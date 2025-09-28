Az év ugyan még nem ért véget, de úgy döntöttünk, érdemes összegyűjteni az év legviccesebb filmjeit eddig. Jöjjenek hát a legjobb vígjátékok 2025-ből!

A legjobb vígjátékok 2025-ből (eddig):

Szeretetreméltók

Egy apa és fia életük nagy rablását akarják végrehajtani, ám a menekülés során hiba csúszik a tervükbe. Hogy a rendőrök elől elbújjanak, elrejtőznek egy sérülteknek szervezett nyári táborban. A táborozók humoros helyzetek sorában jönnek rá, hogy a két férfi nem közéjük való. Az oda nem illő páros pedig hamarosan megtanulja, hogy vannak az életben fontosabb értékek, mint a pénz és gazdagság. A szeretetreméltó társaságban kezdetét veszi egy életre szóló élmény, amely sokkal inspirálóbb, mint valaha remélték, s örökre megváltoztatja mindkettejüket.

Rokonszenvedés (Disney+)

A két unokatestvér, David és Benji igazi össze nem illő páros. Együtt vágnak neki egy lengyelországi túrának, hogy adózzanak szeretett nagymamájuk emléke előtt. A kaland nem várt fordulatot vesz, amikor családjuk viszontagságos történetében elmerülve a köztük lévő, régre visszanyúló feszültség is felszínre tör.

Boldogok a sajtkészítők

Totone semmi olyat nem akar az élettől, amit ne akarna a többi Dél-Franciaországi tinédzser: felelőtlenül bulizni, motorozni, inni és csajozni. Korlátlanul szabadnak tűnő mindennapjai egy csapásra véget érnek. Totone kettesben marad hétéves húgával, vállán az örökölt sajtkészítő műhellyel. A családfővé vált fiú barátaival úgy dönt, 30 000 euró pénzjutalom reményében elkészítik a helyi sajtversenyre a régió jellegzetes sajtját, a Comté-t. Bár a tradicionális, generációról-generációra szálló tudást Totone apaja magával vitte a sírba, nincs olyan akadály, ami eltántorítaná a fiúkat.

Így neveld a sárkányodat (Apple TV+)

A Hibbant-szigeten a fiatal viking, Hablaty kilóg a harcias közösségből, amikor összebarátkozik a rettegett éjfúria sárkánnyal, Fogatlannal. Szokatlan szövetségük megkérdőjelezi a vikingek és a sárkányok közti ősi ellenségeskedést, és alapjaiban rengeti meg a falu hagyományait. Amikor új fenyegetés bukkan fel, Hablaty és Fogatlan barátsága kulcsfontosságúvá válik, hogy békét és új jövőt teremtsenek népeik számára.

A csúf mostohatestvér (18+)

A film főszereplője Elvira, aki minden erejével azon van, hogy felvegye a versenyt csodaszép mostohatestvérével. Ebben a mesebelei királyságban a szépség brutális üzlet, a lány pedig mindenre képes, hogy elnyerje a herceg kegyeit. A The Ugly Stepsister egy felkavaró történet vérről, verejtékről, elszántságról és aranyról, amik ahhoz kellenek, hogy Elvira legyen a bál szépe.

Tűz a tengerparton

Az elvált nőnek, Montsénak két gyermeke van, akik már régóta nem törődnek vele. Most rendhagyó összejövetelre készül a Costa Brava-i otthonában, és semmi, de semmi sem akadályozhatja meg abban, hogy egy utolsó hétvégét a családjával töltsön. A rokoni találkozó azonban káoszba fullad, és hamar előtörnek az indulatok.

Csupasz pisztoly

Csak egy ember van olyan különleges képességekkel (amelyet a pályája során tökélyre fejlesztett), hogy Frank Drebin nyomdokaiba lépve vezesse a Nagyon Különleges Ügyosztályt és megmentse a világot! Ifjabb Frank Drebin! Aki a poénokat meg fogja keresni, meg fogja találni, és meg fogja élni. A marcona akcióhős mellett a komikus szerep is jól áll Liam Neesonnak, úgyhogy a nevetés az ikonikus vígjáték rebootja esetén is garantált.

Már megint nem férek a bőrödbe

A Már megint nem férek a bőrödbe a 2003-as Nem férek a bőrödbe folytatása, amelyben Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan játsszák Tess és Anna Colemant. A történet évekkel Tess és Anna „identitásválsága” után folytatódik. Annának immár saját lánya van, sőt hamarosan mostohalánya is lesz. Miközben igyekeznek leküzdeni a két család egyesülésével járó kihívásokat, Tess és Anna rájönnek, hogy a villám néha bizony kétszer csap ugyanoda.

Lilo és Stitch – A csillagkutya (Disney+)

A Disney 2002-es animációs klasszikusának élőszereplős újragondolása, a Lilo és Stitch egy magányos hawaii lány és egy szökevény földönkívüli története, aki segít rendbehozni a lány széthullott családját.

Jó utat, Marie

A 80 éves, végstádiumú rákbeteg Marie úgy dönt, hogy a saját feltételei szerint, méltósággal szeretne búcsút venni az élettől. Lakóautós utazásra indul széthullóban lévő családja és nemrég megismert gondozója, Rudy társaságában. Mivel nem meri felfedni valódi szándékát, kitalál egy történetet egy svájci örökségről, hogy rávegye megbízhatatlan fiát, Brunót, unokáját, Annát és a jószívű Rudyt, hogy csatlakozzanak hozzá a közös utazásra. Ahogy közelednek Svájc felé, Marie-nak el kell döntenie, hogy lesz-e ereje elmondani útitársainak az igazságot.

Rózsák háborúja

A tökéletes pár, Theo és Ivy számára az élet könnyednek látszik: sikeresek a munkájukban, csodás gyermekeik vannak, irigylésre méltó a szexuális életük. Azonban ez az idilli házasság csak álarc; gyújtózsinórként kap lángra a megbánások fűtötte versengés, miután a férj szakmai álmai szertefoszlanak.

Lili és a kenguru

Az ismert tévés, Chris, és a fiatal bennszülött lány, Lili, nem mindennapi körülmények között, egy autóbalesetnél találkoznak. Hamarosan összebarátkoznak, majd együtt dolgoznak azon, hogy a távoli ausztráliai vidéken egy csoport árva kiskengurut megmentsenek és rehabilitáljanak.

Páratlan párosok

Miután Ashley közli vele, hogy válni akar, a jámbor természetű Carey egészen barátai, Julie és Paul házáig fut lelki támogatásért. Megdöbbenve hallja tőlük, hogy boldogságuk titka a nyitott házasság – igen ám, de amint Carey átlép egy bizonyos határvonalat, mindannyiuk kapcsolata totális káoszba csap át.

Egyik csata a másik után (18+)

Bob rossz hombre volt. Rossz ember. De a múlt elmúlt, a felesége elmenekült, ő pedig álnéven, új személyazonossággal él, és jó apa lett belőle. Neveli a kislányát, és nem gondol a múltra. De a múlt gondol rá. Hiába telt el tizenhat év, Lockjaw ezredes a nyomában van. Régóta nyomoz utána, és ha az apát nem tudja elkapni, akkor a lánnyal is megelégszik. Titkos forradalmárok, földalatti magánhadseregek, bűnözők, rendőrök, orgyilkosok és örök áldozatok kavarognak ebben a különös, kalandos, izgalmas és nagyon vicces történetben, amelyben semmi és senki sem az, aminek/akinek látszik, legfeljebb egyvalami biztos: Bob mindenre hajlandó, hogy megtalálja, és visszaszerezze elrabolt lányát.

Túlagyalt randevú

Mennyit ismerünk valójában önmagunkból, amikor döntést hozunk? Mi van, ha több „én” létezik bennünk egymás mellett, és mindegyiknek megvan a maga mondanivalója? A Túlagyalt randevú utazás Piero és Lara tudatának mélyére: a két szerelmes belső énje összecsap, és feltárulnak azok a rejtett gondolatok és belső konfliktusok, amelyek döntéseinket alakítják.

Bridget Jones: Bolondulásig (Apple TV+)

Bridget a negyedik részben özvegyen, két gyerekkel próbálja újra megtalálni a helyét az életben és a szerelemben. Miközben munkába áll, randiappokat tesztel és új emberekkel ismerkedik, barátai és családja támogatják, de számos kihívással és kínos helyzettel kell szembenéznie.

Nagyik (Netflix)

Szeretett édesanyja elvesztése után egy gyászoló New York-i mindent kockára tesz, hogy olyan olasz éttermet nyisson az emlékére, ahol a séfek nonnák – vagyis nagymamák.

Vígjáték filmek, amiket a legjobban várunk 2025-ben:

Jó szerencse (magyar premier: október 17.)

Mi történik, ha az égiek nem éppen a legjobb ügynöküket küldik le hozzád? Nos, Arj, hamar megtapasztalja, amikor találkozik Gabriellel, a jó szándékú, ám ügyetlen őrangyallal. Az év egyik legjobban várt vígjátéka Aziz Ansari első nagyjátékfilmes bemutatkozása, amiben Keanu Reeves a vicces oldalát mutatja meg.

Bugonia (október 30.)

Két konspirációmániás fiatalember elrabolja egy multicég befolyásos igazgatóját, mert szilárd meggyőződésük, hogy a nő földönkívüli, és az a szándéka, hogy elpusztítsa a Földet. Yorgos Lanthimos rendező ezúttal egy 2003-as koreai film remake-jével lepi meg a mozinézőket Emma Stone és Jesse Plemons segítségével.

Szenvedélyes nők (november 27.)

A negyvenes Lilla párterapeutaként dolgozik, és egész életét a családjának szentelte. Ezért is éri váratlanul, amikor elhagyja a férje egy fiatal műkörmösért. Lilla lánya, Zsófi és az anyja, az egykor ismert színésznő, Vilma elhatározzák, hogy kirángatják a nőt a depresszióból és önsajnálatból és ráveszik, hogy kezdjen el újra randizni. Herendi Gábor új filmje a főbb szerepekben Balsai Mónival, Básti Julival és Varga-Járó Sárával.

Ha ennyi vígjáték nem lenne elég, nézd meg 2024 legjobbjait: