Ünnepi varázslat költözik Gödöllő pompás kastélyának falai közé az adventi időszakban

Erzsébet királyné egykori kedvenc pihenőhelye idén is ünnepi díszbe öltözik, hogy a családoknak, zenekedvelőknek és a hagyományok szerelmeseinek egyaránt felejthetetlen élményeket nyújtson.

Fotó: Gödöllői Királyi Kastély

December két hétvégéjén – 6–7-én és 13–14-én – zenei csemegék, bábszínházi előadások, családi programok és kézműves vásár teszik igazán varázslatossá a kastély adventi forgatagát. 

A látogatók december 6-tól megtekinthetik az A.E. Köchert – Császárok és királyok ékszerésze című időszaki kiállítást, amely az osztrák császári udvar fényűző világába enged betekintést.

A szombati programkavalkádot a Kastélylurkók Klubja, a Trio Giocoso ünnepi koncertje, valamint a Tekergő Bábszínház Mikulás-meséje színesíti, estére pedig a Winter Wonderland – Symphonic Christmas Concert Show koronázza meg a napot, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában. 

Királyi karácsonyok és közös, családi élmények

Vasárnap gyermekkoncertek, adventi harangjáték és újabb varázslatos bábelőadások várják az érdeklődőket. A Lovarda hangulatos atmoszférájában a Kiskalász Együttes és az Arpeggio Gitárzenekar gondoskodik a zenei élményekről. A múzeumpedagógiai foglalkozások – Királyi karácsonyok – mindkét hétvégén lehetőséget kínálnak arra, hogy a családok közösen fedezzék fel az ünnepek királyi hagyományait.

Fotó: Gödöllői Királyi Kastély

A második adventi hétvégén a komolyzenei műfaj kedvelői a fiatal gödöllői tehetségek koncertjét élvezhetik, míg a családoknak a Holdfű Színház és a Kolompos Együttes mesés produkciói ígérnek örömteli kikapcsolódást.

Színházi élményből sem lesz hiány: a Jövőre veled ugyanitt 2 című előadás, valamint Polyák Anita ünnepi műsora is szerepel a repertoárban. A sorozat zárónapján a Hungaricus Együttes koncertje és pódiumbeszélgetése teszi teljessé a napot.

Ünnepi hangulat közel s távol

A kastélypark egész nap ünnepi hangulatot áraszt: kézműves vásár, betlehemes bemutatók, kóruskoncertek és gyerekprogramok kísérik a hétvégéket. A legkisebbek kedvence lehet a kastély mini makettjében szervezett játék és a Trilla Manók zenés mókázása.

Az adventi időszak után, december 20-án a Gödöllői Cavaletta Női Kórus különleges hangversenye, december 28-án pedig az egész napos Erzsébet királyné karácsonya családi rendezvény viszi tovább az ünnepi élményeket.

Fotó: Gödöllői Királyi Kastély

Mindazoknak, akik varázslatos esti programra vágynak, feltétlenül érdemes ellátogatni Erzsébet királyné fénykertjébe, amely minden nap 17 és 21 óra között káprázatos fényinstallációkkal, a Pálmaház pedig elegáns karácsonyi mesevilággal várja a vendégeket.

Töltsétek az adventet királyi környezetben – élményekkel, zenével és meghitt pillanatokkal a Gödöllői Királyi Kastélyban! További információt a programokról ide kattintva a Gödöllői Királyi Kastély weboldalán találtok.

