Adventi forgatag Gödöllőn: 7 ünnepi program és varázslatos látnivaló idén decemberben

Ki mondta, hogy a téli kikapcsolódáshoz messzire kell menni? Csodálatos adventi hétvégéket tölthettek el például a tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető Gödöllőn – így egy gyors megpihenés után újult erővel csöppenhettek vissza az év végi nyüzsgésbe.

Advent a Kastélyban // Gödöllői Királyi Kastély (2025. december 13-14.)

Különleges élményekkel várja a látogatókat december 13–14-én a Gödöllői Királyi Kastély. Az Advent a Kastélyban című programsorozat keretében ünnepi koncertek, bábszínházi előadások, családi múzeumpedagógiai programok és kézműves vásár idézik meg a királyi karácsonyok hangulatát. A kastély fényei, a zenei élmények és Erzsébet királyné varázslatos fénykertje igazi téli mesevilágot teremtenek.

Tovább az esemény weboldalára >>

Adventi Művészeti Napok // Fő tér (2025. december 22-ig)

Varázslatos karácsonyi kavalkádnak lehettek részesei Gödöllő Főterén: december 22-ig számos adventi élménnyel, ünnepi finomsággal és zenés-táncos műsorral vár az Adventi Művészeti Napok. A mesés gyerekprogramok mellett a felnőttek többek között Takács Nikolas, Caramel, Tolvai Reni és Nagy Adri, valamint Lotfi Begi ingyenes koncertjeit is élvezhetik.

Tovább az esemény weboldalára >>

Karácsonyház (2025. december 24-ig)

A tavaly 25. születésnapját ünneplő Karácsonyház igazi sikersztori: a családi vállalkozásból az évek alatt országos hírű trendbemutató és vásár nőtte ki magát, ami évente több tízezer látogatót vonz Gödöllőre. Külön pluszpont, hogy a látogatás – a VR élményszánkó kivételével – ingyenes, azonban nem árt időben érkezni a várhatóan hatalmas érdeklődés miatt. Aki mégis támogatná a Karácsonyház fennállását, az a webáruházon keresztül ezt is megteheti. A Karácsonyház idén december 24-ig fogad látogatókat hétfőtől szombatig 9 és 18 óra, vasárnap 9 és 17 óra között. Állítólag néha még a Grinccsel is össze lehet futni!

2100 Gödöllő, Szabadság út 2. | Weboldal

Story of Lights: Erzsébet királyné fénykertje

A Gödöllői Királyi Kastély kertjére is érdemes lesz vetni egy pillantást: a Story of Lights fénykiállítás keretében egész télen várja a vendégeket Erzsébet királyné fénykertje, ahol 130-nál is több fényinstallációt tudtok megtekinteni. A kert különlegessége egy 30 méter magas óriáskerék is, ami madártávlatból enged kilátást a kivilágított kastélyra és parkra. A Sisi-történetet programozható LED‑mintázatok rajzolják tovább, a 116 méter hosszú, alagútszerűen kivilágított barokk fasoron sétálva pedig valódi időutazásban lehet részetek.

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély | Weboldal

Ebben a cikkünkben bővebben is olvashattok a káprázatos fényparkról >>

Pálmaház Karácsony

Ne ijedjetek meg, továbbra sem kell elhagynotok Gödöllőt: az ünnepi fényekbe öltözött Pálmaház Kertészet nagyszerű karácsonyi programokkal vár. Péntektől vasárnapig esti vásár várja a Fénypark látogatóit, miközben a kertészet esti fényei, forró italai és ünnepi zenéi igazi karácsonyi élményt teremtenek minden korosztály számára. Ha mutatósabbá tennétek az idei ünnepi dekort, a helyszín illatos fenyőágai, csillogó fényfüzérei és egyedi dekorációi között garantáltan el fog titeket kapni az adventi inspiráció!

2100 Gödöllő Martinovics Ignác utca 2/a | Weboldal

Gödöllői Jégpálya

Az adventi vásár után feltétlenül póbáljátok ki a szomszédos koripályát is! A belépőjegy igazán baráti áron lehet a tiétek, ráadásul a gyerekek és a gödöllői lakosok jelentős kedvezményben részesülnek. A helyszínen korcsolyabérlésre is lehetőségetek nyílik, egy alapos mozgás után pedig a büfé forró italaival és finom harapnivalóival tudtok feltöltődni. Decemberben hétköznap reggel 8 órától este 21 óráig, hétvégén 9 és 21 óra között tudjátok kipróbálni ezt a szuper fedetlen pályát. Karácsony előtt ráadásul még a jégdiszkót is elcsíphetitek – figyeljétek a helyszín Facebook-oldalát, nehogy lemaradjatok!

2100 Gödöllő, Szabadság tér | Facebook

Kútház Kávézó

Gödöllő ősfákkal ölelt, téli hangulatú állomása a Kútház Kávézó, ahol frissen pörkölt kávé illata, fenséges teák, belga forró csokoládé, saját recept alapján készített forralt bor és almaital, valamint újhullámos sütemények várják a finomságok által feltöltődni vágyókat. A teraszon három, adventi fényekkel meséssé varázsolt fűtött iglu kényelmében, természetközeli környezetben adózhattok az ünnepi hangolódásnak. Karnyújtásnyira a fővárostól élhetitek át gyerekekkel, barátokkal, négylábú pajtásotokkal a hütték hangulatát, ami után könnyű sétával akár a Premontrei Apátságot és a Víztornyot is felfedezhetitek.

2100 Gödöllő, Premontrei utca 20. | Weboldal

Ha a kastély falai között élnétek meg az ünnepi varázst: