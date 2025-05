5 mesés kerthelyiség Budapesten, ahol a legfinomabb nyári nyalánkságok várnak

Ajánlónkban a főváros nagyszerű kerthelyiségeivel megáldott, ámde frissítő és egyben hűsítő édességeket kínáló helyszíneiből válogattunk nektek, előre is készülve a heteken belül érkező nagy hőségre.

Édes Mackó

Az eredeti, autentikus süteményt, a faszénparázsról frissen legördülő kürtőskalácsot legrégebb óta a Vitéz Kürtős készíti Budapesten. Nyáron sincs ez másképp, a hagyományos a menő, hagyományos kürtőskalács terén pedig nem is kérdés, hogy a Városliget szomszédságában található Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdában a helyetek! Arra az esetre pedig, ha a kürtőskalács mellett különlegességre is vágytok, érdemes megkóstolnotok a különböző krém- és ízkombinációkban készülő, egyedi sorszámmal ellátott exkluzív Kürtősbont is. Ti vajon hányadik finomságot fogjátok elfogyasztani?

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16. | Weboldal

Dobay Horváth-kert

Buda békét és nyugalmat, hangulatos kikapcsolódást nem nélkülöző zöld oázisában, a Horváth-kertben, leheletnyi francia eleganciával meghintve élvezhetitek a mennyei édességek, hűsítő nyalánkságok és a szabadban töltött pillanatok tökéletes összhangját. A Dobay Cukrászda és Pékségben a szemet- és ízlelőbimbókat kényeztető desszertek csupán a kezdet, a jéghideg fagylaltok, az ünnepeket megédesítő sütemények és nagyszerű kávék csak tovább fokozzák az élményt. Ha házias ízvilágra, fák árnyékában eltöltött háborítatlan feltöltődésre vágytok, a Dobay Cukrászda tárt ajtókkal vár rátok!

1016 Budapest, Krisztina körút 38. | Weboldal

Tereza

A Nagymező utcai mexikói étteremről elsőre talán a tacók és burritók jutnak eszünkbe, ám a meleg napokra gondolva vétek megfeledkezni a mesés hűsítőkről! A tölcsérben és pohárban is kérhető fagylaltkölteményeket Péderi László cukrászmester, az encsi Éva cukrászda és a tihanyi Garda cukrászda tulajdonosa álmodta meg. Ez pedig abszolút nyerő csapatnak bizonyult. Kóstolhatunk igazi különlegességeket is: fagyiban újraálmodott aperol spritz, mangó- és málnamargarita várja az alkoholos, termelői hársmézzel megbolondított málna és karamellizált mandulás, füstölt sóval meghintett csokoládé pedig az alkoholmentes fagylaltra vágyókat.

1065 Budapest, Nagymező utca 3. | Weboldal

Auguszt Pavilon

Az évtizedes hagyományokkal a fővárost gazdagító Auguszt Cukrászdák egyike, a Farkasréten található Auguszt Pavilon sem véletlenül gazdagítja nyári édességeket és gyönyörű kerthelyiségeket ötvöző ajánlónkat. Az elegáns környezetben, családi hagyományok alapján készülő klasszikus és modern süteményeket kínáló cukrászdában melegebb napokat enyhítő finomságok is várnak rátok. A Hantás Flórának keresztelt citrommousse például – mely levendulával és őszibarackkal lesz teljes – egy igazi nyári finomság, amihez tökéletesen illik egy nagy pohár házi jeges tea a fák árnyékában.

1112 Budapest, Sasadi út 190. | Weboldal

Szamos Szépkilátás Cukrászda

A Svábhegyen, az Eötvös József park szomszédságában, fákkal körbeölelve található, elegáns enteriőrrel megálmodott Szamos Szépkilátás Cukrászda szemrebbenésnyi pihenőre invitál egy szelet sütemény és egy csésze kávé, frissítő szomjoltó társaságában. A marcipánrózsáiról elhíresült Szamos Cukrászdában a szicíliai citromtorta, az áfonyatorta és a Szamos krémes éppoly frissítő élmény, akárcsak egy kortynyi jeges latte vagy jeges kávé. Ha egy hangulatos budai séta után fák alatt üldögélve pihennétek meg, jobb helyet a Szépkilátás Cukrászdánál aligha találhatnátok!

1121 Budapest, Szépkilátás út 1. | Weboldal

Hangulatos kerthelyiségek Budapesten, ha nem csak édességre vágytok: