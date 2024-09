5 nagyszerű gasztrohely Budapesten, ahol mennyei pisztáciás desszerteket kóstolhatunk

A croissant mindig is a reggeli asztalok sztárja volt: ropogós, réteges és vajban gazdag tésztája egyszerűen ellenállhatatlan. De mi történik akkor, ha ezt a klasszikus finomságot egy új fordulattal tálalják? A Tartufo pisztáciás croissant rollja meghódította egész Budapestet! A ropogós, aranybarnára sült croissanttészta belsejét gazdagon megtöltik pisztáciakrémmel, ami a desszert édességét adja. A textúra minden harapásnál tökéletes egyensúlyban van: kívül ropogós, belül selymes és lágy. A croissant roll mellett más különleges pisztáciás desszertek is kényeztetik a vendégeket, mint a sós karamellás pisztáciás tiramisu, vagy a pistacchio waffle, de akár a a pisztáciás eggs benedictet és tagliatellét is megkóstolhatjuk.

