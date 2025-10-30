Nyakunkon a halloween, így összegyűjtöttük nektek a legjobb horrorfilmeket 2025-ből. Vigyázat, több közülük 18-as karikás!

A legjobb horrorfilmek 2025-ből – nem csak halloweenre:

Nosferatu

Robert Eggers új Nosferatu feldolgozása hamisítatlan rémmese a megszállottságról. Egy űzött fiatal nő és az ő megszállottjává váló szörnyűséges vámpír kapcsolata kimondhatatlan borzalmak okozója lesz.

Gyilkos randi

Az első randik alapból is idegölők. És mikor az első randi közben egy névtelen, láthatatlan troll személyre szabott mémeket küldözget, amik először csak bosszantóak, de aztán halálosan fenyegetőek lesznek? Vérfagyasztó.

Bűnösök

Két ikertestvér szabadulni próbál a bűnös múltjától, és ezért hazautazik: abban bíznak, hogy ott újrakezdhetik az életüket – becsületesen, békességben. De hiába hagynak a hátuk mögött annyi gonoszságot, otthon valami sokkal rosszabb várja őket: a nagybetűs Gonosz. Bár sok rosszat láttak már az életben, arra nem számítottak, hogy ilyen is létezik.

Végső állomás – Vérvonalak

A halál igazságos. Aki véletlenül elkerüli a neki rendelt sorsot, és megússza a rég megírt véget, annak utánamegy. A halál szorgalmas: hiába hajol el valaki sokszor a kasza éle elől, ő addig ügyeskedik, míg el nem kapja azt, akinek meg kell halnia. A halál rafinált: akit egyszerűen nem sikerül megölnie, azt egyre furcsább, vadabb, meghökkentőbb módszerekkel végzi ki.

A csúf mostohatestvér

A film főszereplője Elvira, aki minden erejével azon van, hogy felvegye a versenyt csodaszép mostohatestvérével. Ebben a mesebeli királyságban a szépség brutális üzlet, a lány pedig mindenre képes, hogy elnyerje a herceg kegyeit.

M3GAN 2.0

Két évvel az első film eseményei után egy fegyvergyár ellopja M3GAN technológiáját, és létrehozza a még veszélyesebb Ameliát. Amikor Amelia elszabadul, kénytelenek feltámasztani M3GAN-t, hogy az emberiség túlélése érdekében megküzdjön az új gyilkos MI-vel.

28 évvel később

Harminc évvel a pusztító vírusjárvány után, amely kiirtotta London lakosságát, egy kis túlélő közösség él elszigetelten egy szigeten, távol a fertőzött világtól. Amikor néhányan kénytelenek visszatérni a szárazföldre, szörnyű titkokra és új, még veszélyesebb mutációkra bukkannak.

Hozd vissza őt

Egy testvérpár új mostohaanyjához költözik egy távoli házba, ahol hamar rájönnek: a nő nemcsak kegyetlen, de valami sötét és természetfeletti dolog is zajlik körülötte. Ami ott történik, az túlmutat az emberi gonoszságon – és talán nem is ebből a világból való.

Fegyverek (HBO Max)

A kisvárosi iskolában egyik reggel furcsa dolog történik. Minden gyerek megérkezik az első csengőszóra, ahogy szokott, de az egyik osztályterem teljesen üres marad. És miért? A város biztonsági kamerái tudják a választ: mert előző éjszaka, pontosan ugyanabban a pillanatban valamennyi gyerek felkelt az ágyából, lement a lépcsőn, kisétált az utcára, és eltűnt.

Veszélyes állatok

Egy fiatal szörfös lányt elrabol egy sorozatgyilkos. A férfi a hajóján tartja fogva a lányt, s hamarosan kiderül, nemcsak a gyilkosság a szenvedélye, hanem a cápák is. A lánynak ki kell találnia, hogyan szabadulhat meg, mielőtt a gyilkos rituálisan megetetné a hajó körül úszkáló cápákkal.

Démonok között: Utolsó rítusok

A Warren házaspár megtörtént, jól dokumentált démonűző eseteit feldolgozó sorozat az utolsó részéhez érkezett. A pár több mint ezer alkalommal szabadított meg ártatlan embereket a túlvilág zaklatásától. De most valami megváltozott. A rutin nem segít. A bátorság nem segít. És lehet, hogy a túlvilág küldöttei nem is azt a családot nézték ki maguknak, amelynek Warrenék a megmentésére sietnek. Hanem rájuk vadásznak.

A hosszú menetelés

Stephen King 1979-ben megjelent regényének filmadaptációjában Amerikát egy totalitárius rezsim uralja. A rendszer évente megrendezi A hosszú menetelés nevű eseményt, melyen három mérföld per óra sebességgel kell megállás nélkül gyalogolnia fiatal férfiaknak, különben kivégzik őket, amíg csak egy marad közülük életben.

Együtt

Tim és Millie évek óta együtt vannak, kapcsolatuk pedig válaszúthoz érkezett. Vidékre költöznek, maguk mögött hagynak mindent, hogy csak egymásra tudjanak fókuszálni. Ám arra egyikük sem számít, hogy egy természetfeletti erővel való, rémálomszerű találkozás felforgatja az életüket, metszően érintve a szerelmüket – és a húsukat.

Fekete telefon 2.

Négy évvel az első film eseményei után Finn és húga, Gwen ismét szembekerülnek a múltjuk sötét árnyával, amikor a fekete telefon újra megcsörren és Gwen rémisztő látomásokat kezd átélni egy téli táborban történt eseményekről.

Shelby Oaks – A gonosz nyomában

A rejtélyes helyszínekről forgató Paranormal Paranoids nevű Youtube-csatorna Shelby Oaksba látogat, amelyet évekkel korábban rejtélyes körülmények között hagytak el lakói. Egyesek szerint egy átok miatt, mások szerint a folyamatosan romló föld miatt, de biztosat senki sem tud. A stáb is részese lett ennek a rejtélynek: a tagok soha nem tértek vissza a forgatásról. Mia, az egyik eltűnt stábtag testvére tizenkét éve megszállottan keresi nővérét, lassan pedig ráébred, hogy gyerekkoruk képzeletbeli démona állhat az eltűnés mögött.

+ 1 horror-vígjáték, amit még nagyon várunk 2025-ben

Anaconda (december 25.)

Doug és Griff, két örök barát, elhatározzák, hogy saját kezűleg leforgatják az Anakonda remake-jét az Amazonas mélyén, minden tapasztalat és pénz nélkül. A forgatás azonban rémálommá válik, amikor valódi, hatalmas kígyóval kerülnek szembe, és a filmes álom hirtelen élet-halál harccá változik.