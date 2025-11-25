7 csodálatos úti cél országszerte, ha elvesznétek az ünnepi kavalkádban

Az adventi időszak csodálatos programokat és lenyűgöző látványosságokat ígér az idei évben is. Szerte az ország legszebb helyszínei invitálnak fantasztikus élményekre, ahol ünnepi kavalkád éppúgy vár majd rátok.

Story of Lights // több helyszínen (2025. október 24. – 2026. február 1.)

Az ország legnagyobb fénykiállítása, a Story of Lights idén öt városban, 400 fényinstallációval, 1,2 millió izzóval és 40 kilométernyi fényfüzérrel kápráztatja el a fények szerelmeseit. A fénydekorációk kivétel nélkül a helyszínek nevezetességeire reflektálnak – megcsodálhatjátok így a fényekben úszó fertődi Esterházy-kastélyt, Erzsébet királyné fénykertjét Gödöllőn, de barangolhattok a zalaegerszegi fényfaluban, a pécsi fényerdőben, de felfedezhetitek a szolnoki vadaspark fényállatait is. A kiállítások februárig várják a látogatókat, így lesz lehetőség akár több helyszín meglátogatására is.

Tovább a weboldalra >>

Adventi várakozás Székesfehérváron (2025. november 21. – 2026. január 6.)

A Fehérvári Advent képeskönyvbe illő hangulattal, fényfestéssel, illetve élő adventi kalendáriummal hívogat november 21. és január 6. között. A fényvonat és a virágkompozíciók kihagyhatatlan fotóhelyszínül szolgálnak, akárcsak a karácsonyi csodák utcája vagy a Koriligetnek is otthont adó, fényben fürdő Zichy-liget. A hétvégék meghitt pillanatait a közös gyertyagyújtások teszik még emlékezetesebbé, melyeket ünnepi koncertek is kísérnek. Fellép Veres Mónika „Nika”, a Kozma Orsi Quartet, Karácsony James és Biga, valamint Veréb Tamás is. A forralt bor és kürtőskalács illatú adventi vásárban helyi kézműves alkotások között is bátran válogathattok. A családokra ráadásul rengeteg program vár: december 6-án érkezik a Mikulás, hétvégente pedig fényvonat zakatol a belvárosban. A Vörösmarty Színházban a Diótörőt kortárs balettelőadásban nézhetitek meg, a MET Aréna pedig látványos Jégvarázs-jégshowt ígér.

Tovább a weboldalra >>

Esztergomi Adventi Vásár (2025. november 28. – december 21.)

A Dunakanyar ékszerdoboza, Esztergom fantasztikus adventi vásárra invitál a november 28. és a december 21. közötti hétvégéken. Az ünnepi programsorozaton fényfestéssel, kézműves vásárral, tűzzsonglőr-előadással, gyertyagyújtással és gyerekprogramokkal is készülnek a városba érkezőknek. Bár a karácsonyi vásár csupán a hétvégéken tart nyitva, szerencsére a jégpályán hétköznapokon is csúszhatunk. Az esztergomi vásár a szokásos forralt boron és kürtőskalácson kívül valóban izgalmas gasztronómiai élményekkel kecsegtet: az igazán ínyencek sajtkülönlegességek és habzóborok, a karácsonykor is az olasz ízekre éhezők pedig ínycsiklandó nápolyi stílusú pizzák közül válogathatnak. Nem maradunk zenei élmény nélkül sem: fellép többek között Boggie, Wolf Kati és az Apacuka zenekar is, a karácsonyi dallamokért pedig Csondor Kata felel. A programok – a jégpálya kivételével – ingyenesen látogathatók.

Tovább a weboldalra >>

Debreceni Advent (2025. november 28. – december 23.)

Debrecen ünnepi varázsának egészen december 23-ig lehettek részesei. A történelmi belváros fényárban úszik, a levegőben sült gesztenye, kürtőskalács és forralt bor illata keveredik. Az adventi vásárban kézműves standok sokasága, Meseváros és családi programok várnak, a Nagytemplom előtt pedig a korcsolyázás öröme és a fények tánca ragyogja be az estét. Koncertek és fényinstallációk, 100 program, 200 fellépő, december 13-án a Jégvirágkarnevál jégbe zárt történetei és ezen kívül is megannyi örömteli pillanat gondoskodik arról, hogy a Debreceni Advent minden perce felejthetetlen élmény legyen.

Tovább a weboldalra >>

Eger Advent (2025. november 28. – december 24.)

Eger valamennyi évszakban kiváló úti cél, és ezalól nem lehet kivétel az ünnepi időszak sem. Az egri advent november 28. és december 24. között közel 80 programmal, illetve zenés-táncos, ingyenesen látogatható műsorral várja az érdeklődőket. A páratlan hangulatért a történelmi belváros és a fényárban úszó Dobó tér felel, háttérben Eger várának látványával. A fantasztikus panoráma és a káprázatos díszkivilágítás mellett az egri vásár mégis megőrzi meghitt, családias jellegét: itt sem maradhatnak el a különböző forralt borok, kürtőskalácsok, kézműves termékek és a karácsonyi finomságok sem.

Tovább a weboldalra >>

Szegedi Karácsonyi Hetek (2025. november 28. – december 24.)

Ugyancsak november 28. és december 24. között látogatható a szegediek kedvenc ünnepi programsorozata, a Szegedi Karácsonyi Hetek. A Dóm téri kavalkádban a kicsiket szalmalabirintus és kétszintes körhinta várja, amíg a felnőttek az ingyenes zenés-táncos fellépéseket élvezik. Az óriáskerékről 50 méterről tekinthettek le az idén több mint 25 ezer izzóval kivilágított adventi vásárra. A szervezők idén számos újdonsággal, többek között tűzshow-val, jégszobrászattal és fényfestéssel is készülnek. A bécsi vásárok ikonikus karácsonyi bögréjét megidéző szegedi bögrét a borászoknál tudjátok majd beszerezni.

Tovább az eseményre >>

Miskolci Advent (2025. november 30. – december 21.)

Az ünnepi fények idén is mesevilággá varázsolják a Bükk városát. Európa legszebb adventi villamosa kihagyhatatlan élmény Miskolcon november 30-tól, a Diósgyőri Mikulásvonat pedig november 27-től repít el a lillafüredi Mesebirodalomba, ahol az óriás iglukban előadások és koncertek várnak, és találkozhattok akár a Mikulással is. Az Ellipsum Élményfürdőben Santa Claus témájú éjszakai fürdőzésen töltődhettek fel, a Miskolc Zoo-ban pedig állatok karácsonyával, illetve látványetetéssel készülnek. Az ünnepi élményeket meghitt gyertyagyújtás teszi teljessé vasárnaponként a Szent István téren.

Tovább a weboldalra >>

Budapesti vásárokat is ajánlunk: