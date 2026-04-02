15 ingyenes program Budapesten áprilisra, pénztárcabarát szórakozáshoz

Szerencsére a fővárosban sem kell feltétlenül mélyen a pénztárcánkba nyúlnunk ahhoz, hogy felhőtlen kikapcsolódásban lehessen részünk. Budapest ebben a hónapban is jobbnál jobb ingyenes programlehetőségeket kínál a kulturális rendezvényektől kezdve a családi napokon át természetközeli élményekig.

Kopaszikert nyitóhétvége (2026. április 3-6.)

Április első hétvégéjén új fejezetet nyílik Budapest egyik legmenőbb vízparti zöldövezetében. A Kopaszikert nyitóhétvégéjén bepillantást nyerhettek a szezon hangulatába: munka utáni lazulós estek, akusztikus koncertek, brunch & pilates programok, szezonális gasztroélmények és családbarát vasárnapok várnak benneteket. Az ingyenes szezonnyitón hangulatos zene, különleges programok és igazi tavaszi életérzés fogad titeket a Kopaszi-gát szívében.

Húsvéti sokadalom a Városligetben (2026. április 3-6.)

Hatalmas családi programkavalkáddal készül a húsvéti hétvégére a Városliget, hiszen négy napon keresztül lehettek részesei az ünnepi rendezvénysorozatnak. A színpadon már délelőtt 11 órától váltják sorra egymást a zenés-táncos fellépések és a szuper koncertek, de matinéból, állatsimogatóból és persze finom falatokból sem fogtok hiányt szenvedni. A jól eső adrenalinlöketről az óriási vidámpark fog gondoskodni, ahol az izgalmas játékokon mindenki tesztelheti a bátorságát.

Újra robog a Nyuszivonat – Húsvét Nagytétényben (2026. április 4-6.)

A húsvéti hosszú hétvégén újra robog a nyuszivonat Nagytétényben! A programkavalkád során gumikerekes kisvonattal utazhatunk körbe-körbe, nyuszikalauzokkal, de lesz állatsimogató, kézműves foglalkozások, játszósarok, bábelőadás és tárlatvezetés a Cziffra György Nagytétényi Közösségi Színtér falai között. Sőt, a kisebbek mézeskalács-díszítés közben feleleveníthetik a húsvéti hagyományokat. A megannyi programnak köszönhetően biztosan nem fogtok unatkozni, a részvétel pedig ingyenes!

Erdei virágszőnyegek nyomában – húsvéti lelassulás a Budai-hegyekben // Bolygó (2026. április 4.)

Ha a húsvéti hosszú hétvégét inkább aktív pihenéssel töltenétek, csatlakozzatok egy szuper közös sétához, mely során bejárjátok a Budai-hegyek virágmezőit! A csoportos kirándulás a Margit körúton található Bolygó közösségi házból indul délelőtt 10 órakor, majd délután 4 körül szintén ide tértek vissza. A pontos útirány még nem ismert, ugyanis a szervezők az éppen virágzó odvas keltikék-mezőkre fognak elkalauzolni benneteket. A szigorúan 12 kilométer alatti séta középpontjában az elcsendesedés és a természethez való kapcsolódás áll, így ne teljesítménytúrára készüljetek fejben!

A Duna vallomása // Kőrösi Kulturális Központ (2026. április 10.)

Április 10-én ingyenes, tematikus koncerten vehettek részt a magyar költészet napja alkalmából, ahol a zene és Ady Endre költészete talál egymásra egy különleges este keretein belül. A színészként és dalszövegíróként is elismert Víg Mihály most verskedvelő, illetve előadói oldalát mutatja meg. Az eseménynek a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ ad otthont, melyre regisztrálni a kosziinfo@korosi.org e-mail címen tudtok – ha ránk hallgattok, ezt tegyétek is meg minél előbb, nehogy teltház legyen a vége a halogatásnak!

Tavasz van, gyönyörű! – ingyenes családi nap // FSZEK Központi Könyvtár (2026. április 11.)

Az FSZEK Központi Könyvtár április 11-én ingyenes családi napra várja a feltöltődni vágyókat. Az esemény középpontjában ezúttal az ébredező természet és a költészet játékos összefonódása áll. A 10-től 16 óráig tartó eseményre az 5-12 éves korosztályt és kísérőiket várják nagy-nagy szeretettel.

Magyar költészet napja a Róth Miksa Emlékházban (2026. április 11.)

Az előző két év nagy sikere után szerencsére idén is megrendezik A magyar költészet napja alkalmából szervezett tárlatvezetéseket a Róth Miksa Emlékházban. A mostani tematikus programon – melyen az irodalmi alkotások és iparművészet találkoznak – ráadásul immár három különböző tematikájú programon vehettek részt 11, 14 és 16 órás kezdéssel. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet április 1-től kezdve tudtok megtenni. Vezetésenként 20 fő jelentkezését tudják fogadni.

Tánc világnapja // Klebelsberg Kultúrkúria (2026. április 16-17.)

Április 16-án és 17-én, két délután alkalmával is méltóképp ünnepelhetitek meg a tánc világnapját a II. kerületi Klebelsberg Kultúrkúria két termében. Az ingyenes eseményen táncbemutatók és saját élmény által is megtapasztalhatjátok a mozgás és a tánc önfeledt örömét, hiszen csütörtökön ti is megtanulhattok egy koreográfiát, de ha nem szeretnétek élni ezzel a lehetőséggel, akkor se aggódjatok: pénteken nem vonják be a közönséget.

A jövő zenészei // Magyar Zene Háza (2026. április 16., 23.)

Tavasszal különleges koncertsorozaton ismerhetitek meg a jövő zenészeit. A Fringe program keretein belül zeneiskolák növendékei veszik birtokba a Magyar Zene Háza előcsarnokát egy-egy pop-up fellépés alkalmával. Április 16-án a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola és a MusiCantarte Művészeti Iskola tanoncainak, 23-án pedig a Martonvásári Művészeti Iskola diákjainak tapsolhattok, ráadásul mindkét koncert ingyenesen látogatható.

Low budget, No budget és a független filmesek // START Filmklub (2026. április 16., 23., 30.)

A hónapban háromszor is elcsíphettek érdekfeszítő beszélgetéseket a hazánk független filmrendezőivel. Április 16-án Rózsa Gábor (Reménytelenül), 23-án Szimler Bálint (Fekete Pont), 30-án pedig Salamon András (Random) beszélnek arról, hogy miért van nehéz helyzetben a mainstreamtől eltérő filmipar Magyarországon, és hogyan lehet alkotóként boldogulni ebben a közegben. Ha ez nem lenne önmagában kihagyhatatlan programlehetőség, az esemény címéhez méltóan ráadásul tőletek sem kérnek belépőjegyet, csupán regisztrációt. Az eddig bejelentett időpontok még képlékenyek lehetnek, ezért mindenképpen kövessétek figyelemmel a közösségi oldalukat!

Nyílt nap a Szépilona kocsiszínben (2026. április 18.)

Ha ti is a villamosok lelkes rajongói közé tartoztok, akkor április 18-án a Szépilona kocsiszínben a helyetek! Az ingyenes nyílt napon a Tatra villamosok és az alacsonypadlós CAF-ok kerülnek ugyanis a főszerepbe. A szervezők a rendezvény hetén fogják közölni a részletes programokat, hogy le ne maradjatok ezekről, kövessétek a Facebook-eseményt! A részvételi szándékotokat egyébként sem árt jó előre jelezni, mert az eseményig számos érdekességet megosztanak majd a 130 éves villamos remíz múltjáról és jelenéről. A teljesen ingyenesen látogatható programon való részvételhez még regisztráció sem szükséges.

Zuglói Verspiknik (2026. április 18.)

A költészet napjához kapcsolódva egy egész napos, szabadtéri programmal várnak titeket április 18-án a XIV. kerületi Korong utcában. A „város peremén” lévő helyszínválasztás nem véletlen, hiszen József Attila a hatos szám alatt lakott 1933 és 1936 között. Az eseménysorozatot többek között versfelolvasások, slam poetry előadások és költészet napi koncertek színezik. A műsort arcfestés, csillámtetoválás, hajfonás, népi fajátékok, a Zuglói Helytörténeti Műhely és könyvkiadók kitelepülése és kerámiás kézműves foglalkozás kísérik.

Hello, tavasz! Családi nap a Pestszentimrei Agorán (2026. április 19.)

Április 19-én felpezsdül a XVIII. kerület és egy fergeteges családi nap veszi kezdetét a Pestszentimrei Agorán. A harmadik alkalommal megrendezett ingyenes eseményen kézműves foglalkozásokkal, állatsimogatóval és meglepetéssel is várják a család apraja-nagyját, de még a Buborék Együttes koncertjét is élvezhetitek délelőtt 11 órától. A szeszélyes április semmiképpen sem állhat a rendezvény útjába, hiszen kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén az eseménysorozat a Pestszentimrei Közösségi Házba költözik – így már végképp semmi okotok arra, hogy kihagyjátok ezt a nagyszerű közös napot!

Közösségi reggeli a Garayn // Garay téri Piac (2026. á prilis 25.)

Valódi közösségépítő étkezésben lehet részetek, ha a hónap végén ellátogattok a Garay téri piacra, ahol két szomszéd dolgozik össze, hogy megetessék az arra járókat, falatozás közben pedig ti is megismerhetitek a környéketeket élőket. A reggelizés ingyenes, de regisztrációhoz kötött – ha mégis szeretnétek támogatni ezt a szuper kezdeményezést, adomány formájában megtehetitek. Az eseményt egyébként minden hónap utolsó szombatján megrendezik, így ha véletlenül nem értek rá ezen a napon, máskor is csatlakozhattok. Ki tudja, lehet, hogy legközelebb pont házigazdaként tértek vissza!

Szent György-napi sokadalom és kézműves vásár // Fő tér (2026. április 25.)

Immár 29. alkalommal veszi birtokba a Fő teret az Óbudai Waldorf Iskola összművészeti fesztiválja, hogy zenével, tánccal, játékokkal és kézműves vásárral ünnepeljék a tavaszt a III. kerületben. Az április 25-i Szent György-napi forgatagon természetesen megismerkedhettek a nevezetes napot körülvevő legendákkal, valamint kulturális hagyományaival. Az eseményre az elmúlt évekhez hasonlóan idén is két színpaddal készülnek a szervezők, azt azonban, hogy kik lépnek fel rajta, csak később árulják el. Az viszont már biztos, hogy a színpad egészen este 10-ig vár előadásokkal, míg a vásári forgatagban 19 óráig nézelődhettek.

