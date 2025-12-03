Ünnepi varázslat költözik Gödöllő pompás kastélyának falai közé az adventi időszakban

Erzsébet királyné egykori kedvenc pihenőhelye idén is ünnepi díszbe öltözik, hogy a családoknak, zenekedvelőknek és a hagyományok szerelmeseinek egyaránt felejthetetlen élményeket nyújtson.

December két hétvégéjén – 6–7-én és 13–14-én – zenei csemegék, bábszínházi előadások, családi programok és kézműves vásár teszik igazán varázslatossá a kastély adventi forgatagát.

A látogatók december 6-tól megtekinthetik az A.E. Köchert – Császárok és királyok ékszerésze című időszaki kiállítást, amely az osztrák császári udvar fényűző világába enged betekintést.

A szombati programkavalkádot a Kastélylurkók Klubja, a Trio Giocoso ünnepi koncertje, valamint a Tekergő Bábszínház Mikulás-meséje színesíti, estére pedig a Winter Wonderland – Symphonic Christmas Concert Show koronázza meg a napot, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában.

Királyi karácsonyok és közös, családi élmények

Vasárnap gyermekkoncertek, adventi harangjáték és újabb varázslatos bábelőadások várják az érdeklődőket. A Lovarda hangulatos atmoszférájában a Kiskalász Együttes és az Arpeggio Gitárzenekar gondoskodik a zenei élményekről. A múzeumpedagógiai foglalkozások – Királyi karácsonyok – mindkét hétvégén lehetőséget kínálnak arra, hogy a családok közösen fedezzék fel az ünnepek királyi hagyományait.

A második adventi hétvégén a komolyzenei műfaj kedvelői a fiatal gödöllői tehetségek koncertjét élvezhetik, míg a családoknak a Holdfű Színház és a Kolompos Együttes mesés produkciói ígérnek örömteli kikapcsolódást.

Színházi élményből sem lesz hiány: a Jövőre veled ugyanitt 2 című előadás, valamint Polyák Anita ünnepi műsora is szerepel a repertoárban. A sorozat zárónapján a Hungaricus Együttes koncertje és pódiumbeszélgetése teszi teljessé a napot.

Ünnepi hangulat közel s távol

A kastélypark egész nap ünnepi hangulatot áraszt: kézműves vásár, betlehemes bemutatók, kóruskoncertek és gyerekprogramok kísérik a hétvégéket. A legkisebbek kedvence lehet a kastély mini makettjében szervezett játék és a Trilla Manók zenés mókázása.

Az adventi időszak után, december 20-án a Gödöllői Cavaletta Női Kórus különleges hangversenye, december 28-án pedig az egész napos Erzsébet királyné karácsonya családi rendezvény viszi tovább az ünnepi élményeket.

Mindazoknak, akik varázslatos esti programra vágynak, feltétlenül érdemes ellátogatni Erzsébet királyné fénykertjébe, amely minden nap 17 és 21 óra között káprázatos fényinstallációkkal, a Pálmaház pedig elegáns karácsonyi mesevilággal várja a vendégeket.

Töltsétek az adventet királyi környezetben – élményekkel, zenével és meghitt pillanatokkal a Gödöllői Királyi Kastélyban! További információt a programokról ide kattintva a Gödöllői Királyi Kastély weboldalán találtok.

Ha méltóképp hangolódnátok az ünnepekre: