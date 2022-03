12+1 tündéri macskás film, amitől menthetetlenül elolvadsz

A kutyákról tengernyi film készült, ám a cicák filmes történelme nem oly bőséges. Azért így is sikerült összevadászni nektek egy tucatnyit. Van köztük dokumentum, animációs, vígjáték és dráma is. Válogassatok a legjobb macskás filmek közül!

Kedi: Isztambul macskái

Isztambulban több ezer macska él az utcákon, a metropolisz életének szerves részét képezik. A meditatív hangulatú, színes dokumentumfilmben hét gyökeresen különböző személyiségű macska (a Simlis, a Szerető, a Pszichopata, a Bulikirálynő, a Játékos, a Vadász és az Úriember) szemén át láthatjuk az ókor óta létező, pezsgő kulturális életű városnak és lakóinak mindennapjait.

Bob, az utcamacska

Amikor James Bowen, a drogfüggőségéből kilábalni próbáló londoni utcazenész rátalál egy sebesült vörös macskára, még nem is sejti, hogy a Bob névre keresztelt állat nem csak a szívéhez vezető utat találja meg, de felforgatja az egész életét. A valós eseményeken alapuló sikerregényből készült film Bowen és Bob szívmelengető, és felemelő történetét meséli el.

Csizmás kandúr

A legendás macska az Óriások Földjére indul barátaival, Tojás Tóbiással és Puha Pracli Cicussal, hogy megkaparintsák a legnagyobb kincset: az Aranyludat.

9 élet

Tom Brand, a vakmerő milliárdos élete legnagyobb dobására készül. Az északi félteke legmagasabb felhőkarcolóját építi, miközben eltávolodik gyönyörű feleségétől, Larától és lányától, Rebeccától, akinek közeledik a születésnapja. Rebecca csak egy macskát szeretne, ezért betér egy furcsa kisállat-kereskedésbe, ahol Felix Perkins a fenséges macskát, Szőrmók urat adja el neki. Az úton hazafelé Tomot szörnyű baleset éri, kómába esik, és a macska testében ébred fel.

Macskarisztrokraták

Széltől is óvott, tündéri macskacsalád él a századforduló Párizsának egyik fényűző otthonában. Boldogságuk azonban csak addig tart, amíg a ház úrnője közzé nem teszi végrendeletét, melyben halála esetén a cicákra hagyja vagyonát – ha ők már nem lennének, akkor viszont a komornyik örököl mindent. A sanda szolga azonnal kész az ármányra, és a cicák csakhamar az utcán – jobban mondva az egyik messzi réten találják magukat. A szerencse azonban segítségükre siet, és a Párizs utcáin, kertjeiben, háztetőin élő macskák, cicák, cicusok, macsekok, valamint Roquefort, a családhoz hű egér segítségével visszaküzdik magukat otthonukba.

Úton hazafelé − Egy hihetetlen utazás

Két kutyus és egy cica elhatározzák, hogy elszakadnak a gondjukat viselő családtól, és minden akadályt leküzdve megkeresik régi gazdáikat. Nekivágnak tehát a Sierra-hegység vadonjának a három gyerek és szüleik, Laura és Bob nyomát kutatva. Az állatoknak sejtelmük sincs arról, milyen veszélyek várhatnak rájuk, nem ismerik az idegen, vad világot. Bár hármuknak sem együtt, sem külön-külön nem lehet esélye a túlélésre, mégis elszántan követik azt a belső hangot, amely gazdáikhoz vezeti őket.

Macskafogó

Az egerek sorsa megpecsételődött. Az X bolygón a vérszomjas macskák semmibe veszik a jogot, és az egértársadalom felszámolására törekednek. De megcsillan egy reménysugár, az egerek főtudósa feltalálja a megoldást. A titkos szolgálat azonnal aktiválja legjobb ügynökét, Grabovszkyt, hogy még időben célba jusson a tervrajz.

Kutyák és macskák

A dorombolás kora lejárt. Ha az elbizakodott emberiség eddig azt hitte, kertjeiben és házaiban béke honol, ki kell ábrándítanunk. Az orrunk előtt titkos háború zajlik. A felek foggal-körömmel küzdenek: mert ezt a háborút kutyák és macskák vívják. És épp a macskák állnak jobban. Új vezérük, a karizmatikus és kérlelhetetlen sziámi cica vért, verítéket és velőscsontot nem kímélve tör végső célja, a Föld teljes elmacskásítása, a kutyák rövid pórázra fogása felé. A kutyák ügynökei az utolsó pillanatban szerencsére kiszagolják a bajt, és egy ebkommandó egy esetlen kölyökkutyus segítségével mindent elkövet, hogy megállítsa a diktátort.

Kis kedvencek titkos élete

Max egy igazán jó és hűséges kutya, aki Katie nevű gazdájával New Yorkban él. Az életük fenekestül felfordul, amikor a gazdi hazahoz kis kedvencének egy játszópajtást: Duke-ot, a hatalmas, szőrös kutyát. Max és Duke eleinte nem jönnek ki jól, és sokat marják egymást, ám nem is sejtik, hogy hamarosan csakis egymásra számíthatnak.

Garfield

Garfield jelleme tökéletes: lusta, cinikus, elkényeztetett és nagyszájú. Egy macskától igazán nem várható el több, de Garfield mindent elkövet, hogy a jók között is a legjobb legyen. A nap legnagyobb részében csak az alvás vagy az evés foglalkoztatja. Ha ennél is többre vágyik, szerencsére csak nem túl ravasz gazdája, Jon Arbuckle eszén kell túljárnia. Ám a szerelem még a legbiztosabbnak látszó életeket is képes felforgatni.

Cicavilág – Óda a macskákhoz

Ebben a bájos, cicás műsorban Abatutu, a híres macska mutatja be privát videófelvételeken keresztül, milyenek a macskák legjobb és legvidámabb pillanatai.

Olivér és társai

Olivér, a New York-i vörös cica szeretne új otthonra lelni. Találkozik Dodgerrel, a kutyával és pajtásaival, akik befogadják az árva macskát. Olivér új barátai közt rájön, hogy az álmokat nem szabad feladni, még akkor sem, ha kutya nehéz is őket valóra váltani. Amikor egy kislány befogadja a cicát, Olivér már biztos lehet benne, hogy igaz barátra és igazi otthonra talált. A Twist Olivér rajzolt, „állati” változatában világhírű énekesek – többek között Billy Joel, Huey Lewis és Bette Midler – dalai varázsolják el a gyermek és a felnőtt nézőket.

+1 macskás animációs sorozat: Simon’s Cat

Az animációs film- és könyvsorozat egy Simon (a sorozat alkotója) tulajdonában lévő macska kalandjait követi nyomon, aki a legbizarrabb és legszórakoztatóbb módszereket találja ki annak érdekében, hogy ételhez jusson.

Ha macskás filmek helyet inkább kutyásat választanál: