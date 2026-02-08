10 szívhez szóló romantikus film a Netflixen és társain a 2026-os Valentin-napra

Összegyűjtöttük nektek a legjobb új romantikus filmeket a magyar streamingoldalakról. Hangolódjatok ezekkel az alkotásokkal a 2026-os Valentin-napra!

Nyáron a párom (Netflix)

Poppy szabad szellemű. Alex szeret mindent megtervezni. Többévnyi közös nyaralás után a két barát, eltűnődik, hogy nem alkotnának-e tökéletes párt szöges ellentétekként.

Az oxfordi évem (Netflix)

Egy amerikai nő valóra váltja oxfordi egyetemi álmait, amikor beleszeret egy elbűvölő, ám súlyos titkot őrző brit férfiba, felforgatva tökéletesen eltervezett életét.

Többesélyes szerelem (Apple TV+, Telekom TV GO)

Egy rutinos házasságközvetítő végre saját életében is megtalálja a tökéletes partnert: minden egyezik, minden „pipa” a helyén. Csakhogy épp ekkor bukkan fel a régi szerelme – aki bár semmiben sem felel meg az elvárásoknak, mégis megmagyarázhatatlanul vonzó. A másik férfi gazdag, kifinomult, és biztonságot kínál – a döntés mégsem egyszerű.

La Dolce Villa (Netflix)

Miután a lánya úgy dönt, hogy megvesz egy roskadozó toszkán villát, Eric Olaszországba siet, hogy lebeszélje róla – ám szépségre, romantikára és egy új életcélra lel.

A szurdok (Apple TV+)

Két elit ügynököt egy titkos szurdok két oldalán álló őrtornyokba küldenek, hogy megvédjék a világot egy láthatatlan fenyegetéstől. Miközben távolról kapcsolat alakul ki köztük, egyre közelebb kerülnek az emberiséget fenyegető kataklizma titkához.

Még ha el is tűnik a szerelmünk ma este (Netflix)

Egy középiskolás lány mindennap emlékek nélkül ébred, és egy félénk osztálytársával kezd randevúzni. Vajon a szerelmük minden kezdettel erősebbé válhat?

Álomlista (Netlfix)

Amikor egy fiatal nő az anyja kérésére elindul, hogy valóra váltsa tinédzserkori vágyait, családi titkokra bukkan, megtalálja a szerelmet – és újra felfedezi önmagát.

Vágtázó lovakról (HBO Max)

Muriel és férje, Lee éppen lelkesen új életet kezdenének, amikor Lee bátyja megérkezik és mindent felülír, Muriel pedig gyökeresen megváltozik.

Bridget Jones: Bolondulásig (Apple TV+)

Bridget a negyedik részben özvegyen, két gyerekkel próbálja újra megtalálni a helyét az életben és a szerelemben. Miközben munkába áll, randiappokat tesztel és új emberekkel ismerkedik, barátai és családja támogatják, de számos kihívással és kínos helyzettel kell szembenéznie.

Jane Austen tette tönkre az életemet (HBO Max)

Agathe egy párizsi könyvesboltban dolgozik, miközben írói álmokat dédelget, de régóta alkotói válsággal küzd. Rajong a romantikáért és Jane Austenért, és amikor legjobb barátja bejuttatja egy angliai írótáborba, úgy tűnik, végre megélheti a saját Austen-pillanatát. Ehelyett azonban egy szerelmi háromszög közepén találja magát.

