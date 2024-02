6 titkos hely Budapesten romantikus és meghitt randevúkhoz

A főváros sokak által látogatott, forgalmas helyszínein túl ezúttal 6 olyan budapesti helyet mutatunk nektek, ahol meghitt keretek között, zavartalanul beszélgethettek és romantikázhattok egy keveset.

Randevú a város felett: Gül baba türbéje és rózsakert

Ha szeretnétek magatok mögött tudni a város zaját, sőt mi több, távolról és a magasból szemlélnétek inkább, úgy érdemes a II. kerület felé vennetek az irányt. A hangulatos, szűk, rózsadombi utcákon, több irányból is megközelíthető türbe igazi rejtett ékszerdoboz. A programoknak, eseményeknek és kiállításoknak otthont adó épületegyüttest rózsakert öleli körbe, ahol télen-nyáron érdemes sétát tenni, meg-megállni és a fővárosban gyönyörködni.

1023 Budapest, Mecset u. 14. | Weboldal

Kertvárosi kávézás: Café Calmo

Családias és otthonos hangulatért nem kell messzire menni, épp csak a XVI. kerületig. Itt bújik meg ugyanis a Café Calmo, tele kedvességgel, bájjal és mennyei kortyolni- és harapnivalókkal. Náluk a specialty kávé éppúgy alap, mint a meghitt légkör, ahol jó beszélgetni és eltölteni egy kis időt. Ha hétköznap épp nincs időtök meglátogatni őket, havonta két szombaton is nyitva tartanak a nagy érdeklődésre való tekintettel, amikor bagelek, sütemények és persze kávé társaságában élvezhetitek vendégszeretetüket.

1161 Budapest, Rákosi út 98. | Facebook

Közös kirándulás: Tündér-szikla

Ha némi nyugalom és meghittség reményében ismét eltávolodnátok a város zajától, egy közös hétvégi kirándulás keretében számtalan lehetőségetek adódik. A Libegő zugligeti, a Gyermekvasút, valamint a 22, 22A, 222-es busz Szépjuhászné megállójától és a Normafa felől is megközelíthető Tündér-szikla minden lépést és minden erőfeszítést megér. A 383 méter magas dolomitsziklánál érdemes időzni egy keveset: gyönyörködhettek közösen a panorámában, míg kipihenitek a kirándulás fáradalmait.

Titkos tea a belvárosban: Vörös Oroszlán Teaház

A belváros különleges hangulatú teázójában, a Szeper Mária regénye inspirálta Vörös Oroszlán Teaházban remekül és háborítatlanul merülhettek el egymás társaságában, miközben finom és nem egyszer különleges teákat kortyoltok. A Vörös Oroszlán Teaházban a hagyományos asztalokon kívül különböző, elfüggönyözhető szeparékat is foglalhattok, ahol akár párnákon és babzsákokon ülve is beszélgethettek, randevúzhattok és töltődhettek fel egy kis időre a belvárosban.

1061 Budapest, Jókai tér 8. | Weboldal | Facebook

Séta az eldugott Budai Arborétumban

A Móricz Zsigmond körtértől nem messze, a Feneketlen-tótól pedig mindössze egy karnyújtásnyira bújik meg a télen-nyáron meghitt sétákkal kecsegtető békés, városi oázis, a Budai Arborétum. Az ingyenesen látogatható arborétumot számtalan ösvény szövi keresztül s kasul, melyeken háborítatlanul andaloghattok kéz a kézben. A tél utolsó heteiben tett sétán akár a tavasz hírnökeinek a keresésére is indulhattok, hóvirágra, tőzikére vagy krókuszra egészen biztos, hogy számíthattok.

1114 Budapest, Villányi út 29-43. | Facebook | Weboldal

Fesztelen vacsora és sörözés: Macska

Ha épp a Rákóczi tér környékén jártok vagy esti randevú alkalmával az esik útba, tovább ne is menjetek, mert a Macska tárt ajtókkal, csapolt sörökkel, remek vega és vegán egytálételekkel, friss és ropogós melegszendvicsekkel vár titeket. Az underground stílusban kialakított Macskában akár a földszinti asztaloknál, akár a kiállításoknak is otthont adó galérián található fotelekben is helyet foglalhattok, a háborítatlan beszélgetésekhez, meghitt és fesztelen randevúkhoz illő hangulat nem marad majd el.

1084 Budapest, Bérkocsis u. 23. | Facebook

