Összegyűjtöttük nektek a legjobb életrajzi filmeket 2025-ből. Igaz történeten alapuló filmek küzdelmekről, felemelkedésekről és bukásokról.

A legjobb életrajzi filmek 2025-ből

Maria

A Maria a világ legnagyobb operaénekesnőjének, Maria Callas csodálatos, egyben viharos és tragikus életét meséli el, mindezt az 1970-es években, Párizsban töltött utolsó napjain keresztül.

Sehol se otthon

Viharos kulturális változatások közepette érkezik 1961-ben a vibráló New York-i zenei színtérre egy rejtélyes 19 éves fiatalember Minnesotából, egy gitárral és forradalmi tehetségével felszerelkezve. Még maga sem tudja, hogy rövidesen merőben új utat jelöl ki az amerikai zenének. Bensőséges kapcsolatba kerül Greenwich Village emblematikus szakmabeli figuráival, üstökösszerű felemelkedése pedig egy korszakalkotó és vitákat kiváltó fellépésben csúcsosodik ki, ami világszerte visszhangzik.

Bámulatosak

Az igaz történet alapján készült film főszereplője egy virtuóz zongorista ikerpár, Claire és Jeanne, akik felvételt nyernek egy tekintélyes zenei egyetemre, amelyet a szigorú Klaus Lenhardt professzor vezet. Akárcsak az apjuk, az ikrek is mindent feláldoznának azért, hogy a legjobbak legyenek. Ám egy betegség miatt fokozatosan gyengülni kezd a kezük, ami a teljesítményükre is kihat. Mivel nem hajlandók feladni az álmukat, ezért új módszereket találnak ki, hogy minden eddiginél bámulatosabbak legyenek.

Reménytelenül – József Attila pszichoanalízise

Gyömrői Edit, a fiatal pszichoanalitikus egy különlegesen nehéz pácienssel kerül szembe József Attila személyében. A költő állandó, rossz kedélyállapotban van és erős gyomorpanaszoktól szenved. A karrierje hajnalán járó analitikusnő bizonyítani akar, hogy József Attila kiszámíthatatlan és olykor félelmetesen tolakodó jelleme ellenére is, képes meggyógyítani őt, ám nem számol a költő egyre mélyülő, romantikus érzéseivel.

Goebbels, a manipuláció művészete

Göebbels közel egy évtizeden keresztül kitartott Hitler mellett: az 1938 márciusában zajlott Anschluss-tól egészen az 1945 májusában, a Führerbunkerben elkövetett öngyilkosságáig. Miközben Hitler a hatalma csúcsán van, Goebbels megrendeli a Jud Süß és Az örök zsidó című antiszemita filmeket, amelyek a zsidók tömeges meggyilkolására készítik fel az embereket. A sztálingrádi vereség és az 1944 végén egyre kilátástalanabbá váló helyzet után Göebbels a legradikálisabb propagandaakciót állítja színpadra: Hitler öngyilkosságát, családja meggyilkolását, valamint saját életének kioltását.

Rádió

1968, Csehszlovákia. A szabadság illata lengi be az országot. A történelem forgatagában a Csehszlovák Rádió szerkesztősége igyekszik ellenállni a politikai nyomásnak és hiteles tájékoztatást adni a hallgatók számára. A szerkesztőség vezetője Milan Weiner újságíróikon, aki saját életét is kockáztatja, hogy cenzúrázatlan információkat osszon meg a lakossággal. Az újságírók egy része a kitörő forradalom idején úgy dönt, illegálisan folytatja a sugárzást.

Oxana

Okszana Sacsko, a frissen érettségizett ukrán festőnő egyre nagyobb dühvel szemléli hazájában és Oroszországban a nők szexuális kizsákmányolását, a diktatúra virágzását és a vallási vezetők elnyomó hatalmát. Okszana a művészet eszközével próbál harcolni a fennálló rendszer ellen, és vezetésével megalakul a radikális feminista csoport, a FEMEN. Tagjai provokatív módon, a testüket fegyverként használva demonstrálnak. Életük veszélybe kerül, amikor látványos sikereikre a politikai vezetők is felfigyelnek.

Két életrajzi film, amit még nagyon várunk 2025-ben

Árva (október 23.)

Az Árva 1957 tavaszán, Budapesten játszódik. Az elbukott forradalom után a magyar társadalom nagy része a megtorlásoknak, a forradalmárok és ellenállók eltűnésének, a reménytelenségnek köszönhetően behódolt, és elkezdődött a több mint három évtizedig tartó Kádár-korszak. A 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli, a fiú még bízik benne, hogy a háborúban eltűnt édesapja vissza fog térni. Egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja. A fiú nem hajlandó apjának tekinteni az idegent. A férfi azonban beköltözik hozzájuk, és a fiú kénytelen leszámolni illúzióival. Miközben az anya és fia közötti szakadék egyre mélyül, Andor elhatározza, hogy bármi áron, de megmenti családját a férfitől.

Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (október 23.)

A világhírnév küszöbén álló Bruce Springsteen 1982-es albumán, a Nebraskán dolgozik, miközben igyekszik leküzdeni a siker velejárójaként reá nehezedő terheket, valamint múltja kísérteteit. A Springsteen New Jersey-i hálószobájában, négysávos magnóra rögzített anyag felvételei meghatározó időszakot jelentettek a zenész számára, és ma is egyik legjelentősebb munkájának tekintik – nyers, kísértő akusztikájú lemez, telis-tele tévelygő lelkekkel, akik azt kutatják, miért érdemes hinniük valamiben.

