8 ingyenes tavaszi program Budapesten március 15-én // 2026

Március 15-e alkalmából idén is számtalan izgalmas, sőt mi több, ingyenes program közül válogathattok Budapesten. Töltsétek ezt a tavaszi napot élményeket gyűjtve!

Egész napos március 15-i rendezvénysorozat az MKVM-ben

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum nagyszerű március 15-i rendezvénysorozattal készül. Ezen a napon lehetőségetek nyílik pártát és csákót készíteni papírból, de részt vehettek Bártfai Endre aranykulcsos főportás szubjektív tárlatvezetésén is, aki nemcsak arról számol be, hogyan működik a concierge szakma, hanem azt is elárulja, milyen szállodai kötődései voltak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek.

Családi nap a levéltárban

Március 15-e alkalmából ingyenes családi napot szervez a Bécsi kapu téri Levéltári Palota, ahol változatos programok kavalkádjával emlékezhettek meg az 1848-49-es forradalomról. A családi nap keretében interaktív kiállítás, fegyverbemutató, reformkori kvíz és háromféle raktárséta szórakoztatja majd a a család apraja-nagyját.

Nem engedünk a ’48-ból – vezetett séta

A Budai Várséták ingyenes vezetett sétát szervez március 15-én, melynek keretében bejárhatjátok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ikonikus történelmi helyszíneit. Megnézhetitek, mely épületből szabadította ki a forradalmi tömeg Táncsics Mihályt, hogyan erősítette meg a vár védelmét Heinrich Hentzi, és készítette elő a támadást Görgei Artúr. A sétán olyan izgalmas kérdésekre is választ kaphattok mint, hogy mióta nem koccint a magyar ember sörrel illetve, hogy mikor kaptuk vissza az oroszok által elhurcolt honvédzászlókat?

Családi programok március 15-én a Budavári Palotanegyedben

Idén sem maradhat el a várva várt programkavalkád március 15-én, ebből az alkalomból a Budavári Palotanegyed több helyszíne ingyenes családi programokkal pezsdül fel. A Csikós udvar, a Lovarda, a Szent István-terem és a Várkert Bazár is tárt kapukkal várja a kicsiket és nagyokat egyaránt, ahol izgalmas előadások, zene, tánc, történelmi séták, pezsdítő családi programok, fegyverbemutató és lovas huszárok felvonulása által emlékezhettek meg a forradalom eseményeiről. A programok ingyenesek, de van köztük, ami előzetes regisztrációt igényel.

Ünnepi programsorozat a PIM-ben

Március 15-én egész napos ünnepi programsorozattal készül a Petőfi Irodalmi Múzeum, ahol a legkülönfélébb módon mutatják be a nemzeti ünnepet, illetve Petőfi Sándor és Jókai Mór emlékezetét. A napot a kisebbek számára kézműves foglalkozások, izgalmas játékok és nyomdagép teszi teljessé, míg a felnőttek tematikus tárlatvezetések, palotaséták és felolvasószínházi est keretében emlékezhetnek meg a forradalomról. A programok ingyenesen látogathatók, de regisztrációhoz kötöttek!

Ünnepi nyílt nap az Országos Széchényi Könyvtárban

Március 15-én, vasárnap ünnepi nyílt nap keretében tárja szélesre ajtajait az Országos Széchényi Könyvtár. A nyílt nap keretében 10 és 17 óra között előadások, rendhagyó magyaróra, épület- és raktárséta, kurátori tárlatvezetés, kézműves foglalkozások és izgalmas programok várják a család minden tagját. A programokon regisztációval vehettek részt.

Ünnepi programok a BTM Vármúzeumban

Március 15-én 11 és 18 óra között a BTM Vármúzeum is remek programokkal várja az érdeklődőket: többek között reformkori időutazás, gasztronómiai kóstolók, hagyományőrző programok, terepasztal és rejtélyes séták is színesítik az iugalmas programpalettát.

Március 15-e a Bálnában

Egy egész napot felölelő programsorozattal készül a Bálna Honvédelmi Központ, amellyel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt tiszteleg. A megemlékezés részét képezik hagyományőrző csoportok bemutatói, zenés-táncos műsorok, kicsiknek szóló meseelőadás, arcfestés és hajfonás, de a kézműves foglalkozások keretében különböző formájú kokárdát is készíthettek.

