Összegyűjtöttünk nektek egy csokornyi 2025-ben bemutatott filmet, melyekkel anélkül élheted át a félelmet, hogy valóban veszélyben lennél. Van köztük mindenféle: bűnügyi, akciótriller és pszichológiai thriller is.

A legjobb filmek 2025-ben – korábbi tematikus ajánlóink:

A legjobb thriller filmek 2025-ből:

Egyik csata a másik után

Bob rossz hombre volt. Rossz ember. De a múlt elmúlt, a felesége elmenekült, ő pedig álnéven, új személyazonossággal él, és jó apa lett belőle. Neveli a kislányát, és nem gondol a múltra. De a múlt gondol rá. Hiába telt el tizenhat év, Lockjaw ezredes a nyomában van. Régóta nyomoz utána, és ha az apát nem tudja elkapni, akkor a lánnyal is megelégszik.

Mission: Impossible – A végső leszámolás

A nagyszabású akcióthriller-sorozat legújabb fejezete nem sokkal azután veszi fel a fonalat, ahol az első rész abbahagyta. Az Entitás immáron a világ atomhatalmai nukleáris arzenáljának irányítását készül átvenni. Gabriel elmenekült, és Ethannél van a kulcs, amely a megoldást nyithatja – valahol északon, egy jeges tenger mélyén, egy elsüllyedt orosz tengeralattjáróban.

Az amatőr

Charlie Heller briliáns elméjű, ám meglehetősen zárkózott kódfejtő, aki a CIA alagsori irodái egyikében dolgozik a langley-i központban. Élete fenekestül felfordul, amikor feleségét megölik egy londoni terrortámadásban. Midőn azt látja, hogy felettesei tétlenek maradnak az ügyben, Heller a saját kezébe veszi a dolgokat.

Társ

Változnak az idők, változnak a szerelmes történetek is. Ebben például néhány fiatal pár együtt lazul egy hétvégét az egyikük házában. Azután fokozatosan kiderül, hogy mindenki másért van ott, mást akar, másra vágyik. Van, aki a házban elrejtett rengeteg pénzt szemelte ki magának. Van, aki sokkal több szabadságot szeretne. Van, aki egyikük halálát kívánja. És van, aki a modern technikának köszönheti a létezését.

A könyvelő 2.

Amikor egy pénzügyekkel foglalkozó titkosügynök főnökével ismeretlen bérgyilkosok végeznek, a nő kénytelen megkeresni a titokzatos könyvelőt, hogy segítsen neki a tettesek nyomára jutni. Ő pedig bevonja rég nem látott, de veszélyes életet élő öccsét, és hárman indulnak a titokzatos ellenfél után.

Novokain

Amikor álmai nőjét elrabolják, a teljesen átlagos Nate azt az adottságát, hogy nem érez fájdalmat, váratlan szupererővé változtatja, hogy visszaszerezze a lányt.

Fekete táska

Lebilincselő kémdráma két legendás hírszerző ügynökről, George Woodhouse-ról, és szeretett feleségéről, Kathrynről. Amikor a nővel szemben felmerül a hazaárulás gyanúja, George a legnehezebb próbatétellel kerül szembe: el kell döntenie, hogy a házasságához vagy a hazájához lesz-e hű.

A hosszú menetelés

Stephen King 1979-ben megjelent regényének filmadaptációjában Amerikát egy totalitárius rezsim uralja. A rendszer évente megrendezi ‘A hosszú menetelés’ nevű eseményt, melyen három mérföld per óra sebességgel kell megállás nélkül gyalogolnia fiatal férfiaknak, különben kivégzik őket, amíg csak egy marad közülük életben.

Rajtakapva

Hanket nemrég még nagy baseballreménységnek és a jövő sztárjának tartották. Ma meg egy koszvadt lakásban él New Yorkban, sört csapol egy ócska kocsma kétes törzsvendégeinek, és elege van mindenből. Aztán a szomszédja rábízza a macskáját, és attól kezdve minden a feje tetejére áll. Úgy látszik, valakik akarnak tőle valamit. És ez összefügg a macskával.

A legutolsó csepp (Netflix)

Mi lesz az utolsó csepp a pohárban? Egy borzalmas nap a szakadék szélére sodor egy keményen dolgozó egyedülálló anyát – aki elkeseredésében sokkoló tettre vetemedik.

Balerina

A John Wick: 3. felvonás: Parabellum eseményei alatt játszódó Balerina főhőse Eva Macarro, aki megkezdi bérgyilkosi kiképzését a Ruska Roma kötelékében.

Fekete kutya

A börtönből frissen szabadult egykori színész, Lang visszatér a Kína északnyugati részén fekvő szülővárosába, a területet azonban éppen kiürítik, hogy hatalmas ipari központot és gyárakat építsenek a helyére. A lakók nagy része már kiköltözött, a várost ellepték a kóbor kutyák, Lang pedig csatlakozik a sintérekhez, hogy segítsen befogni az elvadult ebeket. Így kerül kapcsolatba egy fekete keverék kutyával, akinek még vérdíjat is kitűztek a fejére.

Az ismeretlenbe

A tét nem is lehetne nagyobb két palesztin menekült számára. Az unokatestvérek hamis útlevelekre gyűjtenek, hogy kijuthassanak Athénból. Amikor azonban egyikük elveszíti a nehezen megkeresett pénzüket, szélsőséges tervet eszelnek ki: csempészeknek adják ki magukat, hogy megpróbáljanak elmenekülni kétségbeesett helyzetükből, mielőtt túl késő lenne.

Senki 2

A 2021-es akcióthriller folytatásában hősünk a hétköznapi élet izgalmaiból kilépve pihenni szeretne a családjával egy vidámnak ígérkező vakáción, és most sem keresi a baj, de a baj most is utoléri.

Kontakt

Tom élvonalbeli a szakmájában: jövedelmező kifizetéseket vezényel le korrupt vállalatok és az őket leleplezéssel fenyegető személyek között. Személyazonosságát titokban tartja aprólékos szervezőmunkája révén, és mindig követi bevett szabályrendszerét. Ám attól kezdve, hogy üzenet érkezik egy potenciális ügyféltől, akinek az élete is veszélyben forog, a szabályok egyre-másra változnak meg.

Thrillerek, amiket még nagyon várunk 2025-ben:

Éden (magyar premier: 2025. november 6.)

Az orvos-filozófus Dr. Ritter és felesége a festői, de mindeddig lakatlan Floreana szigetén, a civilizációtól elvonulva kezdenek új életet. Példájukat követve érkezik a szigetre a Wittmer házaspár, akik szintén szeretnének letelepedni, valamint Eloise bárónő és kísérete, aki egy hotelt akar nyitni a szigeten. A paradicsomi állapotok a sok jövevénnyel lassan pokolivá változnak.

Szemfényvesztők 3. (november 13.)

A Négy Lovas visszatér – és velük együtt egy új generáció illuzionistái lépnek a színre, akik gyorsak, merészek és észvesztően trükkösek. A mágusok csapata nem kis feladatra vállalkozik: minden idők legjobban őrzött, legértékesebb ékszerét, a Szívgyémántot tervezik becserkészni. Az illúzió mesterei egy eddig sosem látott, szemkápráztató trükkel rukkolnak elő, hogy a világ egyik legveszélyesebb bűnszervezetét kijátszva megszerezzék az értékes trófeát.

