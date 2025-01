13 nagyszerű randihelyszín Budapesten nem csak Valentin-napra

Ajánlónkban olyan helyszíneket válogattunk össze nektek Budapesten, ahol az év bármely szakában minőségi időt tölthettek el együtt egy-egy hangulatos randevú alkalmával.

Varázslatos légyott: Light Art Museum

Ha tartalmas és minőségi kikapcsolódásra vágytok, érdemes Budapest szíve, a Hold utca felé venni az irányt, ahol nyakig merülhettek a Light Art Museum lenyűgöző, immerzív világában. A közel 40 nemzetközi művész alkotását felvonultató fényművészeti kiállítás remek lehetőség, ha meghitt pillanatokkal, beszélgetéssel és sejtelmes hangulattal koronáznátok meg az együtt, közösen eltöltött időt. A múzeumot a Valentin-napi hétvége alkalmával is érdemes lesz felkeresni, ahol a pároknak és a párban érkező barátoknak kedvezménnyel is készülnek. A kedvezményes kódért küldjetek egy üzenetet a Valentin szóval a LAM Instagram-oldalára!

1054 Budapest, Hold utca 13. | Weboldal | Facebook

Szerelem a felhők felett

Jobb randiprogramot nehezen tudnánk elképzelni néhány röpke pillanatnál a felhők felett. A városligeti BalloonFly hőlégballonján a magasba emelkedve szerezhettek közösen új élményeket, miközben a város eddig még nem látott panorámájában gyönyörködtök. Ha már új élmények, megmászhatjátok közösen a főváros felhőkarcolóját is, a MOL Campus SkyDeck kilátóteraszáról ugyanis nem mindennapi kilátásnak lehettek részesei. De legalább annyira felemelő élményben lesz részetek, ha Budapest Óriáskerekét választjátok randihelyszínül, ahol akár összebújva is megcsodálhatjátok a lemenő nap utolsó fényeit.

BalloonFly: 1148 Budapest, Városliget, Mimóza domb | Weboldal

MOL Campus SkyDeck: 1117 Budapest, Dombóvári út 28. | Weboldal

Budapest Óriáskereke: 1051 Budapest, Erzsébet tér | Weboldal

Lopott percek a múltban

Nincs olyan, aki, még ha csak rövid időre is, ne vágyna vissza egy kicsit a múltba. Ha randi gyanánt nosztalgiáznátok egyet, vegyétek az irányt a Budapest Retro Élményközpont felé, ahol három szinten vár rátok interaktív és felejthetetlen időutazás. Ha inkább a játékos oldalatokat csillogtatnátok meg, úgy ezesetben a Flippermúzeumot ajánljuk, ahol kivétel nélkül mindenki talál régi ismerőst és kedvelt játékot. Ha pedig egy meghitt beszélgetésre vágytok, válasszátok a Bambi Eszpresszót, ahol a ’60-as évek hangulatával és nem kevés retróval megfűszerezve tölthettek időt egymás társaságában, kettesben.

Budapest Retro Élményközpont: 1051 Budapest, Október 6-a utca 4. | Weboldal

Flippermúzeum: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 18. | Weboldal

Bambi Eszpresszó: 1027 Budapest, Frankel Leó út 2-4. | Facebook

Romantika a város tetején

Ha már egy ideje tervezitek, hogy a város felett romantikáznátok, kerekedjetek fel és távolodjatok el kettesben a hétköznapi nyüzsgéstől. A Svábhegyi Csillagvizsgálóban együtt fedezhetitek fel az égbolt titkait, Valentin-nap alkalmából például a szerelem istennőjének bolygóját, a Vénuszt nézhetitek meg közelebbről. Az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek ajánljuk a kellemes sétára és közös szánkózásra is tökéletesen alkalmas Normafát. Bármelyikre is essen a választásotok, felmelegedés gyanánt feltétlenül térjetek be a Normafa Síházba, ahol egy bögre tea vagy forró kakaó mellett örömteli percekben lehet együtt részetek.

Svábhegyi Csillagvizsgáló: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17. | Weboldal

Normafa Síház: 1121 Budapest, Eötvös út 59. | Weboldal



Titkos találka a föld alatt

Természetesen nemcsak a város felett, a város alatt is bőven találni izgalmas helyeket, ahol mindketten új élményekkel gazdagodhattok egy rendhagyó randevú során. Rövid, teljes és extra túra is elkalauzol például benneteket a vár alatt húzódó Budai Vár-barlang nem mindennapi barlangrendszerében. Ha meghoztuk a kedveteket, ajánljuk figyelmetekbe a Pál-völgyi barlang felfedezésére induló izgalmas barlangtúrákat is. Ha pedig a föld alatti kalandokat kulturális kikapcsolódással fűszereznétek meg, a Gutenberg téri Bunker Galéria kiváló programokkal és gondolatébresztő tárlatokkal várja a szerelmeseket.

Budai Vár-barlang: 1014 Budapest, Dárda utca 2. | Weboldal

Pál-völgyi barlang: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 162. | Weboldal

Bunker Galéria: 1085 Budapest, Mária u. 1. | Weboldal

Ha pénztárcabarát kikapcsolódást kerestek a fővárosban: