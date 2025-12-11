A legjobb filmek 2025-ből: 8 dokumentumfilm, hogy megismerjük a múltat és jelent

Tematikus cikksorozatunk utolsó részében 2025 legjobb – magyar mozikban megjelent – dokumentumfilmjeit gyűjtöttük össze nektek.

A legjobb filmek 2025-ben – korábbi tematikus ajánlóink:

A legjobb dokumentumfilmek 2025-ben:

Riefenstahl

A Riefenstahl című dokumentumfilm betekintést nyújt Leni Riefenstahl művészi örökségébe és a náci rezsimhez fűződő összetett kapcsolatába. A rendező önmagáról festett képe mellett megismerhetjük a bizonyítékokat, amelyek arra utalnak, hogy mindent tudott a rendszer működéséről és az elkövetett bűnökről. Andres Veiel példátlan hozzáférést kapott Leni Riefenstahl 700 doboznyi felvételből álló személyes archívumához, és az itt található anyagokat felhasználva készítette el az ellentmondásos filmrendező minden eddiginél komplexebb portréját.

Államcsíny zenei aláfestéssel

A jazz és a dekolonizáció szorosan összefonódik ebben a történelmi, fordulatokkal teli történetben, amely új fényt vet arra a hidegháborús epizódra, amikor Abbey Lincoln és Max Roach Patrice Lumumba meggyilkolása ellen tiltakozva betörtek az ENSZ Biztonsági Tanácsába.

Az impresszionizmus hajnala

Az impresszionisták a művészettörténet legnépszerűbb csoportja – évente milliók özönlenek az Orsay-ba és a Washingtoni Nemzeti Galériába, hogy megcsodálják remekműveiket. De kezdetben megvetett, nincstelen kívülállók voltak. 1874 volt az az év, amely mindent megváltoztatott; az első impresszionisták „függetlenségre éhesen”, szakítottak az akadémiai művészettel, és a hivatalos csatornákon kívül saját kiállítást rendeztek. Megszületett az impresszionizmus, és a művészeti világ örökre megváltozott.

Gaucho Gaucho

A Calchaquí-völgyi gaucho közösségben a természetet tisztelő cowboyok és cowgirlök még mindig úgy vágtatnak lóháton, mintha száz évvel ezelőtt megállt volna az idő. Minden generációnak megvan a maga szerepe, legyen szó a helyi énekesről, a marhacsordákat terelő fiatalokról vagy a tapasztalt vénekről. Ebben az egyszerre szerető, összetartó, mégis nyers környezetben a tinédzserlány Guada elszántan küzd, hogy elismerjék a férfiak uralta rodeó világában.

Fesztiválország

Sziget, VOLT, Balaton Sound, Művészetek Völgye, Fishing on Orfű, Paloznaki Jazzpiknik – ikonikus fesztiválok, amelyek évtizedek óta határozzák meg a nyári élményeinket. Honnan indultak és hova tartanak? Mi hajtja őket: a szenvedély vagy az üzlet? Mit jelentenek az egymást követő generációk számára?

Kell egy oroszlán

Marék Veronika a magyar gyerekirodalom legnagyobb élő klasszikusa, a Boribon, KippKopp és a Kockásfülű nyúl történetek ünnepelt szerzője, akinek Laci és az oroszlán című története több mint fél évszázada köti össze a magyar és japán gyerekeket, sajátos kapcsolatot teremtve Budapest és Tokió között. A könyv 1965-ös első megjelenése óta közel 700 000 példány kelt el belőle Japánban, és évről évre újabb kiadások jelennek meg.

Dalai Láma – A boldogság tanítása

A Dalai Láma – A boldogság tanítása főszereplője maga Őszentsége, a 14. Dalai Láma, aki közel 90 évesen ül le a nézővel szemtől szemben, hogy az élet egyszerű kérdéseiről – boldogságról, szenvedésről, békéről és együttérzésről – beszéljen olyan közvetlenséggel és bölcsességgel, amely egyszerre időtlen és sürgetően aktuális.

Andrea Bocelli 30: The Celebration

Egy lélegzetelállító természetes toszkán amfiteátrum, a Csend Színháza ezúttal megtelik zenével, a világhírű olasz tenor, Andrea Bocelli ugyanis szülővárosában ünnepelte pályafutásának 30. évfordulóját. A háromnapos eseménysorozaton a Maestro repertoárjából számos „csak egyszer az életben” típusú előadás hangzott el, ráadásul díszes sztárvendégei is voltak, hogy még különlegesebbek legyenek az estek hangulatai.