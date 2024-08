7 nagyszerű kávézó szerte az országban, ami különleges épületben talált otthonra

Hét különleges kávézót mutatunk nektek ezúttal, mely különleges épületekben, egykori tűzoltószertárban, újjászületett kútházban, keramikusműhelyben és bakterházban talált otthonra. Egy finom kávé reményében keressétek fel őket bátran!

Kávéház a Vörös Lóhoz, Tapolca

Tapolcai kirándulás alkalmával feltétlenül érdemes felkeresni az Első Magyar Látványtár kiállítóházát, mely az újjászületett Stankovics-malom épületében kapott helyet. A kiállítás megtekintése után érdemes a szomszédban található malomépületet is szemügyre venni, továbbá a Kávéház a Vörös Lóhoz ajtaján belépni és engedni a mennyei sütemények, kávé és helyi termelői finomságok csábításának. A nyári szezonban a kávézó bájos teraszán két falat és két korty között alámerülhetünk a lábunk alatt futó Eger-patak békés csörgedezésének is.

8297 Tapolca, Derkovits Gyula u. 7. | Facebook

La Téne desszertműhely és kávéház, Badacsonytomaj

A mára országos hírnévnek örvendő La Téne Badacsony ajtaja egykor a település postaépületébe vezetett. A belső térben mai napig megtalálható Horváth Sándor, keramikus pirogránit alkotása, mely a Hermész-dombormű nevet viseli. Ez persze csak egy kis szelete a múltnak, a La Téne azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy a felújított épület az utókornak tovább mesélhessen. Teszi ezt kiváló kávéival, nagyszerű, francia receptek alapján készülő desszertjeivel, melynek egy egész ország a csodájára jár.

8258 Badacsonytomaj, Park u. 3. | Weboldal | Facebook

Kútház újhullámos kávékortyoló, Gödöllő

Gödöllőn az 1950-es években három kútház épült fel annak érdekében, hogy biztosítsák a gödöllői egyetemváros vízellátását. A kútházak egyikében talált otthonra az azonos nevet viselő Kútház újhullámos kávékortyoló, mely a teljes pusztulás széléről rántotta vissza az épületet. Az újjászületett épületben otthonra lelt specialty kávézóban egymást érik a remek italok és sütemények, nyári időszakban pedig a mennyei fagylaltok. Mondanunk sem kell talán, hogy érdemes felkeresni, megcsodálni a műemléki védelem alatt álló épületet és eltölteni itt egy kis időt.

2100 Gödöllő, Premontrei utca 20. | Weboldal | Facebook

Villa kávézó, Fonyód

Amellett, hogy a fonyódi Villa kávézó terasza méltóképp szállna ringbe a Balaton legszebb panorámájáért vívott versenybe, a kávézó nem akármilyen épületben kapott helyet. A fonyódi Kripta-villa nemcsak a Balaton, de az ország legkülönlegesebb épületeinek egyike. A villa egyszerre romantikus és titokzatos, Ödön és Magdus története miatt pedig az örök szerelem házaként is hivatkoznak rá. Ha a panorámában kigyönyörködtétek magatokat egy csésze kávé és egy szelet sütemény mellett, tekintsétek meg a villa alagsorában otthonra lelt múzeumot is, ami méltóképp meséli el a két szerelmes történetét.

8640 Fonyód, József u. 14. | Facebook

Sercli Café, Budajenő

Nem csalás, nem ámítás és nem szükséges megdörzsölni a szemeteket sem, hiszen a budajenői Sercli Café felirata alatt valóban a Tűzoltóság felirat olvasható. A Sercli Cafénak otthont adó épület valaha tűzoltószertár volt és a település egyik legszerethetőbb kávézójaként vonult be a köztudatba. Nem véletlenül persze, hiszen a finom kávé, a remek pékáru és a sütemények mellett mindig elfér egy jó szó vagy kedves mosoly. A kávézó mellett található egy játszótér is, így a kisgyermekes családoknak is tökéletes választás a Sercli feltöltődés gyanánt.

2093 Budajenő, Fő tér 11. | Facebook

Zsengélő Café, Verőce

Verőce imádnivaló kávézója, a Zsengélő nemcsak nevében, de a kávézónak otthont adó épületében is különleges. A kerámiák első kiégetéséhez szükséges zsengélő egy kemence, amiből a Zsengélő Caféban is találunk egy példányt. Az épület hajdanán a híres-neves Gorka-kerámiák égetésére szolgált, ahol mára jókedvűen kortyolgathatjuk a kávénkat és falatozhatjuk a frissen készített kakaós csigánkat. Mondanunk sem kell talán, hogy a kávézás után érdemes a szomszádban található Gorka Géza Kerámiamúzeumot is megtekinteni.

2621 Verőce, Szamos u. 22. | Facebook

Bakterház, Balatonszepezd

Nevéhez hűen a balatonszepezdi Bakterház, mely egyszerre kávézó, reggeliző és bőséges éléskamra, a település egykor ürességtől kongó vasútállámásának épületében talált otthonra. Az újjászületett bakterházban és annak teraszán finom falatok, ráérős brunch és remek kávé mellett töltődhettek fel. Az egyedülálló gasztronómiai élmény közepette, két falat és két korty között pedig ne felejtsétek el megszámolni a közelben elsuhanó balatoni gőzösöket sem!

8252 Balatonszepezd, Vasútállomás, Hrsz: 489/3. | Facebook

