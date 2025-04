7 zseniális vidéki kávézó, ahova érdemes betérni egy csésze kávéra

Zseniális vidéki kávézókat ajánlunk nektek ezúttal, ahova tavaszi kiruccanás, kirándulás alkalmával érdemes betérnetek egy csésze remek kávéra.

Rokusch, Pécs

Pécs egyetemvárosának szívében lelt otthonra 2018 decemberében a Rokusch. A fiatalos hangulat letisztult enteriőrrel jár kéz a kézben és üde színfoltja a kávézót körbeölelő paneldzsungelnek. A fiatalos lendület ráadásul professzionális szemlélettel is társul: nagyszerű kávék, a városban máshol nem kóstolható ételek és italok, vendégszeretet és a kávézás iránti szenvedély vár itt benneteket. Az pedig már csak hab a tortán, hogy szinte majdnem minden házilag készül, a kólától a granolán át a növényi tejig és a mennyei süteményekig.

7624 Pécs, Rókus u. 7. | Weboldal | Facebook

Kávébajusz, Győr

Győr első specialty kávézójaként tartják számon a Bécsi kapu tér 4-es szám alatt található, mókás elnevezésű Kávébajuszt. Egy, a folyóparton tett hangulatos sétát követően érdemes hozzájuk betérni egy csésze kávéra, egy pillanatnyi pihenőre, amit akár egy finom süteménnyel is megkoronázhattok. Kínálatukban olyan különleges finomságok is megtalálhatók, mint a levendulás sajttorta, amit egy nagyszerű presszóval, matcha lattéval, hidegebb napokon pedig akár forró csokival is kísérhettek.

9021 Győr, Bécsi kapu tér 4. | Weboldal | Facebook

Modam Specialty Coffee, Szombathely

Szombathely zseniális specialty kávézójáért bizony érdemes nyakunkba venni az országot és Vas vármegyébe látogatni. A kutyabarát Modam Specialty Coffee-ban letisztult hangulat, szemet- és ízlelőbimbókat gyönyörködtető ételek és italok várnak rátok. Ejtsétek útba ezt a helyet, ha felejthetetlen gasztronómiai élményre vágytok, ha bruncholnátok, családias légkörben töltődnétek fel és persze akkor is, ha kifogástalan kávéélmény után ácsingóztok.

9700 Szombathely, Kőszegi u. 4. | Facebook

Veled Teljes, Székesfehérvár

Egy régóta és sokat dédelgetett álom vált valóra 2023 decemberében, amikor szélesre tárta ajtajait a székesfehérvári Veled Teljes. A specialty kávékat, szálas teákat, nagyszerű brunchokat kínáló reggeliző-kávézóban programokkal is feltöltődhettek a gasztronómiai élményen túl. A szívvel-lélekkel életre hívott Veled Teljes megkerülhetetlen pontja a városnak, akár a süteményekről, akár a testet-lelket tápláló reggelikről vagy a remek kávéról legyen szó.

8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 6/A | Weboldal | Facebook

Kis sziget kávézó és bár, Eger

Üde színfoltja Eger városának és a környék emeletes házainak a hívogatóan kedves Kis sziget kávézó és bár. Ez az otthonos kis hely akár a béke szigete nevet is méltóképp viselhetné: családias hangulat, fantasztikus ételek és italok, közvetlenség, szívélyes vendéglátás és természetesen mindennel elégedett vendégek töltik meg a kávézót. Jó időben a teraszon érdemes helyet foglalni és élvezni a sütemények és harapnivalók mellett a nagyszerű kávékat és a legkülönfélébb kávéitalokat, melyekből garantáltan nehéz csak egyet választani.

3300 Eger, Kertész u. 42. | Weboldal | Facebook

Frida Kávéház, Debrecen

A Debrecenben otthonra lelt Frida Kávéházban édes és sós reggelik, fejedelmi brunchok és természetesen specialty kávék invitálnak remek gasztronómiai kikapcsolódásra. A kínálatból nem hiányozhat a bundás kenyér, a változatos tojásételek, ha azonban ebéd- vagy vacsoraidőben látogatnátok meg őket, egy csésze remek kávé előtt mexikói fogásokkal várnak benneteket. A melegebb tavaszi napok és a nyári hőség beköszöntével pedig jéghideg és frissítő kávéitalokkal, affogatóval, eszpresszó-naranccsal és eszpresszó-tonikkal is felfrissíthetitek magatokat.

4024 Debrecen, Kossuth u. 8. | Weboldal | Facebook

Antique Café & Tea, Szeged

Ha a napfény városában, Szegeden jártok és kávéznátok, feltétlenül ejtsétek útba a különleges hangulatú Antique Café & Tea kávézóját. A nagyszerű specialty kávékat kínáló Antique-ban a kávé mellől elmaradhatatlan péksüteményekről és édességekről sem kell lemondanotok, de igaz ez a matchaitalokra is. Ha pedig tehetitek, kortyoljátok el azt a bizonyos zseniális kávét a teraszon, némi napsütéssel kísérve.

6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 39. | Facebook

Ha hangulatos külvárosi kávézókat kerestek Budapesten: