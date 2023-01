8+1 egyedülálló helyszín és program Budapesten, amit igazi kultfilmek ihlettek

A hazai kultfilmrajongók kedvéért összegyűjtöttünk néhány olyan helyszínt és programot Budapesten, amiket népszerű filmes alkotások ihlettek. Próbáljátok ki az összeset és dobjátok fel a februári napokat!

Travelling Galaxy

Star Wars-fanoknak kötelező program a december közepén nyílt, Travelling Galaxy nevű interaktív kiállítás a Kecskeméti utcában. A helyszínen több száz autentikus, a filmekből sokak által jól ismert relikviát és makettet mutatnak be a nagyközönség számára, a Star Wars-trilógia eredeti (IV., V., VI.) részeiből. A filmbéli jeleneteket megidéző termek, díszletek, világítások, interaktív berendezések és részletgazdag installációk közép-európai viszonylatban kimagasló színvonalúak. A kiállítás jelenlegi formájában tervezetten 2023 március végéig látogatható, csak keressétek a Star Wars világából ismert sisakokat belépés előtt.

1053 Budapest, Kecskeméti utca 5. | Weboldal

Locked Room

A Locked Room újgenerációs thriller-szabadulószobájában a Heisenberg Projectben vehettek részt, de ezúttal a rosszfiú szerepébe kell bújnotok. Most végre átélhetitek a Breaking Bad című sorozat legrázósabb helyzeteit, izgalmas helyszíneken. A történet szerint napjaitok meg vannak számlálva, hiszen a rendőrség szervezetten lecsap az összes hírhedt drogbirodalom beszállítójára. Ti még időben kaptok egy fülest, ezért lehetőségetek van eltüntetni minden terhelő bizonyítékot, majd időben elmenekülni, mielőtt odaérnek a kommandósok. Egy lebilincselő történet és élethű díszletek – ez biztosan elnyeri majd a tetszéseteket!

1061 Budapest, Székely Mihály utca 4. | Weboldal

AROOM

Az AROOM lenyűgözően hiteles szabadulószobáinak egyikében átélhetitek a 80-as évekbeli Kolumbia utánozhatatlan és izgalmas hangulatát. Az Escobar házban az amerikai DEA (Drug Enforcement Administration) által megbízott magánügynökök bőrébe kell bújnotok és átkutatni a hírhedt drogdíler házát. Most végre kihasználhatjátok a lehetőséget, hiszen épp nincs otthon senki, így terhelő bizonyítékokat találhattok a kartell ellen. Az Escobar ház a legnehezebb játék az AROOM-ban, és a legnagyobb területű szabadulószoba is egyben, ezért leginkább haladóknak vagy nagyobb csapatoknak javasoljuk kipróbálásra.

1061 Budapest, Király utca 14. | Weboldal

Repülő Seprű Élmény és Varázs Kávézó

A Repülő Seprű varázslatos világa a legnagyobb Harry Potter-rajongókat is ámulatba ejti majd lenyűgözően részletgazdag, szinte teljes mértékben a Roxfort hangulatát megidéző belső tereivel. A Harry Potter-relikviák mindenhol ott vannak, az egyik polc sárkánytojásokat rejt, míg máshol egy Teszlek Süveg vagy Hedvig csücsül. A lélegzetelállító látvány mellett is tartogat meglepetéseket az étterem, ugyanis színváltoztató italokkal, hidegen füstölgő kelyhekkel és bűvös ételekkel teszik teljessé az élményt. Ha pedig jókor érkeztek, akkor még időszakos programjaikat, játékaikat, kvízeiket is elcsíphetitek.

1034 Budapest, Pacsirtamező utca 36. | Weboldal

Pirate Empire – A Kalóz Birodalom

Budapest legújabb tematikus éttermében minden a rettegett kalózok izgalmas, olykor misztikus világáról szól. A Pirate Empire kötelező helyszíne A Karib-tenger kalózai-filmek rajongóinak, hiszen a berendezés tökéletesen felidézi a filmekben látottakat, a hangulatot pedig a háttérben szóló kalózos dallamok teszik teljessé. A különböző fantázianevekre hallgató isteni lakomákat (Barbarossa árulása, Tia Dalma látomása, Feketeszakáll lakomája) egyaránt elfogyaszthatjátok a látványos kalózkikötőben, a kalózkapitány kabinjában vagy akár a kalózhajó fedélzetén is, a felejthetetlen élmény mindenhol garantált.

1065 Budapest, Nagymező utca 41. | Weboldal

Sherlock Holmes Pub

A skót származású világhírű nyomozó történeteit már számtalan formában megelevenítették az évek során, Budapesten pedig egy egész helyet szenteltek neki. A Sherlock Holmes Pubban bármikor lehörpinthettek egy pohár italt, miközben a könyvekből és filmekből ismert sejtelmes hangulatban fürdőzhettek. A pub széles italválasztékából természetesen nem maradhatnak el a különféle ginek és whiskyfajták sem, amit kérhettek szódával, akár Sherlock Holmes, de természetesen anélkül is. Vagy maradhattok a kávénál, ha inkább Watson stílusában indulnátok neki az estének.

1136 Budapest, Pannónia utca 3. | Weboldal

Könyvbár & Restaurant

A Könyvbár & Restaurant olyan egyedülálló ötlettel nyitotta meg kapuit, amely még nemzetközi szinten is nagy feltűnést keltett, így több külföldi lap is beszámolt már az étteremről. A koncepció lényege, hogy összekapcsolják az olvasás és a gasztronómia iránt érdeklődőket azáltal, hogy könyvek inspirálta fogásokat készítenek el. Az alig több mint egy hónapig elérhető tematikus kínálat folyamatosan változik, miközben belekóstolhatunk a kedvenc regényeink ihlette isteni fogások bármelyikébe. A középpontba általában megfilmesített könyvek kerülnek, mint például a Harry Potter vagy a Trónok Harca egyes részei.

1072 Budapest, Dob utca 45. | Weboldal

Korda Filmpark

Az elmúlt időszakban egyre több, hazánkban forgatott, nagyszabású filmmel büszkélkedhetünk, ami hatalmas elismerést jelent nemzetközi szinten is. A Korda Filmpark Látogatóközpontjának 2-2,5 órás, interaktív élménytúrái során betekintést nyerhettek abba, hogyan és hol készülnek ezek a nemzetközi szuperprodukciók, így közelebb kerülhettek egy mindeddig ismeretlen világhoz. A túra közben részesei lehettek a filmgyártás modern gyakorlatának és megismerhetitek a filmkészítés legfontosabb állomásait egy életnagyságú díszletben sétálgatva. Filmrajongóknak vagy leendő filmeseknek kihagyhatatlan program!

2091 Etyek, Korda út 1572 hrsz. | Weboldal

Ne feledkezzünk meg a magyar kultfilmekről sem: