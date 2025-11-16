Ugyan az év még nem ért véget, de úgy döntöttünk, érdemes összegyűjteni a leghúzósabb mozikat eddig. Szuperhősös filmek, sci-fi filmek, akcióvígjátékok vegyesen. Jöjjenek a legjobb akciófilmek 2025-ből!

A legjobb filmek 2025-ben – korábbi tematikus ajánlóink:

A legjobb akciófilmek 2025-ből:

Mission: Impossible – A végső leszámolás

A nagyszabású akcióthriller-sorozat legújabb fejezete nem sokkal azután veszi fel a fonalat, ahol az első rész abbahagyta. Az Entitás immáron a világ atomhatalmainak nukleáris arzenálja feletti irányítást készül átvenni. Gabriel elmenekült, és Ethannél van a kulcs, amely a megoldást nyithatja – valahol északon, egy jeges tenger mélyén, egy elsüllyedt orosz tengeralattjáróban.

A könyvelő 2.

Amikor egy pénzügyekkel foglalkozó titkosügynök főnökével ismeretlen bérgyilkosok végeznek, a nő kénytelen megkeresni a titokzatos könyvelőt, hogy segítsen neki a tettesek nyomára jutni. Ő pedig bevonja rég nem látott, de veszélyes életet élő öccsét, és hárman indulnak a titokzatos ellenfél után.

Mennydörgők*

A Mennydörgők*-ben a Marvel Studios merőben szokatlan antihős-csapatot toboroz össze: ők Jelena Belova, Bucky Barnes, Vörös Őr, Szellem, Kiképző és John Walker. Miután kijutnak egy Valentina Allegra de Fontaine által felállított halálos csapdából, ezek a kiábrándult figurák veszedelmes küldetésre vállalkoznak; e küldetés során múltjuk sötét epizódjaival lesznek kénytelenek farkasszemet nézni.

Balerina

A John Wick: 3. felvonás: Parabellum eseményei alatt játszódó Balerina főhőse Eva Macarro, aki megkezdi bérgyilkosi kiképzését a Ruska Roma kötelékében.

Predator: Halálbolygó

A jövőben, egy félreeső bolygón a fiatal predator, akit száműzott a törzse, szokatlan szövetségesre lel Thiában, az androidban. Együtt indulnak veszedelmekkel teli útra, hogy ráleljenek a legyőzhetetlennek vélt ellenfélre.

Államfők (Prime Video)

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke és az USA elnöke nyilvános rivalizálása veszélyezteti országaik szövetségét. Ám amikor egy nagy hatalmú ellenség célpontjává válnak, kénytelenek összefogni egy országokon átívelő, őrült hajsza során. Noellel, az MI6 zseniális ügynökével szövetkezve meg kell hiúsítaniuk a szabad világot fenyegető összeesküvést.

Novokain

Amikor álmai nőjét elrabolják, a teljesen átlagos Nate azt az adottságát, hogy nem érez fájdalmat, váratlan szupererővé változtatja, hogy visszaszerezze a lányt.

Az amatőr

Charlie Heller briliáns elméjű, ám meglehetősen zárkózott kódfejtő, aki a CIA alagsori irodáinak egyikében dolgozik a langley-i központban. Élete fenekestül felfordul, amikor feleségét megölik egy londoni terrortámadásban. Midőn azt látja, hogy felettesei tétlenek maradnak az ügyben, Heller a saját kezébe veszi a dolgokat.

F1 – A film

Valaha mindenki azt hitte, hogy ő lesz a leggyorsabb: Sonny a Forma 1 nagy ígéreteként kezdte a versenyzést, de egy hatalmas karambol során megégett és kiégett. Ma már egy furgonban él, iszik és szerencsejátékozik. Valami mégis lehet még benne, mert egy nehezen boldoguló F1 csapat főnöke, Ruben váratlan ajánlattal keresi meg: még egyszer, utoljára próbáljon szerencsét, térjen vissza a nagy versenyhez, és nem utolsó sorban, mentse meg őket.

A szurdok

Két elit ügynököt egy titkos szurdok két oldalán álló őrtornyokba küldenek, hogy megvédjék a világot egy láthatatlan fenyegetéstől. Miközben távolról kapcsolat alakul ki köztük, egyre közelebb kerülnek az emberiséget fenyegető kataklizma titkához.

Egyik csata a másik után

Bob rossz hombre volt. Rossz ember. De a múlt elmúlt, a felesége elmenekült, ő pedig álnéven, új személyazonossággal él, és jó apa lett belőle. Neveli a kislányát, és nem gondol a múltra. De a múlt gondol rá. Hiába telt el tizenhat év, Lockjaw ezredes a nyomában van. Régóta nyomoz utána, és ha az apát nem tudja elkapni, akkor a lánnyal is megelégszik.

Senki 2

A 2021-es akcióthriller folytatásában hősünk a hétköznapi élet izgalmaiból kilépve pihenni szeretne a családjával egy vidámnak ígérkező vakáción, és most sem keresi a baj, de a baj most is utoléri.

A Fantasztikus 4-es: Első lépések (Disney+)

Az 1960-as éveket idéző, vibráló retro-futurisztikus világban játszódó A Fantasztikus 4-es: Első lépésekben bemutatkozik a Marvel első családja: Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm és Ben Grimm, és rögtön eddigi legnagyobb próbatételük elé néznek. Hősi énjüket és családi kötelékeiket egyaránt ápolniuk kell, miközben megvívnak a Földet fenyegető, falánk űristennel, Galactussal, és sejtelmes hírnökével, Ezüst Utazóval.

Jó szerencse

Mi történik, ha az égiek nem éppen a legjobb ügynöküket küldik le hozzád? Nos, Arj, hamar megtapasztalja, amikor találkozik Gabriellel, a jó szándékú, ám ügyetlen őrangyallal. Az év egyik legjobban várt vígjátéka Aziz Ansari első nagyjátékfilmes bemutatkozása, amiben Keanu Reeves a vicces oldalát mutatja meg.

Akciófilmek, amiket még nagyon várunk 2025-ben:

Sisu 2.: A bosszú útja (magyar premier: 2025. november 20.)

1946 van, és Finnország felől a Szovjetunióba érkezik egy magányos, hallgatag ember. Valaha ezen a kietlen tájon élt. Az egész családját meggyilkolták, és ő most azért érkezik, amije maradt: a kis faházért, amit darabokra bont, teherautóra pakol, és elindul Finnország felé: olyan helyen akarja újra felépíteni, ahol békében, meggyilkolt szeretteire emlékezve élhet. De a Szovjetunióból nem lehet csak úgy kiautózni.

Zúzógép (2025. december 11.)

A legendás vegyes harcművész és UFC-harcos, Mark Kerr igaz története.

Avatar: Tűz és hamu (2025. december 18.)

James Cameron visszakalauzolja a nézőket a Pandorára Jake Sully, a tengerészgyalogosból lett na’vi vezető, Neytiri a na’vi harcos, és a Sully család magával ragadó új kalandjára.

Ha ennyi akciófilm nem lenne elég: