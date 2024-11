Olyan izgalmas filmeket gyűjtöttünk nektek 2024-ből, amik a jövőbe vagy alternatív valóságokba repítenek. Űrlények, szörnyek és szuperhősök – mindből találhattok az összeállításunkban. Jöjjenek hát a legjobb szuperhősfilmek és sci-fi filmek 2024-ből!

A legjobb filmek 2024-ben – korábbi tematikus ajánlóink:

A legjobb sci-fi filmek és szuperhősfilmek 2024-ből

Dűne: Második rész (Max)

A Harkonnenek ura kiirtatta az Atreides családot. De Paul Atreides herceg megmenekült: a pusztaságban bujkál egy titokzatos, nomád nép, a fremenek között, ahol megismerkedik egy lánnyal, Csanival. Az a sorsa, hogy bosszút álljon a családjáért, háborúba vezesse a hozzá hű seregeket. Döntenie kell, hogy élete nagy szerelmét választja-e, vagy beteljesíti a végzetét.

Furiosa: Történet a Mad Maxből (Max)

A világ elpusztult, és egy fiatal lányt, Furiosát elrabolják a Zöld Helyről, a Sok Anyától, és egy motoros horda meg a vezérük, Dementus viszi magával. Végigporzanak a sivatagon, és a Várat veszik célba, ahol meg a motoros hadúr meg akar küzdeni Halhatlan Joe-val és a féléltű hadfiúkból álló seregével. Furiosa viszont életben akar maradni és haza akar jutni, bármi áron.

A majmok bolygója: A birodalom (Disney+)

Több nemzedékkel Caesar után a harmóniában élő majmok jelentik a domináns fajt a bolygón, míg az emberek arra kényszerültek, hogy rejtőzködve éljenek. Mikor egy új, zsarnoki majomvezér hozzálát birodalma kiépítéséhez, egy fiatal majom viszontagságos útra indul, ami során kénytelen lesz kétségbe vonni mindent, amit a múltról tud, és olyan döntéseket hozni, amik egyaránt meghatározzák majd majmok és emberek jövőjét.

Deadpool & Rozsomák (a mozikban)

A kedveszegett Wade Wilson számára a polgári élet kész kínlódás. Az erkölcsileg rugalmas zsoldos gyúnyáját végleg szögre akasztotta, amikor azonban világát a megsemmisülés fenyegeti, vonakodva bár, de ismét magára ölti jelmezét.

Venom – Az utolsó menet (a mozikban)

Lehet, hogy van olyan ellenség, ami a szupererős Venomnak is sok? A saját bolygójáról, a saját fajtársai rátalálnak és persze nincs bennük kímélet.

Alien: Romulus (a mozikban)

Miközben egy elhagyatott űrállomás rejtett zugait kutatják, fiatal űrkolonizálók egy csoportja az univerzum legfélelmetesebb életformájával találja szemben magát.

Godzilla x Kong: Az új birodalom (Max)

Bujkál még valami a föld alatt, ami felébredt, és pusztítani akar. Az emberiség képtelen megállítani. Talán Kong is képtelen volna. És Godzilla is. De ha ők ketten összefognának, akkor esetleg megmenekülhetnének ők is és mi is.

Polgárháború

A közeli jövőben a polgárháború által feldúlt Egyesült Államokban fotóriporterek kísérelnek meg átvágni veszélyekkel teli terepen.

+ 2 sci-fi és szuperhősfilm, amit még nagyon várunk 2024-ben:

Kraven, a vadász (premier: 2024. december 12.)

Kraven nem egyszerűen a fenevadak erejével, ügyességével és kegyetlenségével rendelkezik: gyors, halálos és nem ismer könyörületet. Rossz ember – ha ember még egyáltalán –, de valahol a mélyében még ott bujkál a maradék jóság. És kérdés, mi történik vele, ha találkozik egy nála is furcsább, kiszámíthatatlanabb lénnyel: Rinóval.

Avatar 3 (premier: 2024. december 18.)

Ha ennyi sci-fi és szuperhősfilm nem lenne elég: