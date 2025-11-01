Idén is elvarázsol a Lumina Park mesés fénybirodalma Budapest szívében

Az egyre sötétedő, hűvös estéket mostantól fény ragyogja be a fővárosban, hiszen megnyitotta kapuit a Lumina Park, hogy csodás tájakon át kalauzoljon végig minket fénylő varázsvilágában – egészen a tavasz beköszöntéig.

A lengyel koncepción alapuló fénykiállítás a Margitszigeten, a Palatinus fürdő csaknem 10 hektárján várja a család apraja-nagyját. Az egyedülálló téli attrakció több mint 150 fényinstallációja ezúttal Varázsvilágként ejti ámulatba a kíváncsi szemeket – az élményt hangulatos dallamok teszik teljessé.

Mesés fényjáték, ameddig a szem ellát

A nagyjából egy-másfél órás séta során kedvenc történeteink hősei is visszaköszönnek ránk. A Jégvarázs birodalma után nem sokkal Tarzan vadregényes dzsungelébe toppanunk, majd Pocahontas erdeje babonáz meg – még imádott kis rágcsálónk párizsi konyhájába is bekukkanthatunk.

Ha már Franciaország: egy ikonikus kert is a Margitszigetre költözött, megannyi fényjáték idézi meg Versailles fényűző pompáját!

A fények csalóka játékának köszönhetően festőóriások – Van Gogh, Monet, Degas, Matisse – művein is elámulhatunk, sőt még lengyel alkotók színpompás lampionjai és aurora borealis névre keresztelt installációjuk is lenyűgöz a budapesti varázsvilágban.

De ezzel még korántsem ért véget a kaland: a Lumina Park varázslatos utazása során színes járművekkel, interaktív hangszerekkel, csillogó-villogó növényekkel, a mexikói és a keleti kultúra gyöngyszemeivel is szembe találjuk magunkat – és akkor még nem is beszéltünk az idei év legpompásabb eleméről, az Élet fájáról, mely az élet örök körforgását hirdeti a sziget hatalmas japán akácán.

A Lumina Park 2026. március 1-ig minden nap szélesre tárt kapukkal várja a varázslatban elmerülni vágyókat, hogy sötétedéstől egészen 21 óráig káprázatos fényjátékkal koronázza meg a téli éjszakákat. Jó hír, hogy a park idén a kiemelt időszakokban 22 óráig tart nyitva – erről bővebb információt és további tudnivalókat a Lumina Park weboldalán ide kattintva találtok.

Még több kép a varázslatos fénykiállításról:

Ha nem tudtok betelni a fények játékával: