CicaPest: 5 fergeteges helyszín és program Budapesten macskarajongóknak

Budapest első macskamúzeuma semelyik cicaőrült bakancslistájáról sem hiányozhat! A kiállítás egy különleges festménykollekcióval büszkélkedhet, amelyek mindegyike macskákat ábrázol, az alkotások pedig szezonálisan cserélődnek, így minden évszakban érdemes visszatérnetek. A galéria mellett betekintést nyerhettek a cicák rejtélyes világába is, részt vehettek egy izgalmas kvízen, megnézhettek egy exkluzív filmet, sőt még egy relaxkuckó is vár, ahol macskák társaságában kapcsolódhattok ki.

Ha egy városi séta alkalmával hódolnátok a macskák iránti rajongásotoknak, három különleges úti cél is vár rátok. Nem meglepően, ezek közül kettő is a VII. kerületben, az Állatorvostudományi Egyetemnél található, így könnyen felfedezhetitek mindkettőt. A híres művész, Kolodko Mihály jóvoltából került az egyetem egyik hátsó kerítésére sokak kedvenc lusta cicájának, a jellegzetes mosollyal vigyorgó Garfieldnak szobra , ami 2023. június 19-én bukkant fel. A dátumválasztás nem véletlen, hiszen napra pontosan 45 évvel ezelőtt, 1978. június 19-én debütált a nagyközönség előtt Jim Davis képregényének első néhány képkockája.

