Összegyűjtöttük nektek 2025 legfelkavaróbb, legmegérintőbb filmjeit: tartalmas drámákat, melyek megmutatják a világ árnyoldalát és azt, hogy mi az igazán fontos az életben.

A legjobb filmek 2025-ben – korábbi tematikus ajánlóink:

A legjobb filmdrámák 2025-ből:

Szerethető

A négygyerekes norvég nő, Maria mindennapjai az anyaság és karrier közötti zsonglőrködéssel telnek, miközben második férje, Sigmund állandóan úton van a munkája miatt. Bár a házasságuk kezdetén minden a szerelemről és a harmóniáról szólt, az évek során elkezdtek megjelenni a repedések a kapcsolatukon. Egy nap hatalmas veszekedés tör ki köztük. Sigmund bejelenti, hogy válni szeretne, Maria pedig kénytelen szembenézni a legnagyobb félelmeivel. Segíthet-e a terápia a gyógyulásban és a veszteség utáni talpraállásban?

Sehol se otthon

Viharos kulturális változatások közepette érkezik 1961-ben a vibráló New York-i zenei színtérre egy rejtélyes 19 éves fiatalember Minnesotából, egy gitárral és forradalmi tehetségével felszerelkezve. Még maga sem tudja, hogy rövidesen merőben új utat jelöl ki az amerikai zenének. Bensőséges kapcsolatba kerül Greenwich Village emblematikus szakmabeli figuráival, üstökösszerű felemelkedése pedig egy korszakalkotó és vitákat kiváltó fellépésben csúcsosodik ki, ami világszerte visszhangzik.

Egyik csata a másik után

Bob rossz hombre volt. Rossz ember. De a múlt elmúlt, a felesége elmenekült, ő pedig álnéven, új személyazonossággal él, és jó apa lett belőle. Neveli a kislányát, és nem gondol a múltra. De a múlt gondol rá. Hiába telt el tizenhat év, Lockjaw ezredes a nyomában van. Régóta nyomoz utána, és ha az apát nem tudja elkapni, akkor a lánnyal is megelégszik. Titkos forradalmárok, földalatti magánhadseregek, bűnözők, rendőrök, orgyilkosok és örök áldozatok kavarognak ebben a különös, kalandos, izgalmas és nagyon vicces történetben, amelyben semmi és senki sem az, aminek/akinek látszik, legfeljebb egyvalami biztos: Bob mindenre hajlandó, hogy megtalálja, és visszaszerezze elrabolt lányát.

Fekete táska

Lebilincselő kémdráma két legendás hírszerző ügynökről, George Woodhouse-ról, és szeretett feleségéről, Kathrynről. Amikor a nővel szemben felmerül a hazaárulás gyanúja, George a legnehezebb próbatétellel kerül szembe: el kell döntenie, hogy a házasságához vagy a hazájához lesz-e hű.

Minden, ami fénynek tűnik

A harmincas éveiben járó Prabha nővérként dolgozik Mumbaiban. Bár évek óta nem beszélt a Németországban dolgozó férjével, a kételyek gúzsba kötik, és nem engedik továbblépni. Lakótársa a nála fiatalabb Anu, aki hiába próbálja szerelmével megélni a szabadságot, hitbéli különbségeik megnehezítik kapcsolatuk kiteljesedését. A nagyvárost és a mindennapi élet forgatagát hátrahagyva, harmadik nőtársukkal, az özvegy Parvaty-val elutaznak egy szigetre, hogy szembenézzenek legnagyobb félelmeikkel: a gyásszal, elengedéssel és az elfogadással.

Rokonidők

A film főszereplője négy unokatestvér, akik ugyan nagyon különböző életet élnek, rájönnek, hogy egy közös családi titkon osztoznak. 1895-ben egyik felmenőjük, az akkor 21 éves Adéle elhagyja szülővárosát, hogy megkeresse édesanyját Párizsban. A modern világ küszöbén álló város tele van avantgárd művészettel, utat tör a fotográfia, és megjelennek az impresszionista festők. Miközben a négy ifjú Adèle nyomdokaiban jár, feltárul előttük a fiatal nő meghökkentő története.

A tanár, aki a tengert ígérte

Észak-Spanyolország, 1935. Egy eldugott kis burgosi faluba fiatal tanító érkezik. Antoni Benaiges karizmatikus tanár, aki korszerű, gyermekközpontú pedagógiai módszereivel valósággal szárnyakat ad kis diákjainak. Egy nap megígéri, hogy megmutatja nekik a tengert, amit addig egyikük sem látott. 75 évvel később egy fiatal nő érkezik Burgosba. Adriana úgy sejti, az ottani, kihantolás alatt álló polgárháborús tömegsír rejti eltűnt dédapja földi maradványait. Az idegőrlő várakozásban talál rá a tanár megrázó, igaz történetére.

Köln 75

A film egy felejthetetlen zenei pillanatának születésének drámai történetét meséli el – Keith Jarrett legendás Köln Concertjét, amely minden idők egyik legkelendőbb jazzlemeze lett. De ami ma mesterműként él a köztudatban, az akkor kis híján meghiúsult. Egy inspiráló történet hitről, kitartásról és arról, hogy a legnagyobb csodák néha a legváratlanabb helyzetekben születnek.

Egykutya

Patika nyolc év után váratlanul összehívja egyetemi évfolyamtársait egy kis kötetlen csevegésre nemrég örökölt lakásába. Az ok több mint különös: semmi. Látszólag. Patika jó házigazdaként vacsorával készül, és a kollégium egykori szívtiprója, Honda jóvoltából bor is kerül az asztalra. Nagyon sok bor. Miután – a kétgyerekes turbóanyává lett Vicával, a külföldről hazatért sikeres képzőművésszel, Nórával – teljessé válik a társaság, kiderül, hogy vendéglátójuknak mégis megvolt a maga nyomós oka rá, hogy elbeszélgessen a többiekkel. Méghozzá nagyon nyomós oka. Sorsok, nézetek, világnézetek csapnak össze, és ez az évszázad viharával súlyosbított alkony pont elég arra, hogy a négy egykori barát körül felrobbanjon az Univerzum, és ne is rendeződjék újra. Pedig ezen az estén élet-halál kérdése, hogy megértsék egymást.

Tűz a tengerparton

Az elvált nőnek, Montsénak két gyermeke van, akik már régóta nem törődnek vele. Most rendhagyó összejövetelre készül a Costa Brava-i otthonában, és semmi, de semmi sem akadályozhatja meg abban, hogy egy utolsó hétvégét a családjával töltsön. A rokoni találkozó azonban káoszba fullad, és hamar előtörnek az indulatok.

Bámulatosak

Az igaz történet alapján készült film főszereplője egy virtuóz zongorista ikerpár, Claire és Jeanne, akik felvételt nyernek egy tekintélyes zenei egyetemre, amelyet a szigorú Klaus Lenhardt professzor vezet. Akárcsak az apjuk, az ikrek is mindent feláldoznának azért, hogy a legjobbak legyenek. Ám egy betegség miatt fokozatosan gyengülni kezd a kezük, ami a teljesítményükre is kihat. Mivel nem hajlandók feladni az álmukat, ezért új módszereket találnak ki, hogy minden eddiginél bámulatosabbak legyenek.

F1 – A film

Valaha mindenki azt hitte, hogy ő lesz a leggyorsabb: Sonny a Forma I. nagy ígéreteként kezdte a versenyzést, de egy hatalmas karambol során megégett és kiégett. Ma már egy furgonban él, iszik és szerencsejátékozik. Valami mégis lehet még benne, mert egy nehezen boldoguló F1 csapat főnöke, Ruben váratlan ajánlattal keresi meg: még egyszer, utoljára próbáljon szerencsét, térjen vissza a nagy versenyhez, és nem utolsó sorban, mentse meg őket. A másik pilótájuk, Joshua kezdő, de rakétatempóban él, és semmi sem drága neki a győzelemért. Feldübörögnek a motorok, de Sonnyt utoléri a múltja. Arra is rá kell jönnie, hogy a csapaton belül kell keresnie a fő ellenfelét, a megváltás felé vezető úton viszont senki sem mehet végig egyedül.

Siket

Ángela siket nő. Ő és halló partnere, Héctor gyermeket várnak. Izgatottan várják a terhességet, bár még nem tudják, hogy a baba siket vagy halló lesz-e. Bár mindketten azt állítják, hogy bármivel megbirkóznak, aggodalmaik nyilvánvalóak. Miután Ángela életet ad lányuknak, a párnak néhány hónapot még várnia kell, hogy megtudják, a baba hall-e vagy sem. Ez idő alatt Héctornak nehézséget okoz teljesen felfognia az Ángela előtt álló kihívásokat, miközben szembe kell néznie egy olyan lány felnevelésével, aki talán nem ugyanúgy tapasztalja meg a világot, mint ő.

Szerelem

Két ember, egy orvos és egy ápoló találkozik egy kompon. Mindketten kerülik a tartós kapcsolatokat. Amikor beszélgetni kezdenek egymással, kiderül, hogy mennyi hasonlóság van közöttük. Mindketten keresik a spontán intimitás lehetőségeit és megkérdőjelezik a társadalmi normákat.

Reménytelenül – József Attila pszichoanalízise

Gyömrői Edit, a fiatal pszichoanalitikus egy különlegesen nehéz pácienssel kerül szembe József Attila személyében. A költő állandó, rossz kedélyállapotban van és erős gyomorpanaszoktól szenved. A karrierje hajnalán járó analitikusnő bizonyítani akar, hogy József Attila kiszámíthatatlan és olykor félelmetesen tolakodó jelleme ellenére is, képes meggyógyítani őt, ám nem számol a költő egyre mélyülő, romantikus érzéseivel.

Downton Abbey: A nagy finálé

A világhódító sorozat harmadik kiruccanása a mozivilágba a Crawley család és a személyzet életét követi az 1930-as években. Amikor Mary egy társasági botrány közepén találja magát, és a családnak anyagi gondokkal kell szembesülnie, az egész ház a nyilvános megszégyenülés rémével néz farkasszemet. Crawleyéknak muszáj elfogadniuk a változást, miközben a személyzet felkészül az új fejezetre, amelyben a következő generáció átvezeti a Downton Abbey-t a jövőbe.

Én még itt vagyok

Eunice boldogan él férjével és közös gyermekeikkel Rio de Janeiróban. A férj, Rubens Paiva azonban ellenzéki politikus, az épp regnáló katonai diktatúra egyik hangos kritikusa, így 1971-ben a hatóságok erőszakkal elviszik őt otthonából. Eunice és a gyerekek így nemcsak a családfő hiányával, de az elnyomó rendszer valódi arcával is szembesülnek. Évekig várják haza Rubenst, aki lehet, hogy soha nem térhet már haza. Eunice azonban nem nyugszik, és elhatározza: megkeresi eltűnt férjét.

DJ Ahmet

Ahmet, egy 15 éves fiú, aki egy távoli juruki faluban, Észak-Macedóniában él. A tini menedéket talál a zenében, miközben apja elvárásai, egy konzervatív közösség és az első szerelmi élménye – egy lány, akit már másnak ígértek – között őrlődik. Ahmet a testvére segítségét kéri, hogy megvalósítsa zenei ambícióit és elkápráztassa vele a lányt, akinek a tánccsoportja arra készül, hogy meghódítsa a falusi fesztivált. A DJ Ahmet inspiráló tisztelgés a zene kortalan és egyesítő ereje, valamint a zene kínálta váratlan szabadság előtt.

Rádió

1968, Csehszlovákia. A szabadság illata lengi be az országot. A történelem forgatagában a Csehszlovák Rádió szerkesztősége igyekszik ellenállni a politikai nyomásnak és hiteles tájékoztatást adni a hallgatók számára. A szerkesztőség vezetője Milan Weiner újságíróikon, aki saját életét is kockáztatja, hogy cenzúrázatlan információkat osszon meg a lakossággal. Az újságírók egy része a kitörő forradalom idején úgy dönt, illegálisan folytatja a sugárzást.

Minden rendben

A Minden rendben egy tragédia egy apáról, aki súlyos morális dilemmába keveredik. Az egyetlen szemtanúja lesz egy súlyos balesetnek, amit kisfia okoz és döntenie kell: vállalja az igazság terhét és a fia életét romokba döntő retorziót, vagy hazudja el a tettet, ami viszont a fiú lelkivilágát torzítja el egy életre? Apai ösztönei az utóbbiba hajszolják bele, ám a hazugság egyre nagyobb áldozatokkal jár. A pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve – ezt a gondolatot boncolgatja a film, olyan morálisan ambivalens szituációkon keresztül, melyek a nézők szilárdnak hitt meggyőződéseit is felkavarják.

Random

Több cselekményszál fonódik össze ebben a provokatív, balladisztikus történetben, mely a senkiföldjén játszódik, az évszázad legőrültebb napján. Többnyire esetlegesen kapcsolódnak egymáshoz filmünk hősei és ahogy hajnaltól késő estig követjük őket, egyre plasztikusabban tárulnak elénk a történeteik, hogy aztán a néző képzeletében összeálljon egy mozaikokból építkező, szürreális világ, melynek hangulata a Chagall-képekre emlékeztet, ahol a meseszerű, az érzelmes, de az ijesztően sötét, apokaliptikus motívumok is megjelennek.

Bird

A 12 éves Bailey egyedülálló apjával, Buggal és öccsével, Hunterrel él egy észak-kenti házban. Bugnak nem sok ideje jut a gyerekeire, így a kamaszodó Bailey máshol keresi a figyelmet és a kalandot.

Volt egyszer… az anyám

Az életigenlő történet megtörtént/valós eseményeken alapul. Roland Perez dongalábbal született a hatvanas évek elején, ezért mindenki elkönyvelte fogyatékosnak. Mindenki, kivéve az édesanyját, aki elhatározta, hogy bármi is történjen, meggyógyíttatja a fiát és nemcsak boldog, de egészséges életet is biztosít neki. Az anyának szembe kellett néznie a bürokráciával, az egészségügy korlátaival és a társadalmi előítéletekkel, ám a nőt semmi más nem érdekelte, csak a fia egészsége. Az anyai ösztönei mellett a világhírű énekes, Sylvie Vartan dalai tartották benne a lelket, és a reményt, hogy gyereke meggyógyul és sikeressé válik.

Drámák amiket még nagyon várunk 2025-ben:

Árva (október 23.)

Az Árva 1957 tavaszán, Budapesten játszódik. Az elbukott forradalom után a magyar társadalom nagy része a megtorlásoknak, a forradalmárok és ellenállók eltűnésének, a reménytelenségnek köszönhetően behódolt, és elkezdődött a több mint három évtizedig tartó Kádár-korszak. A 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli, a fiú még bízik benne, hogy a háborúban eltűnt édesapja vissza fog térni. Egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja. A fiú nem hajlandó apjának tekinteni az idegent. A férfi azonban beköltözik hozzájuk, és a fiú kénytelen leszámolni illúzióival. Miközben az anya és fia közötti szakadék egyre mélyül, Andor elhatározza, hogy bármi áron, de megmenti családját a férfitől.

Tánc a sivatagban (2025. november 6.)

Egy apa fiával együtt útnak indul, hogy felkutassa eltűnt lányát a marokkói sivatagban. Egy rave-partin találkozik egy különleges baráti társasággal, és velük közösen kezdetét veszi a fájdalmon, csenden és eksztázison át vezető spirituális utazás.