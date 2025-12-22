7 bámulatos hely Budapesten, ahol forralt bor és fűszerillat vár idén télen

A fagyos idő és a forralt bor idén is kéz a kézben jár Budapesten: engedjetek hát a csábításnak, és fedezzetek fel minél többet a főváros fűszermámorban úszó forraltbor-lelőhelyei közül!

Margaux

A Margitnegyed francia szigetecskéje felöltötte ünnepi ruháját, és a tél tiszeletére gőzölgő lélekmelengetőket varázsolt az itallapra. Az aranyló díszek közt ücsörögve akár forralt bort is kortyolhattok a Margaux-ban – egy csipet sikkel fűszerezve.

1024 Budapest, Margit körút 7. | Weboldal

Csendes Létterem

Forraltbor-szezont kiáltott a Csendes Létterem, és milyen jól is tette: a Károlyi-kert szomszédságában igazán különleges miliőben ejtőzhettek, miközben csinos kis bögrében gőzölög előttetek a tél kedvence.

1053 Budapest, Ferenczy István utca 5. | Facebook

MITZI

Amilyen apró, olyan sok kincset rejt: itt az ideje, hogy felfedezzétek a MITZI téli italkínálatát, élén a forralt borral! Immár hagyomány, hogy a Bartók Béla út favoritjánál is kérhetitek a melengető italkölteményt – a csodás környezet pedig már igazán csak a hab a tortán.

1114 Budapest, Bartók Béla út 1. | Facebook

Majorka

A budai oldal kultikus gasztrokocsmája télen-nyáron remek választás, ha egy kicsit kiengednétek a gőzt. Az ünnepek közeledtével ezt akár egy pohár forralt borral a kezetekben is megtehetitek, ha a gesztenyefák közt megbúvó Majorkát választjátok menedékül a hideg ellen.

1126 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 16. | Weboldal

Frida

Újlipótváros az év bármely napján felejthetetlen gasztrokalandokat tartogat– a téli bakancslistáról pedig a Frida-féle forralt bor sem hiányozhat. A Pozsonyi út kis ékszerdobozában minden adott az idilli kikapcsolódáshoz, hiszen karácsonyi díszek és lélekmelengetők sokasága vár rátok.

1137 Budapest, Pozsonyi út 21-23. | Weboldal

ÉS bisztró

Az ünnep legszebb fényeiben pompázik a belváros, szebbnél szebb vásárok csábítanak Budapest szívébe: ha a Deák tér felé veszitek az irányt, mindenképp térjetek be az ÉS bisztróba, ahol az ünnepi forgatagból kiszakadva egy bögre illatozó forralt bor társaságában pihenhettek meg, szerdától vasárnapig.

1051 Budapest, Deák Ferenc utca 12. | Weboldal

Normafa Delikát

Ha pedig inkább magatok mögött hagynátok a város zaját, és friss levegőn töltekeznétek, a Normafa lesz a ti helyetek – a kirándulás után pedig irány a Normafa Delikát, ahol fahéjjal, csillagánizzsal és narancsszeletekkel megkoronázott forralt borral is megjutalmazhatjátok magatokat.

1121 Budapest, Eötvös út 47-53. | Weboldal

Nem csak a forralt bor melenget át idén télen: