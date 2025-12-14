15+ lenyűgöző fényfestés és fénypark országszerte, ami beragyogja a téli estéket

Budapesten és az ország számos pontján találkozhattok téli estéket beragyogó, csodás fényfestésekkel és fényparkokkal az idei adventi időszakban. Lássuk a legszebbeket!

Fényfestések és fényparkok Budapesten és környékén

Varázslatos ünnepi fényfestés // Erzsébet-liget (2025. december 14., 21.)

Az erzsébetligeti adventnek köszönhetően csodás ünnepi fényekbe burkolózik az Erzsébetligeti Színház épülete. Az adventi vasárnapokon nyitva tartó programsorozaton ingyenes a részvétel.

Tovább a weboldalra >>

Fényfestés a Budai Várnegyedben (2025. december 14-21.)

Idén először Budapest ékszerdobozában, a Budai Várnegyedben is élvezhetitek a fények táncát, amit ráadásul egy izgalmas drónshow is kiegészít. Az adventi fényjáték során az ünnepi időszak legszebb jelenetei köszönnek vissza: Szent Miklós mellett látható lesz Mária és József útja Betlehembe, az esthajnalcsillag, a háromkirályok és még a két pásztor alakja is megelevenedik majd.

Ha további részletekre vagytok kíváncsiak:

Fényfestés Vácon (2025. december 20.)

Ha pont a fényfestés napján nem értek rá, ne csüggedjetek: a fényfestésnek is otthont adó váci adventi vásár egészen január 4-ig fantasztikus ünnepi programokkal és ínycsiklandó karácsonyi finomságokkal vár.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Világító Adventi Kalendárium // Szentendre (2025. december 24-ig)

A számtalan nagyszerű adventi programlehetőség mellett idén újra elhozzák nektek Szentendrére a világító adventi kalendáriumot. A játék lényege, hogy december elsejétől minden nap más-más helyi lakos díszíti fel és világítja ki az ablakát, a szintén világító aznapi adventi számmal. Karácsonyhoz közeledve így egyre több ablak világít majd Szentendre utcáin, Szenteste pedig egyszerre hoz fényt az összes ablak. A szervezők ráadásul térképpel segítenek eligazodni az adventi ablakkeresésben!

Tovább a térképhez >>

Fényfestés a Bazilikánál (2026. január 1-ig)

Budapest egyik legszebb karácsonyi vásárán minden nap 17:30-tól lehettek részesei a csodálatos fényfestésnek. Érdemes figyelni az esemény Facebook-oldalát, hiszen bizonyos napokon egy színvonalas zenei koncertet is meghallgathattok a téren a fényfestés kezdete előtt.

Tovább a Facebook-oldalra >>

Erzsébet királyné fénykertje // Gödöllő (2026. február 1-ig)

Egész télen várja a vendégeket Erzsébet királyné fénykertje a Gödöllői Királyi Kastélyban a Story of Lights keretében. Az est leszálltával a fénykiállítás idén új témákban – zene, gyermekek, Sisi kertje és barokk – vezeti végig a látogatókat az ikonikus helyszínen. A látványért 130-nál is több fényinstalláció, 370 ezer izzó és több mint 12 kilométernyi fényfüzér, valamint a homlokzatokon futó dinamikus vetítések felelnek, miközben a hangszerformájú fényszobrok gombnyomásra szólalnak meg. A kert különlegessége egy 30 méter magas óriáskerék is, ami madártávlatból enged kilátást a kivilágított kastélyra és parkra.

Tovább a weboldalra >>

Garden of Lights: Pán Péter // ELTE Füvészkert (2026. február 15-ig)

Ismét egy kultikus mese varázslatos világába invitálja a látogatókat a Garden of Lights: a különleges fény- és multimédia-kiállítás idei témája nem más, mint az örök gyerek, Pán Péter története. A mese helyszíne, Sohaország az ELTE Füvészkertben elevenedik meg: lélegzetelállító látvány, ahogy a több mint 250 éves botanikus kert festői környezetét ismét csodalények ragyogják be. A kiállítás kiterjed a park csaknem teljes területére – olyan, akár egy meghitt, csillogó fényekben pompázó falu.

Tovább a weboldalra >>

Lumina Park // Margitsziget (2026. március 1-ig)

A lengyel koncepción alapuló fénykiállítás a Margitszigeten, a Palatinus fürdő csaknem 10 hektárján várja a család apraja-nagyját. Az egyedülálló téli attrakció több mint 150 fényinstallációja ezúttal Varázsvilágként ejti ámulatba a kíváncsi szemeket – az élményt hangulatos dallamok teszik teljessé. A nagyjából egy-másfél órás séta során kedvenc történeteink hősei és Versailles fényűző pompája is visszaköszön. A Lumina Park minden nap szélesre tárt kapukkal várja a varázslatban elmerülni vágyókat, hogy sötétedéstől egészen 21 óráig káprázatos fényjátékkal koronázza meg a téli éjszakákat.

Tovább a weboldalra >>

Fényfestések és fényparkok országszerte

Fényfestés a Szegedi Karácsonyi Heteken (2025. december 21-ig)

A Szegedi Karácsonyi Hetek alkalmával a Dóm tér híres tornyai is fényfestésbe borulnak. Az ünnepi fényfestés az adventi hétvégéken és péntek esténként lesz látható – mi nem hagynánk ki ezt a látványt!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ünnepi fényfestés Sopronban (2025. december 21-ig)

Szintén a karácsonyi vásár ad otthont a soproni fényfestésnek, melyet az adventi hétvégéken és péntekenként csíphettek el 16 és 21 óra között. A fények mellett azért érdemes lesz az ünnepi vásárra is vetni egy pillantást, hiszen számtalan programmal és élménnyel gazdagodhattok a Szenteste napjáig nyitva tartó forgatagban.

Tovább a Facebook-oldalra >>

Fényfestés Encsen (2025. december 21-ig)

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Encsen is találkozhattok fényfestéssel. A varázslatos jelenség ráadásul több alkalommal és több épületen megtalálható: pontosabb információkért böngésszétek az esemény Facebook-oldalát!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Adventi fényjáték // Győr (2025. december 23-ig)

A győri Széchenyi téren egészen december 23-ig csodálhatjátok meg a fényfestést. A ragyogó vetítést minden nap megrendezik, azonban a hét különböző napjain eltérő időpontokban találkozhattok vele. Érdemes tehát indulás előtt a weboldalra is vetni egy pillantást, nehogy lemaradjatok erről a nagyszerű látványról!

Tovább a weboldalra >>

Fényfestés a Fehérvári Adventen (2025. december 23-ig)

Szintén december 23-ig kaphatjátok el a székesfehérvári Városháza Díszudvarában a ragyogó fényfestést – ráadásul itt nemcsak hétvégente, hanem a hét bármely napján megcsodálhatjátok ezt a különleges látványt. További nagyszerű programokért nézzetek szét az adventi programfüzetben!

Tovább a programokra >>

XIV. Adventi Kézműves- és Mesevásár // Pécs (2025. december 24-ig)

Pécs belvárosa sem marad ünnepi fények és varázslatos karácsonyi fényfestés nélkül: a kivetített alkotások ráadásul idén is gyerekrajzok körül kerülnek ki, amikre szavazni is lehet. Az Adventi Kézműves- és Mesevásáron a fényfestés mellett számtalan hangulatos program és ünnepi koncert teremt meghitt hangulatot, ami a remek kézműves vásárral és ínycsiklandó gasztroudvarral lesz teljes.

Tovább a Facebook-oldalra >>

Karácsonyi Meseház // Körmend (2026. január 4-ig)

Január 4-ig várja a látogatókat a körmendi Meseház, ahol több mint 400 ezer LED-égőből álló installációk idézik meg a karácsony szellemét. A 15 éve működő időszakos kiállításnak már a története is elbűvölő: egy helyi lakos a kedvesét akarta meglepni a kivilágított kerti dekorációval, de az annyira megtetszett a környékbelieknek, hogy ők is kíváncsian várták az évről évre egyre nagyszabásúbb kerti kivilágítást. Az eredmény: egy másfél évtizede tartó, egyre kiterjedtebb tradíció, ami mára annyira népszerű lett, hogy nem csoda, hogy még Ausztriából is vonzza a turistákat. Különlegesség, hogy a tavalyi év után idén is a Batthyány-kastély és a Fő tér borul ünnepi fénybe.

Tovább a weboldalra >>