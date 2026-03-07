Országos, ünnepi programsorozattal várnak a legszebb kastélyok a március 15-i hétvégén

Elképesztő programkavalkád veszi kezdetét március 15-e alkalmából: hazánk legszebb helyszínein családbarát események, rendhagyó kulturális kalandok és természetközeli élmények gondoskodnak róla, hogy az ünnep idén is emlékezetessé váljon. Az biztos, hogy ezúttal is megéri útnak indulni! (x)

Történelmi Játszóház és kastély-krimi, Keszthely

Keszthely piros-fehér-zöld kalandok sokaságával várja a családokat az ünnep alkalmából. A Festetics-kastély Történelmi játszóházában az apróságok nemzeti színekben készíthetnek zászlókat, csákókat és pártákat, de lesz csillámtetkózás, beltéri csúszda, ugrálóvár, forró csoki, és még sok más kacagtató program a hétvége során. Sőt, a Festetics-kastélyban a 14 éven felülieknek lehetőségük nyílik megcsillogtatni nyomozói vénájukat is: a nagy sikerű, interaktív kastély-krimin a sasszemű érdeklődők újabb rejtélyes gyilkosság ügyét göngyölíthetik fel március 14-én. A nyomozókat gyönyörű környezet, finomságok és welcome drink várja, a nyertes csapat pedig még meglepetésben is részesül!

Kulturális programok a Püspöki Palotában, Sümeg

Március 15-e remek alkalom egy kis sümegi kiruccanáshoz, melyet most lebilincselő kulturális élménnyel gazdagíthattok: pénteken nyílik meg Kecskés András festőművész Változatok című időszaki kiállítása, melyet a Püspöki Palotában tekinthettek meg. A palotában március 15-én ráadásul ingyenes, tematikus tárlatvezetéseken is részt vehettek, melyek során kivételesen még a lezárt területekre is beléphettek. Ne felejtsetek el regisztrálni a „Rejtett zugok, elfeledett történetek” című programra se!

Lovas programkavalkád, Fenékpusztai Majorság

A Festeticsek hajdani ménesbirtoka, a Fenékpusztai Majorság igazán stílusos úti cél az ünnep alkalmából, hiszen itt lovas programokon is részt vehetnek a családok. A lovaglás, a lovaskocsikázás és a díjlovaglás-bemutató mellett kézműves foglalkozások és még történelmi előadás is gondoskodik az izgalmakról hétvégén – a kiállítást vasárnap pedig ingyenesen megtekinthetitek!

Időutazás a Wenckheim-kastélyban, Szabadkígyós

Szabadkígyóson fantasztikus időutazás veszi kezdetét az ünnep alkalmából: március 14-én és 15-én megelevenednek a Wenckheim-kastély falai, és korhű öltözetben mutatják be a 19. századi főúri életet a kíváncsi szemeknek. Kulisszatitkok, rendhagyó pince-padlás túra: most úgy ismerhetitek meg a kastélyt, mint még soha!

Teadélután és ünnepi programok a Tisza-kastélyban, Geszt

Március 14-én pompás teadélelőttön meséli el családja történetét gróf Tisza Ilona, a háború utáni időktől kezdve egészen az utolsó geszti birtokos sorsáig. A kastély tökéletes helyszínt biztosít a másfél órás előadásnak, mely során történelmi utazáson vehettek részt egy csésze kávé vagy tea mellett. Március 15-én pedig tematikus tárlatvezetésekkel idézi fel az 1848–49-es forradalom és a Tisza család történetét a kastély, míg a fiatalabb látogatók elkészíthetik saját kokárdájukat, múzeumpedagógiai foglalkozás keretein belül. 15 órától csodás koncert veszi kezdetét, amikor is Dévai Nagy Kamilla és a Krónikás Zenede diákjai népdalokkal, megzenésített versekkel és musicalrészletekkel idézik meg a nemzeti ünnep szellemiségét. ,

Taste Balaton, Szántódpusztai Majorság

A Taste Balaton március 14-én gasztro- és kulturális élményeket kínál Szántódpusztán: Segal Viktor somogyi házi réteseket készít, Incze Domokos rádiótörténeti előadása időutazásra repíti a vendégeket, este pedig neves DJ-k gondoskodnak a szuper hangulatról az egykori Akvárium épületében.

Családi programok a Festetics-kastélyban, Dég

A dégi Festetics-kastély március 15-én ingyenes programokkal kedveskedik minden korosztálynak: számos tárlatvezetés, csónakázás, és még medvehagymaszedés is színesíti a kastély ünnepi programkavalkádját, a természet és történelem ötvözésének jegyében.

Ingyenes programok a Becsky-Kossuth-kúriában, Komlódtótfalu

Komlódtótfalun, a Becsky-Kossuth-kúriában igazán különleges élményekben lehet részetek: március 15-én tematikus tárlatvezetés és szabadságharc-kvíz veszi kezdetét, de készíthettek korabeli kalligrafikus idézetlapot is, hogy megidézzétek a szabadságharc emlékét. A részvétel díjmentes!

Játékos élmények az Esterházy-kastélyban, Tata

Tatát is érdemes lesz útba ejteni március 15-én, hiszen fergeteges családi programokon vehettek részt az Esterházy-kastélyban. A kézműves foglalkozások, a múzeumpedagógiai órák és a kincskeresés mind-mind a forradalom helyi vonatkozásairól mesél – játékosan, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Ünnepi programok és desszertek a Sándor-Metternich-kastélyban, Bajna

Március 15-én díjmentes lesz a belépés a bajnai Sándor-Metternich kastélyba, és akár pénztárcabarát tárlatvezetés során is bejárhatjátok a festői épületet. Az Ördöglovas kastélyánál aznap még ünnepi kínálatból is csemegézhettek, ha betértek a kávézóba – remekül fog esni utána egy kis séta a kastélyparkban.

Interaktív társasjáték az Andrássy-kastélyban, Tiszadob

A tiszadobi Andrássy-kastély a nemzeti ünnepen ingyenes belépéssel és interaktív társasjátékkal idézi fel az 1848–49-es forradalom eseményeit és az Andrássy család történelmi szerepét.

Családbarát programok, Ozora

Ozora március 15-én nemzeti ünnepi megemlékezéssel és családi programokkal várja a látogatókat: lesz koszorúzás, számtalan huszár témájú kézműves foglalkozás és Petőfihez kapcsolódó, bővített tárlatvezetés is. A Pipo várkastély aznap pedig ingyenesen látogatható!

Társasjátéknap a Jakováli Dzsámiban, Pécs

Családi kalandokból Pécsen sem lesz hiány: a Jakováli Dzsámiban családi társasjátéknap veszi kezdetét március 15-én, a nevezetesség aznap ráadásul ingyenesen látogatható.

Tavaszváró élmények a Károlyi-kastélyban, Füzérradvány

Füzérradvány éke tavaszváró parktúrákkal, tárlatvezetésekkel és nemzeti tematikájú kézműves foglalkozásokkal teszi felejthetetlenné a szabadság ünnepét.

Rendhagyó programok a Benczúr-kúriában, Szécsény-Benczúrfalva

Mindenkit szeretettel vár a Benczúr-kúria, ahol rendhagyó tárlatvezetés, műterem-látogatás, ünnepi társasjátékok és kreatív gyerekprogramok sokasága koronázza meg március 15-ét.

