7+1 egyedülálló kiállítás 2025 szeptemberében, ami megszínesíti az őszi hétköznapokat

Legnagyobb örömünkre az indián nyár napjaiba színes tárlatok is csempésznek kulturális kalandokat. Idén ősszel fontos társadalmi kérdések, női energiák, a népművészet, a divat és még a könyvkötés világa is reflektorfénybe kerül: mutatjuk a legjobb kiállításokat, hogy legyen miből csemegézni!

Fortepan ABC + AI // Kieselbach Galéria (2025. szeptember 19-ig)

A Kieselbach Galéria új kiállítása Tamási Miklós Fortepan ABC című első könyvén alapulva kalauzol el minket egyszerre a boldog békeidők és a modern technológia világába. A Fortepan fényképein megjelenő boldog momentumok és drámai jelenetek ma már nemcsak egy retró időutazást jelentenek, a digitalizált képek új életet kapnak, hiszen a mesterséges intelligencia ezeket használja fel és teremti újjá. De vajon mennyiben fogjuk másképp látni múltunkat az új technológiának köszönhetően? A kiállításon 95 privát fényképet tekinthetünk meg, amelyek magukban őriznek olyan rég eltűnt, korabeli feliratokat, mint a horogkeresztes propagandák, neonfeliratok és falfirkák, ezekhez Tamási Miklós szellemes magyarázatait olvashatjuk. Egyes képek az AI segítségével helyenként megmozdulnak vagy látszólagos élettel telnek meg, egyedülálló kiállításélményt biztosítva ezzel.

„A férfi helyét senki nem firtatja a forradalomban” // Budapest Galéria (2025. október 5-ig)

Több mint 160, 19. századi nő közös alkotása foglalja el méltó helyét a Budapest Galériában: az eredetileg 70 négyzetméteres, virágmintás szőnyeg az MTA Művészeti Gyűjtemény raktárából költözik át a kortárs kiállítótérbe. A páratlan szőnyeg jóval több, mint puszta dekorációs elem: egy valóságos emlékmű, mely egyszerre politikai állásfoglalás és összefonódó életutak lenyomata. Az egyedülálló kiállítás betekintést enged a szőnyeg történetébe, annak minden jelentésrétegével együtt, miközben 19. századi és kortárs, magyar, valamint nemzetközi alkotásokkal hasonlítja össze a remekművet.

ENNYIKE? – 25. ARC közérzeti kiállítás (2025. szeptember 12. – október 12.)

Immáron 25. éve kerül megrendezésre az ország legnagyobb közérzeti kiállítása, az évről évre gondolatok, beszélgetések és viták százait elindító ARC óriásplakát-tárlata, amely jól megszokott helyszínen, a Bikás parkban mutatja be szeptember 12. és október 12. között az év legizgalmasabb, társadalmi folyamatokat boncolgató plakátműveit. Az Ennyike? alcímet viselő idei kiállítás alkotásai mind azt a kérdést járják körbe, hogy hova jutott 25 év alatt Magyarország.

Folk Fashion – Divat a folklór // Hagyományok Háza (2025. október 30-ig)

A nyári szünet után újra megnyitja kapuit a Hagyományok Háza nagysikerű kiállítása, Folk Fashion – Divat a folklór címmel. A különleges tárlaton minden a magyar népművészet és divat utánozhatatlan világa körül forog, a ház, valamint magángyűjtők és múzeumok ritka textíliáit csodálhatjátok meg – csaknem 150 egyedi ruhaneműt és kiegészítőt, beleértve Sebestyén Márta estélyijét és Katti Zoób ikonikus darabjait is! Népművészet és divattörténet kéz a kézben, melyek szimbiózisába egy szemkápráztatóan autentikus tárlat enged betekintést. Ennél trendibb programot aligha találtok idén ősszel!

World Press Photo kiállítás // Biodóm (2025. szeptember 26. – november 9.)

Budapest ismét a világ legjobb sajtófotóinak ad otthont, hiszen szeptember 26-án nyílik meg a World Press Photo 2025 kiállítás, amely a nemzetközi fotóriporteri szakma legelismertebb és legmeghatározóbb tárlata. A World Press Photo 1955 óta minden évben díjazza a legerősebb, leginformatívabb és leginspirálóbb fotóriportokat. November 9-ig a Biódomban tekinthetjük meg a legmegrázóbb és leginspirálóbb képeket a háborúról, a válságról és az emberi kitartásról.

A látható láthatatlan // MNMKK Magyar Természettudományi Múzeum (2026. január 1-ig)

Az örök sötétség birodalmát emberi szem számára láthatatlan fény világítja meg – Berentés Ágnes lehengerlő fotói végre a fővárosba is megérkeztek! A látható láthatatlan kiállításán UV-fotókból készült, világító tablók kalauzolják el a kíváncsi szemeket hazai bányákba, barlangokba, mindezt sötét térben. Ibolyán túli megvilágításban ragyognak fel a szemkápráztató ásványok, egyik-másik pont olyan látványt nyújt, mintha csak a csillagos égboltban gyönyörködnétek. A különleges fotókról élőlények, fluoreszkáló gombák és denevérek is visszaköszönnek, 26 ásványt még testközelből is megtekinthettek!

Gottermayer-galaxis // Ráth György-villa (2026. január 11-ig)

A Ráth György-villában most minden a könyvekről szól: a Gottermayer-galaxis időszaki kiállítása betekintést enged művészek, illusztrátorok, kiadók és könyvkötők csodálatos világába. A MNM KK Iparművészeti Múzeum tárlata mindezt a hagyomány és a gépesítés művészetével ötvözi, hiszen a címadó Gottermayer Nándor könyvkötőműhelye korának legmodernebb eszközeivel büszkélkedett. Nem csoda, hogy neve egybeforrt a magyar könyvkötészettel, és művei még a Vatikánba is eljutottak! A páratlan szakma előtt tisztelgő kiállításon a mester műhelyének rekonstrukcióját és ritka kötéseket is megtekinthettek.

+1 RÓTH160: Nyit a múzeum! // Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény (2025. szeptember 6.)

Szeptember 6-án ismét megnyitja kapuit a nyári zárvatartás után a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, amely keretében egész nap ingyenesen látogathatók kiállításai. Ezen felül tárlatvezetésekkel, családi alkotóműhellyel és az este folyamán koncertekkel is várnak! És ez még csak a kezdet, a nyitás a RÓTH160 emlékév első nagy eseménye, de később további izgalmas programok várhatók.

