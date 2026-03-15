8 megragadó magyar történelmi film a Netflixen és társain

A nemzeti ünnep alkalmából összegyűjtöttünk nektek egy csokornyi, elmúlt években készült magyar történelmi filmet a streamingoldalakról.

Semmelweis (Netflix, Filmio)

A gyermekágyi láz sok fiatal anya életébe kerül a szülészeten. Egy orvos új szemléletmóddal igyekszik megmenteni pácienseit a Semmelweis Ignác életét feldolgozó filmben.

Tündérkert – Kísértések kora (Filmio)

A darabokra szakadt Magyarországot nyugatról a Habsburgok, keletről a törökök szorongatják. A két birodalom közé ékelődött be a szabad magyarság utolsó bástyája, Erdély, ahol a trónra a szemtelenül fiatal és vakmerő Báthory Gábor kerül.

Most vagy soha! (Netflix, Filmio)

Amikor egy idealista ifjú költő által írt Nemzeti Dal forradalmat robbant ki Magyarországon a Habsburg Birodalom ellen, egy titkos ügynöknek bármi áron meg kell állítania őt.

Hadik (Netflix, Filmio)

A hétéves háború kellős közepén egy ambiciózus huszártábornok Berlin rendkívüli módon védett szívébe vezeti lovasságát. Történelmi események alapján.

Blokád (Netflix, Filmio)

Antall József, az 1990-es évek Magyarországának új miniszterelnöke válsághelyzetbe kerül, amikor a taxisofőrök benzináremelés-ellenes tüntetése megbénítja az országot.

Elfelejtett nemzedék (Filmio)

Ez a rövidfilm négy magyar katona sorsát ábrázolja a II. világháború sújtotta Magyarország utolsó napjaiban. A főszereplő egy fiatal fiú, akit 1944 végén soroznak be, amikor a szovjet hadsereg eléri Magyarországot.

Örök tél (Netflix, Filmio)

A II. világháború vége felé egy magyar nő a túlélésért küzd egy szovjet munkatáborban, ahol egy rabtársa a szárnyai alá veszi őt.

1945 (Filmio)

A görög tragédiákat idéző, mindössze néhány óra leforgása alatt játszódó dráma helyszíne egy felbolydult kelet-magyarországi falu, ahol ezen a napon mindenki a jegyző fiának az esküvőjére készül.