6 romantikus úti cél országszerte, ahol a legszebb szerelemlakatfalak várnak

A szerelmesek napja kapcsán belföldi úti célok közül szemezgettünk ezúttal, ahol szerelemlakatfalak hirdetik a párok összetartozását. Ha megérett bennetek a vágy, hogy emléket állítsatok egymás iránt érzett szerelmeteknek, az alábbi városokat ajánljuk.

Székesfehérvár

Nem túlzunk, mikor azt mondjuk, hogy az ország egyik legromantikusabb helyszínével, az őszinte szerelemnek emléket állító Bory-várral büszkélkedő Székesfehérvár remek úti cél, ha a városban ti is emléket állítanátok szerelmeteknek egy apró lakattal. A kovácsoltvas kerítést, ahol elhelyezhetitek közös szerelemlakatotok a Romkert mellett, a Táncsics Mihály utcában találjátok. Mára az Orcsik Lajos által készített lakatfal Székesfehérvár romantikus szimbólumává vált, ahol a lakatok száma napról napra csak gyarapodik.

Pécs

Az országban Pécs volt az első város, ahol a szerelmesek apró lakatokkal pecsételhették meg szerelmüket. Ezért sem véletlen, hogy az ország legnagyobbb lakatgyűjteménye itt található. A belvárosi Janus Pannonius utcában megbújó vaskerítés mára roskadásig telt és több ezer darabot számlál, de a Sétatér keleti végében is találhattok egy külön, erre a célra kialakított lakatfalat. Ha nem is azért ejtitek útba a várost, hogy saját lakatot helyezzetek el, mindenképp érdemes elzarándokolni ide, hiszen temérdek szerelmi jelkép mesél itt múltról és jelenről egyaránt.

Miskolc

Miskolc városában is találni olyan helyszínt, amit nemcsak a helyiek, de a kirándulók is előszeretettel látogatnak. A Szinva terasz nyugati végénél található híd korlátja szintén bővelkedik a különböző színű és méretű lakatokban. A hidat nem véletlenül emlegetik Szerelmesek hídjaként, ahonnan a szokás szerint a szerelmesek előszeretettel dobják a patakba az elhelyezett lakat kulcsait, a véget nem érő szerelem szimbólumaként.

Budapest

Ha a fővárosban pecsételnétek meg apró lakattal szerelmeteket, ezt ma már Budapest több pontján is megtehetitek. Az egyik legismertebb lakatgyűjtő hely az Erzsébet téren várja a szerelmeseket, de jelentek meg spontán kezdeményezések is, ami a lakatok elhelyezését illeti. A Lánchíd és a Szabadság híd korlátját is szebbnél szebb szerelmes szimbólumok díszítik, de a Margitsziget Zenélő kútjánál is rábukkanhattok egy lakatfalra.

Gyula

Ha már lakat, csak kevesen tudják, hogy az ország délkeleti csücskében, Gyulán grandiózus szerelemlakat várja a városba érkezőket. Ugyan itt lakatelhelyezésre nincs lehetőség, de gond egy szál se, van erre kialakított hely a város több pontján is. Az egyik legismertebb a Park Hotel előtt pompázó, szív alakú lakatfal, legrégebb óta azonban a Szent László utcai csatornán átívelő híd korlátja viseli rendületlenül a ráaggatott rengeteg lakat súlyát.

Gödöllő

Gödöllő városa sok közül az egyik legromantikusabb úti cél hazánkban. A mesés Gödöllői Királyi Kastély meglátogatása talán titeket is megihlet majd, hogy a parkjában található lakatfalon otthagyjátok szerelmetek zálogát. A lakatfal az évek során természetesen számos szebbnél szebb lakattal gyarapodott, sőt mi több, ha épp lakat nélkül érkeztek a helyszínre, de megihletett titeket ez a szerethető hagyomány, a kastély boltjában van lehetőség vásárolni szívecskével ellátott piros szerelemlakatot.

