5+1 klassz kávézó Budapesten a kerékpárok és a bringázás szerelmeseinek

Válogatásunk legfrissebb, újonnan nyílt helyszíne a II. kerületben található Grinta Bike & Cafe, mely egybeforrt a párizsi olimpián 4. helyezést elnyerő Valter Attila nevével. Az olimpikon nemcsak a kerékpározás, de egyben a kávézás szerelmese is, nem volt kérdés tehát, hogy a kerékpáros termékek mellett nagyszerű specialty kávé és kiváló sütemények is helyet kapnak az üzletben. A biciklivel is könnyen megközelíthető kávézóban ráadásul olyan termékeket is találtok, melyeket máshol az országban nem.

Budapest XIII. kerületében találjátok a fővárosi kerékpáros élet egyik kiemelt találkozóhelyét, a Bringiton coffee & bikes üzletét. A belvárostól is egy karnyújtásnyira található kávézó ajtaja tapasztalt és kezdő kerékpárosok előtt is tárva-nyitva áll, továbbá elektromos és hagyományos kerékpárok színe-javát sorakoztatja fel az érdeklődőknek. A bringák mellől természetesen nem maradnak el a specialty kávék és az étvágygerjesztő sütemények sem, érdemes tehát útba ejteni őket és feltöltődni náluk két megálló között.

