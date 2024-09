9 izgalmas őszi randihelyszín és -program Budapesten, ahol közös élményeket szerezhetünk

A nagy sikerű, Harry Potter-ihlette The Magic után tavaly még egy helyszínen felbukkantak a varázslótanoncok. A VI. kerület varázskastélyában a hét minden napján tárt karokkal várják a varázsvilágfanokat, egész napos brunchkínálattal, mágikus desszertvariácókkal, füstölgő bájitalokkal, esténként pedig elképesztő alkoholos varázsfőzetekkel kiegészülve. Mindezekhez társul egy lenyűgöző enteriőr is, melynek minden egyes szegletében mágiával átitatott részleteket – varázslényeket, életre kelt képeket, füstölgő üstöket – fedezhetünk fel, ez a különleges hangulat pedig minden bizonnyal titeket is elvarázsol majd.

Már látogatható a Light Art Museum legújabb kiállítása, a Phantom Vision – Az érzékelés mélyáramlatai című nemzetközi válogatás. A kiállítás több mint 35 művész alkotását mutatja be a látogatóknak, a tudomány és a technológia legújabb eredményeit felhasználó műalkotásokon, interaktív installációkon és immerzív vetítéseken keresztül. A különleges látványvilág segítségével betekintést nyerhetünk az agyhullámok mintázataiba, a mesterséges intelligencia által vizualizált álmokba, a természet rejtett kommunikációs hálózataiba, de valóságunk olyan rétegeit is láthatóvá teszi, amelyek túlmutatnak a mindennapi érzékelés határain. Nagyszerű őszi randiprogramnak ígérkezik, ne maradjatok le róla!

