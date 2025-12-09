5 mesés helyszín szerte az országban, ahol már javában tombol a karácsonyi hangulat

Karácsony közeledtével a legtöbb település ünnepi dekorációba és fénybe öltözik – mutatunk is öt úti célt szerte az országban, ahol igazán ráhangolódhattok az ünnepek előtti és utáni időszakra. 

Karácsonyház, Gödöllő

A tavaly 25. születésnapját ünneplő Karácsonyház igazi sikersztori: a családi vállalkozásból az évek alatt országos hírű trendbemutató és vásár nőtte ki magát, ami évente több tízezer látogatót vonz a látványosságokban bővelkedő Gödöllőre. Külön pluszpont, hogy a látogatás – a VR élményszánkó kivételével –  ingyenes, azonban nem árt időben érkezni a várhatóan hatalmas érdeklődés miatt. Aki mégis támogatná a Karácsonyház fennállását, az a webáruházon keresztül megteheti. A Karácsonyház idén december 24-ig fogad látogatókat hétfőtől szombatig 9 és 18 óra, vasárnap 9 és 17 óra között. Állítólag néha még a Grinccsel is össze lehet futni!

2100 Gödöllő, Szabadság út 2. | Weboldal

Fotó: karacsonyhaz.hu

Karácsonyi ház, Biatorbágy

Sok hasonló projekthez hasonlóan a biatorbágyi karácsonyi ház is családi tradícióként indult, majd a környék lakóinak lelkesedésének hála helyi látványossággá nőtte ki magát több mint 10 éves fennállása során. Mára a karácsonyi ház annyira népszerű, hogy sokan már októberben érdeklődnek a várva várt nyitási napról – idén egyébként advent első vasárnapjától egészen január 6-ig tekinthetitek meg a varázslatos házikót mindennap 17 és 22 óra között. A több, mint 100.000 izzóval felszerelt fényfüzérek mellett saját készítésű ragyogó csillagokat, karácsonyfákat, rénszarvasokat és a Mikulást is megtalálhatjátok.

2051 Biatorbágy, Kossuth Lajos utca 25. | Weboldal

Fotó: Karácsonyi ház Biatorbágy Facebook

Ünnepváró koncertek fejedelmi pompában 

Szerte az ország legszebb helyszínein lesz lehetőség különleges ünnepi dallamokkal hangolódni a karácsonyra. A bajnai Sándor-Metternich-kastélyban december 13-án A mesék hangján című zenés délután kápráztatja el a látogatókat, december 19-én pedig gyertyafényes kastélykoncert koronázza meg az adventi időszakot. A sümegi Püspöki Palota is lélekmelengető muzsikával varázsolja el a hallgatóságot: december 19-én a palota falai között a Hévízi Quartett ünnepi előadása csendül fel. A geszti Tisza-kastélyban pedig Mészáros János Elek előadása tölti meg zenével a teret december 20-án. 

Fotó: NÖF Nonprofit Kft.

Különleges élmények karácsony után is 

A keszthelyi Festetics-kastélyban található, idén második évfordulóját ünneplő Történelmi Játszóház kézműves- és mesés foglalkozásokkal várja a kicsiket december 14-től egészen az év utolsó napjáig. Szenteste után sem csillapodnak az izgalmak, hiszen december 27-28-án a Festetics-kastélyban a nagy népszerűségnek örvendő Kastély-krimi interaktív nyomozás várja a kalandvágyókat. A tiszadobi Rejtélyek kastélya pedig december 28-án kínál különleges történelmi játékot az oda érkezőknek: a tematikus tárlatvezetés és az izgalmas nyomozás után akár ajándékokkal is gazdagodhatnak az arra érdemes detektívek! 

Fotó: NÖF Nonprofit Kft.

Karácsonyi Meseház, Körmend

Január 4-ig várja a látogatókat a körmendi Meseház, ahol több mint 400 ezer LED-égőből álló installációk idézik meg a karácsony szellemét. A 15 éve működő időszakos kiállításnak már a története is elbűvölő: egy helyi lakos a kedvesét akarta meglepni a kivilágított kerti dekorációval, de az annyira megtetszett a környékbelieknek, hogy ők is kíváncsian várták az évről évre egyre nagyszabásúbb kerti kivilágítást. Az eredmény: egy másfél évtizede tartó, egyre kiterjedtebb tradíció, ami mára annyira népszerű lett, hogy nem csoda, hogy még Ausztriából is vonzza a turistákat. Különlegesség, hogy a tavalyi év után idén is a Batthyány-kastély és a Fő tér borul ünnepi fénybe. 

9900 Körmend, Dr. Batthyány utca | Weboldal

Fotó: Karácsonyi Meseház

Az ünnepi szezonban érdemes lesz Miskolcra is ellátogatni:

