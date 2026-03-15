Forradalmi ötlettől a lebontásig: A Pilvax Kávéház kalandos története

Március 15-i nemzeti ünnepünk egyik legfontosabb helyszíne a Pilvax Kávéház. Azt bizonyára mindenki jól tudja, hogy innen robbant ki a forradalom, és itt hangzott el először a Nemzeti dal – a legendás hely történetét és utóéletét azonban már csak kevesen ismerik. Március 15-e tökéletes alkalmat kínál arra, hogy utánajárjunk a kávézó fordulatokban gazdag életének.

A kezdetek

A Pilvax Kávéház egy igazi szerelmi történettel indult, hiszen a hely névadója, Karl Pillvax egész életében a vendéglátás iránt érdeklődött. Fiatalkorában pincérkedésből élt, az I. Ferencz József gőzhajón dolgozva ismerte meg a magyar Giergl Mária Teréziát, akibe rögtön beleszeretett. Az osztrák származású fiatalembernek nem is kellett több, csapot-papot hátrahagyva követte a lányt Pestre, házasságkötésüket követően pedig magyarította nevét.

Az újdonsült Pilvax Károly ügyesen meglátta a lehetőséget, hogy bécsi és párizsi mintára elsők között Magyarországra hozza a kávéházi kultúrát. 1842-ben vette át a Café Renaissance működtetését, amit a saját elképzelése szerint formált át – így mi másról nevezte volna el a kávéházat, mint saját magáról.

A Pilvax falait nagy magyarok portréi díszítették, a kávézó így inspiráló találkozópontja lett a forradalmi ötletekkel rendelkező fiatal értelmiségieknek és egyetemistáknak. Ennek legjelentősebb mérföldköve a Petőfi és Vasvári vezette Fiatal Magyarország mozgalom 1846-os megalakulása volt.

A szabadság csarnoka

A kávézóból indult forradalmat azonban már nem Pilvax Károly nézte végig a pult mögül, ugyanis két évvel korábban átadta a stafétabotot Fillinger Jánosnak, aki viszont nem változtatott sem az elnevezésen, sem a hely hangulatán. Nem úgy, mint Petőfi, aki március 15-e után Szabadságcsarnoknak nevezte el a helyet. Bár a költő számos esetben megragadta a nép lelkét, a pátoszos átnevezés nem aratott sikert: ahogyan az ilyenkor lenni szokott, senki sem hivatkozott így a Pilvaxra.

Az új név mellett a Pilvax szellemi örökségének sem jutott elég idő, hiszen a forradalom leverése után már a név használatáért is komoly büntetés járt. A Kaffe Herrengase-ként újjászületett hely a márciusi ifjak helyett az osztrák rendőrspiclik és hazai besúgók törzshelyévé vált.

Az egykori Pilvax 1891-ben kaphatta valamelyest vissza egykori dicsőségét, amikor Schowanetz János vette át annak vezetését. Az új tulajdonos felelevenítette a kávézó forradalmi örökségét: falaira a szabadságharcosok képeit tette ki, a megnyitón pedig még Jókai is megjelent.

Sajnos ez sem volt elég ahhoz, hogy a Pilvax túlélje a monarchia egész városközpontot érintő, hatalmas építkezéseit, így 1910-ben döntés született a kávézónak is otthont adó háztömb lebontásáról. A helyet végül egy évvel később, 1911 novemberében zárták be egy ünnepélyes búcsúceremónia keretein belül, végül két évre rá bontották le az épületet.

A Pilvax napjainkban

Ha néhány évvel ezelőtt írtam volna ezt a cikket, a történet ezzel a szomorú véggel zárult volna. Szerencsére ma viszont ismét van lehetőség beülni a legendás vendéglátóhelyre, hiszen a Pilvax Kávézó és Étterem 2022-ben, 111 év után újranyitott – igaz, nem teljesen az eredeti helyszínen.

A hely a monarchia stílusjegyeit és a modern idők belsőépítészetét ötvözi, így a letisztult, elegáns bútorok mellett a régi Pilvaxról készült festményt és a 12 pontot is észrevehetitek a falon. Ha tehát átélnétek a márciusi ifjak örökségét, irány az V. kerületi Pilvax köz!

