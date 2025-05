5 hangulatos belső udvar Budapesten, ahol elbűvölő kávézók rejtőznek

Egy csészényi igazi espresso bárhol jól tud esni, de miért ne emelnénk a kávézás élményét még magasabb fokra? Ha csak egy pillanatra kiszakítanátok a városi forgatagból, mutatunk néhány helyet, ahol az ejtőzés mellett a barna arany minden egyes cseppje egyenként kényezteti az ízlelőbimbókat.

Fekete

2013-ban, az első újhullámos kávézók között nyitotta ki kapuját a kávérajongók előtt a Fekete, ám akkor még csak elviteles helyként. A népszerűsége már az első napon a tetőfokára hágott, és azóta sem apadt, így hát a kávézó tovább bővült, s ma már, ha valaki otthonos környezetben szeretne hódolni a barna arany aromáinak, biztosan jut neki hely beltéren, míg kint, a város zajától távol, a tűző napfénytől védve, egy árnyékos, belső udvar vár ránk. A Fekete pedig nem csupán a külcsínre esküszik: folyamatosan megújuló brunchkínálattal, saját desszertműhelyükben készült süteményekkel, a nor/ma-ban sült péksüteményekkel, illetve gondosan elkészített kávéval örvendeztet meg mindannyiunkat.

1053 Budapest, Múzeum krt. 5. | Weboldal | Facebook

Arioso Café & Brunch

A bulinegyed vérkeringésében, hömpölygő turistaáradattól védve, egy Király utcai belső udvar csalogat be minket, pár nyugodt perc vagy akár óra erejére. Az Arioso zöld oázisában széles napernyők árnyékában hörpinthetjük fel a limonádénkat, és szerezhetjük be a napindító koffeinbombát. A rejtett, macskaköves teraszon a brunchélményeket is kimaxolhatjuk a frissen készített tojásételekkel és pékárukkal együtt.

1075 Budapest, Király u. 9. | Weboldal | Facebook

Kontakt

A Károly körút forgatagából lekanyarodva a Röser-udvarba, a város legrégebbi, folyamatosan működő átjáróházában lelhetünk rá a Kontaktra, amelynek a mottója, hogy a kávé cukor nélkül is megállja a helyét. Ennél fogva nagy energiát fektetnek abba, hogy vendégeik is így gondolják, a kávézóban pedig nem tartanak ilyesfajta édesítőszereket. A tökéletes kávé titkát pedig úgy fújják, mint az egyszeregyet, amit az is igazol, hogy megannyi alkalommal jutalmazták őket hazai és nemzetközi elismerésekkel.

1052 Budapest, Károly krt. 22. | Facebook

Anyám szerint

11 éve már, hogy a Wesselényi utca ékszerdobozaként tündököl az Anyám szerint, ahol a bájos, paradicsomi hangulatú zöld kertben külön élvezet elfogyasztani egy csésze kávét. Az igazi, szívvel-lélekkel működő vendéglátóhelyen azonban nem csupán koffeinnel tankolhatunk fel: gyermekkorunk reggelijeire emlékeztető fogások, smoothie bowlok, tojásételek, különböző amerikai palacsinták, sőt még ebédre való harapnivalók is várnak ránk a családi mesevilágban. És mint egy nagy családban, itt is gondolnak mindenkire, így vegánok, diétázók, a klasszikusabb ízeket kedvelők, valamint a különlegességekre vágyók is megtalálhatják a számításaikat az Anyám szerintben.

1077 Budapest, Wesselényi utca 25. | Weboldal | Facebook

Bereg Embassy Bar & Cafe

Egy romantikus bájjal körülvont mediterrán vadonban érezhetjük magunkat a Beregben, amely titkos kertként bújik meg az organikus építészet egyik kiemelkedő alkotása, a Hattyúház udvarában. Az ebben az évben 10 esztendős évfordulóját ünneplő bár és kávézó reggel, délben és este is meleg szívvel és fogások sokaságával vár minket. Napkezdéshez egy jó csésze kávé garantált, az ebédről és a vacsoráról pedig a burgerek, valamint a különféle főételek – a békebeli kolbásztól kezdve a grillezett camembertig – gondoskodnak. Ám nem felejtették el a Bereg palettájáról az esti vigadás kísérőit sem, így hát széles borkínálattal, kézműves sörökkel, illetve koktélokkal örvendeztetik meg a késői órák betérőit.

1015 Budapest, Batthyány u. 49/B | Weboldal | Facebook

Vidéken is megannyi csodahely vár rád: