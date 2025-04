5 külvárosi kávézó Budapesten, amiért érdemes utazni egy keveset

Ha a belvárosi kávés élmények után inkább Budapest külvárosának remek kávézóit fedeznétek fel, itt az alkalom! Látogassátok meg a főváros eldugottabb részeit és töltődjetek fel egy csésze kávé mellett!

Külvárosi Kávéház

A IV. kerületi István úton nem mindennapi környezet ad otthont a kávézás élményének. Ha a környéken jártok, nem érdemes kihagyni a századelőt idéző patinás Külvárosi Kávéházat, ahol egykor még Whoopi Goldberg, Patrick Dempsey és Robin Williams is kávézott. Legyen szó napindító vagy délutáni kávézásról, jeges kávéitallal való felfrissülésről, a Bányai kávékból készített italok nem fognak csalódást okozni. Igaz ez az enteriőrre is, ami cseppnyi időutazásra invitál, na meg a reggeli- és ebédkínálatra, ha úgy döntenétek, megtoldanátok a kávézást egy kis falatozással is.

1041 Budapest, István út 26. | Facebook

BonZsúr Kávézó

A XVIII. kerületi Ganzkertvárosban egy hangulatos reggeliző-kávézó várja a kávé szerelmeseit maradéktalan kikapcsolódásra. A BonZsúr Kávézóban frissen sütött francia péksütemények, villásreggeli, szendvicsek kéretőznek a nagyszerű Bagira kávék mellé, amit akár a teraszon napfürdőzve is elfogyaszthattok. Ha egy délután alkalmával térnétek be a kávézóba, úgy a remek presszó, krémes cappuccino vagy egy hűsítő kávéital mellé sütemények közül is választhattok.

1182 Budapest, Királyhágó utca 73. | Facebook

Monsoon Coffee&more

Nem feltétlenül kell távoli, egzotikus országba szóló repjegyet váltani, hiszen egy eklektikus kis búvóhely, egy nagyszerű kávézó bújik meg a főváros II. kerületének félreeső részén. Egy, az Apáthy-sziklánál tett kirándulás, netalán a Fekete István tanösvényen tett hangulatos felfedezés után térjetek be a maláj esőerdő ihlette Monsoon kávézóba! A kínálatban világos és sötét pörkölésű kávékat, hideg és meleg kávéitalokat éppúgy találtok, akárcsak mennyei, testet-lelket tápláló ételeket, serpenyőben sült reggeliket és tartalmas salátákat.

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 112. | Facebook

Konnekt Kávézó

A hangulatos utcáival és már-már vidéki hangulattal kecsegtető Budafokon, a programok számtalanját kínáló Magdolna Udvarban lelt otthonra a Konnekt Kávézó. A specialty kávékat kínáló Konnektbe nemcsak egy hangulatos beszélgetés, ráérős kávézás alkalmával tudtok betérni, hanem akkor is, ha egy nagyszerű helyről dolgoznátok vagy bonyolítanátok le munkaügyeiteket. Bármelyikről is legyen szó, a nagyszerű kávék mellett szemet- és ízlelőbimbókat gyönyörködtető desszertek, szendvicsek várnak, és ha ránk hallgattok, a kávé mellett ne hagyjátok ki a mennyei brownie-t hűs vaníliafagyival.

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 24. | Facebook

Café Calmo

A XVI. kerület, Rákosszentmihály és nem utolsósorban a helyiek szívének egyik csücskének is nevezhetjük a négy éve otthonra lelt Café Calmo espresso bárt. A magyar pörkölőktől származó kávébab, a belőlük készített zseniális kávék, a bakelitlemezek szolgáltatta muzsika, a házi sütemények csupán a kezdet. Akár két keréken gurultok el hozzájuk, akár négylábú kedvencetekkel léptek be az ajtón, kivétel nélkül mindig szívélyes vendéglátással és kedves kiszolgálással várják a kávék és a kávézás szerelmeseit a Rákosi út 98. szám alatt.

1161 Budapest, Rákosi út 100-98. | Weboldal

