6 kombucha-lelőhely Budapesten, ahol akár Timothée Chalamet-val is összefuthatsz

A buborékoktól pezsgő, kissé savanykás, sokszor gyümölcsös, fermentált teakülönlegesség igazi „superfoodként” robbant be a köztudatba. A frissítő kombucha telis-tele van jótékony baktériumokkal, így fantasztikus hatással van az egészségre – nem csoda, hogy az éppen Budapesten forgató Timothée Chalamet sem tud neki ellenállni! Mutatunk 6 helyet, ahol megkóstolhatod a csodaitalt, és még az is lehet, hogy közben a Dűne sztárjával is összefutsz!

Búzakovász Kézműves Pékség

A Búzakovász Kézműves Pékség mennyei vadkovászos kenyerek, kézműves péksütemények és hazai portékák mellett még kombuchát is kínál Budapesten, immár 12 helyszínen. A probiotikus ital négy izgalmas ízben kapható náluk: citromos, málnás, gyömbéres és uborkás-mentás kombucha vár a Búzakovász Kézműves Pékség üzleteiben. Legyen szó ropogós héjú, vadkovászos kenyerükről vagy valamelyik különleges pékárujukról, az biztos, hogy a kombucha lesz a tökéletes frissítő mellé!

12 helyszínen Budapesten

The Garden – Mazel Tov

A mediterrán gasztroparadicsom kerthelyisége fantasztikus újításokkal indította a nyarat: a Mazel Tov brunch-kínálatát péntektől hétfőig új, mennyei fogások színesítik. A jól megpakolt kovászos kenyérhez, a banános french toasthoz vagy a házi granolához pedig mi más esne jobban a belvárosi oázisban, mint egy pohár frissítő kombucha!

1073 Budapest, Akácfa utca 47.

Arquitecto Pitpit

A spanyol konyha sztárfogásait akár még kombuchával is leöblíthetitek, ha az Arquitecto Pitpit felé veszitek az irányt. Az egyedülálló éttermet a Padron csapata hívta életre a város egyik legszebb kertjében, hogy spanyol ízekkel, illatokkal és vibrálással töltsék meg a várost – na meg persze házi kombuchával!

1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.

STIKA

A STIKÁ-nál már lassan 10 éve tudják, hogyan is kell megadni a reggelizés módját. A belvárosi gasztroikon signature fogásaival biztosan nem nyúltok mellé, főleg, ha még saját készítésű kombuchájukból is rendeltek. A pezsdítő italt két ízben, bodzás és zöld teás verzióban is elkészítik, hogy mindenki tökéletesen felfrissülhessen.

1072 Budapest, Dob utca 46/a

Elysian Bar Budapest

Az Elysian Bar a Zen Eatery-vel karöltve új dimenzióját nyitotta meg a bruncholásnak: oolong teás alma kombuchájukat hétvégente olyan fogások mellé kortyolgathatjátok, mint a csirkemáj paté vagy akár a japán matcha palacsinta. Az Akácfa utcai bár mindezt barátságos, ugyanakkor lehengerlő környezetben kínálja.

1072 Budapest, Akácfa utca 38.

Steap Tea Kombucha

A Steap Tea Kombucha jött, látott, és győzött: a legmenőbb magyar kombuchamárka különlegességeit ma már számos budapesti vendéglátóhely pultjában megtalálhatjátok. Többek között a Mama’s Canteen-ban, a Salt Bakery-ben, a 4minutes Café-ban és a Budapest Bagel üzleteiben is választhatjátok frissítőként az egyedülálló brand kombucháit.

Weboldal

