6 lélekmelengető ital, melyet csodás helyeken kortyolgathattok Budapesten idén télen

Néha jólesik kiszakadni az ünnepi forgatagból, és elbújni az év végi hajtás elől egy kis kávézóba. A kuckózáshoz az alábbi 6 italkölteményt ajánljuk – akad köztük néhány, amelyik lélekerősítővel is meg van bolondítva, de olyan is, ami alkoholmámor nélkül melengeti át testetek-lelketek.

Forralt bor: Normafa Síház

Mi mással is kezdődhetne a lista, mint a tél kedvencével! Az örök klasszikus melengető mámora és fűszeres illata szó szerint bebalzsamozza a hűvös napokat – kirándulás után pedig még jobban esik, mint valaha. Kapjatok hát fel egy bögrével belőle a Normafa Síház Étteremben a mocorgást követően!

1121 Budapest, Eötvös út 59. | Weboldal

Kávékülönlegességek: Centrál Kávéház

Egy jó kávéval sose lőhettek mellé, pláne, ha azt egy csinos kávézóba bekuckózva fogyasztjátok el. A Centrál Kávéházban minden adott a tökéletes téli pillanathoz: a koffeinlöketről pisztáciás-fehércsokis, crème brûlée-ihletésű, fűszeres superfood cappucino, mocha, sőt még ír kávé is gondoskodik.

1053 Budapest, Károlyi utca 9. | Weboldal

Forró koktélok: 360 Bar

Ki mondta, hogy koktélozni csak nyáron lehet? A hideg beköszöntével a 360 Bar téliesítette frissítőit, így az itallapon olyan forró koktélok jelentek meg, mint a rumos „pumpkin spice latte” vagy a mézes-szegfűszeges Hot Toddy. A legjobb, hogy fűtött iglukban is koccinthattok velük a város felett!

1061 Budapest, Andrássy út 39. | Weboldal

Forró csoki: Briós

Ha forró csokit kortyolnátok, a Briósban a helyetek! A csokoládé szerelmeseit télen gőzölgő italkölteményekkel csábítja a pompás reggeliző Újlipótvárosba: a klasszikus mellett levendulás-fehércsokis, mogyorós, sós karamellás, málnás és megannyi habos csoda kényeztet a Pozsonyi úti gasztrokuckóban.

1137 Budapest, Pozsonyi út 16. | Weboldal

Puncs: Edison&Jupiter

Van egy ital, amiért telente az egész város rajong: az Edison&Jupiter valódi préselt almaléből és friss fűszerekből készült almapuncsának lehetetlen ellenállni! A belvárosi gasztroműhely lélekmelengetője egy szelet süteménnyel az igazi – nincs is nála édesebb megálló az ünnepi forgatagban.

1051 Budapest, Dorottya utca 1. | Weboldal

Forró Tubi: Alapozó

Bármilyen évszakról legyen szó, az Alapozóban tudják, mitől lesz jó a hangulat. Télen például forró Tubival: a citromos-fűszeres likőrrel készült ital tökéletesen passzol a kézbe egy-egy jó beszélgetéshez a Móriczon. Ha pedig elvitelre kéritek, még a Feneketlen-tóhoz is elsétálhattok vele!

1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér (Gomba) | Facebook

