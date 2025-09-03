8 romantikus helyszín és program Budapesten a tökéletes őszi randikhoz

Hulló falevelek, a szél susogása, fáradt napsugarak… Az ősz mindig remek alkalmat kínál egy kis romantikára! Ha pedig még finom falatokkal vagy felejthetetlen kalandokkal is megfűszereznétek a találkát, mutatjuk a legjobb helyszíneket az őszi randihoz – legyen szó az elsőről vagy a sokadikról.

Noor Budapest

A Lánchíd budai hídfőjénél egy lehengerlő étterem invitál benneteket kulináris utazásra: a Noor Budapest Libanon ízeit és kultúráját csempészi a Budai Vár közelébe. Az étlapon a legfinomabb libanoni, halal fogások – lebneh, moutabel, fattoush, falafel – mellett még Noor Gyros és chicken nuggets is helyet kapott. Az egzotikus hangulathoz egy színpompás csillár is hozzájárul, mely tökéletes kiegészítője a romatikus vacsorának. Nem csak este érdemes betérni a Noor-ba, hiszen itt reggeltől-estig várja kávé, baklava, libanoni zene, széles vízipipa- és italválaszték a kulináris kalandok szerelmeseit!

1013 Budapest, Alagút utca 4. | Weboldal

Landventure

Ha játékos programokkal dobnátok fel az őszi találkát, a Landventure-t nektek találták ki! A városi nyomozós küldetéseket Randi játékmódban is kipróbálhatjátok, a különleges kihívások pedig garantáltan közelebb hoznak titeket egymáshoz. Az alapfeladványok mellett három extra randis feladat is gondoskodik róla, hogy szórakoztató, személyes és emlékezetes élményeket szerezhessetek. Csupán egy okostelefonra van szükségetek, és már indulhat is az őszi kaland: ikonikus helyszínek, titkos rejtvények várnak rátok, amikor csak szeretnétek, időpontfoglalás nélkül. Induljon hát a szabadtéri kincskeresés!

Weboldal >>

A LAM bemutatja: More Than Human

A LAM szeptembertől igazán egyedülálló élménynek ad otthont: jön a More Than Human, mely a művészet és a tudomány határán egyensúlyozva vet fel izgalmas kérdéseket. A vadonatúj kiállítás egy nemzetközi válogatás, közel 40 művész lenyűgöző installációiból és lélegzetállító vetítéseiből. A kaland során az evolúció kezdeteitől a jövőbe utazhattok, molekuláris szinttől egészen bolygóméretű léptékekig. A kiállítás olyan ismert vagy az emberi érzékelés számára többnyire láthatatlan területeket tár fel, amelyek garantáltan kibillentenek titeket megszokott nézőpontotokból!

1054 Budapest, Hold utca 13. | Weboldal

Szent Gellért Gyógyfürdő

A világ egyik legcsodásabb szecessziós gyógyfürdője a Gellért-hegy lábánál gondoskodik a felhőtlen kikapcsolódásról. A szemkápráztató enteriőrt Zsolnay-mozaikok, márványszobrok, díszes ablakok és szobrok ékesítik, de az üvegkupolás épület nem csak építészetileg számít remekműnek: számos medence, pezsgőfürdő, különböző kezelések és masszázsok is várnak rátok a Gellért Fürdőben. Ha mindez nem lenne elég, a medencés randevú hangulatát a Duna-part lélegzetállító panorámája is emeli! Szeptember 30-ig még válthattok belépőt, utána felújítás miatt a műemlékfürdő hosszabb időre bezárja kapuit.

1118 Budapest, Kelenhegyi út 4. | Weboldal

Toronytúra a Margitszigeten

Vegyetek részt egy felejthetetlen kalandon a magasban, és csodáljátok meg a fővárost úgy, mint még sose: madártávlatból! A Margitszigeti Víztorony tökéletes lehetőséget nyújt ehhez, hiszen kilátótoronyként is működik. A vasbeton építmény a szecesszió virágkorában született, és a mai napig igazi építészeti remekműként ejti ámulatba a Budapestre látogatókat. Mindössze 253 lépcsőfokot kell megmásznotok, és máris elétek tárul a semmihez nem fogható panoráma, 57 méter magasból. A Duna és a város látványa mellett még az őszi falevelek színkavalkádjában is gyönyörködhettek – ez aztán romantika a javából!

1007 Budapest, Margitsziget Szabadtéri Színpad és Víztorony 23800/3 hrsz. | Weboldal

Spoon The Boat

Az aranyló szeptemberi napfény idején a Spoon terasza a város egyik legromantikusabb és leginspirálóbb színtere: egy koccintás a naplementében, egy finom falat vagy egy hűsítő koktél könnyen felejthetetlenné teszi az őszi délutánokat. Legyen szó randiról, baráti találkozóról vagy egy kis énidőről, a Spoon teraszán minden pillanat új színt kap – a hely mottójához híven itt könnyű szerelembe esni Budapesttel. Izgalmas kezdeményezés a fedélzetre megálmodott Work & Play Workshop, amely tökéletes választás azoknak a cégeknek, akik szeretnék kiszakítani a csapatot a megszokott tárgyalótermi közegből.

1052 Budapest, Vigadó tér, 3-as kikötő | Weboldal

Bazaar Budapest

Zöldellő növények és lágy fények teremtenek bensőséges atmoszférát a Dob utca forgatagától elrejtett titkos kertben, a Bazaar Budapestben. Ez a keleti hangulatú belvárosi menedék nemcsak egy étterem, hanem egy oázisszerű tér, ahol a természet és a dizájn harmonikus egységet alkot. Az étlap középpontjában a faszenes grill és a szezonális alapanyagok állnak, a desszertek pedig könnyed, mégis emlékezetes lezárást adnak az estéknek. Meghitt beszélgetések, karakteres koktélok, bakancslistás ízek és csillagfényes vacsorák várnak ebben az eldugott városi oázisban, ahol ősszel is minden adott egy emlékezetes estéhez.

1072 Budapest, Dob utca 18. | Weboldal

Paradise Shisha Bar

Az őszi randik igazi titkos tippje lehet a Paradise Sisha Bar, ahol a belváros szívében a színes felhozatal mellett kuckózós, bensőséges hangulat is vár. A lágy fények, a kényelmes lounge tér és a fűszeres, illatos pipák különleges atmoszférát teremtenek, pont, mintha egy meleg őszi takaróba burkolóznátok. A pipák mellett finom koktélok is várnak, ezzel igazán felejthetetlenné téve az estét. Tökéletes választás fiatal pároknak, akik stílusosan szeretnének kikapcsolódni.

1085 Budapest, József körút 23. | Weboldal

Egy kiállítás is remek választás egy közös délutánhoz: