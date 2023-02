6+1 amerikai filmek ihlette randihelyszín Budapesten felejthetetlen pillanatokhoz

A közeledő Valentin-nap apropóján a messzi Amerika felé fordulunk randitippekért. Amerikai filmek jeleneteiből inspirálódva, tematikus ajánlónkban olyan budapesti helyszíneket mutatunk, ahol mozivászonra illő programok várnak.

Amerikai vacsora: Chili Dog Amerikai Étterem

A Chili Dog Amerikai Étteremben egyaránt nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi alapanyagokra és a konyhai folyamatokra, így senki nem távozik innen elégedetlenül. Ezért nem is lehetne másból az itt készült hamburger, mint a legjobb minőségű, importból származó, érlelt angus marhából, friss zöldségekből, valamint házi készítésű buciból és különféle szószokból. A legfőbb alapanyagnak számító angus marhanyakat minden nap frissen darálják, és kézzel formázott, prémium húspogácsát készítenek belőle nektek. A enteriőr az utánozhatatlan amerikai rock’n’roll hangulatot idézi, ehhez társul még a háttérben felcsendülő 80-as évekbeli rockzenei válogatás. Ha pedig éppen nem hamburgerre vágynátok, akkor sem maradtok éhesen, hiszen kapható még náluk isteni oldalas, steakek és burritók is.

1184 Budapest, Thököly út 6. | Weboldal

Mozi & bowling: Cinema Mom

A mozizás klasszikus randiprogram, nem véletlen, hogy szép számú romantikus jelenet játszódik filmszínházakban. Bár a filmesek kedvence az esetek többségében az autós mozi, a jelenlegi időjárás sajnos még nem kedvez ennek a szabadtéri programnak. Szerencsére van tökéletes alternatíva: a MOM Park prémium kategóriás mozija. Egyedi hangulatán kívül mellette szól, hogy elegáns, időutazásra hívó bowlingpálya üzemel a közelben. Szuper ötlet pályát bérelni egy film előtt vagy után, mert egy barátságos megmérettetés még közelebb hozhat titeket egymáshoz.

1123 Budapest, Alkotás utca 53. | Weboldal

Turmix & fánk: Cream Donutbar

A talpas üvegpohárba töltött, tejszínhabbal és desszertcseresznyével díszített turmixokról talán nektek is beugrik Uma Thurman jelenete a Ponyvaregényből. De említhetnénk más példákat is a filmes világból, elég csak az ikonikus Vissza a jövőbe-alkotásokra gondolni, vagy David Lynch sorozatára, a Twin Peaksre. Egy valamirevaló turmixlelőhelyen természetesen cukormázzal borított, mennyei fánkot is kínálnak, pont, mint a Károly körúti Cream Donutbar. Ha elkényeztetnétek az ízlelőbimbóitokat, keressétek fel ezt a remek, amerikai tulajdonú fánkozót, ahol rendszeresen készítenek izgalmas fánkkreációkat. Legutóbb a Harry Potter-filmek inspiráltak kívül-belül lenyűgöző desszerteket.

1075 Budapest, Károly krt. 1. | Facebook

Városnézés másként: Budapest Óriáskereke

Felemelő közös program együtt, a magasból megnézni Budapestet. Az Erzsébet téren felállított óriáskerék néhány perces útra visz csupán, az élmény viszont, amit a főváros látványa okoz ebből az új szemszögből, sokáig maradandó lesz. Gyönyörködjetek a város fényeiben sötétedés után, így a romantikus faktor szintén adott (példának ott a Kszi, Simon c. film csókjelenete). Azt inkább ne próbáljátok meg, amit Noah (Ryan Gosling) a Szerelmünk lapjaiban tett: felugrott a mozgásban lévő óriáskerékre, hogy elérje, Allie (Rachel McAdams) randizzon vele.

1051 Budapest, Erzsébet tér | Weboldal

Múltidézés & játék: Flippermúzeum

Az Amerikából származó flipperek időgépek, erről a Radnóti utcában bárki meggyőződhet. Ugyan e nemzetközi forgatócsoportokat vonzó hely a nevében múzeum, a pincehelységet inkább neveznénk retro játékteremnek, mivel a kiállított, eszmei értékét tekintve páratlan gyűjtemény szinte minden darabja működőképes és kipróbálható. A beugró áráért órákig elfoglalhatjátok magatokat azzal, hogy akár egymás mellett lévő flippergépeken teszitek próbára az ügyességeteket, és egyes játékokon együtt is játszhattok. Ha megéheztek, kóstoljátok meg a büfé finomságait.

1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 18. | Weboldal

Vadnyugati kalandok: Buffalo Steak House

A Török Flóris utcai Buffalo Steak House különleges enteriőrrel idézi meg a westernfilmek hangulatát. A lenyűgöző, egyedi kialakítású vendégtér – sok-sok apró részletével – csak a kezdet, a kiszolgálás udvarias és az ételek kifogástalanok. Ami az utóbbiakat illeti, a profi konyhai csapat biztosra megy: a steakre specializálódott étterem étlapja annyira változatos, hogy a 19. századi vadnyugatra vágyó vegetáriánusok sem maradnak éhesek. Ha van kedvetek, vacsora után nézzetek meg a Jó, a rossz és a csúf c. filmet, vagy a Volt egyszer egy vadnyugatot.

1201 Budapest, Török Flóris u. 217. | Weboldal

Minigolf: Indoor Budapest

Amerikai filmekben és sorozatokban rendszeresen megjelenik randihelyszínként a minigolfpálya. Feltűnik például a Cobra Kai szériában, és az előzmény, A karatekölyök egyes jeleneteiben is. A minigolfozás élménye a fővárosban is elérhető, kipróbálhatjátok a Király utcában található Indoor Budapest tematikus, sötétben világító falfestményekkel díszített pályáin. Három tematikus terem (űr, horror, varázslatos erdő) 18 pályáján lendíthetitek meg a golfütőt, majd a büfében pótolhatjátok az elégedett kalóriákat. Ne felejtsetek el előre időpontot foglalni!

1061 Budapest, Király utca 8-10. | Weboldal

+1 Édesség: USA Candy

Szervezhettek amerikai stílusú randit úgy is, hogy otthon töltitek az időt. Ebben az esetben előre be tudtok szerezni néhány finomságot, például amerikai üdítőket, édességeket és rágcsálnivalókat. Vegyétek célba a Király Pál utcai USA Candy-t, ahol számos, átlagos szupermarketekben nem kapható különlegességet be lehet szerezni. A polcokon klasszikus kedvencek és újdonságok is fel-feltűnnek, érdemes online figyelemmel kísérni a kínálatot. Az árak többsége nem igazán pénztárcabarát, de egy különleges randiért megéri ezt-azt a kosárba tenni.

1052 Budapest, Királyi Pál utca 13/b. | Facebook

Mutatunk néhány szuper, filmek ihlette helyszínt Budapesten: