Szemkápráztató fénykiállításon elevenedik meg Sisi fénykertje Budapesttől egy karnyújtásnyira

Egész télen várja a vendégeket Erzsébet királyné fénykertje a Gödöllői Királyi Kastélyban a Story of Lights keretében. Az est leszálltával a fénykiállítás idén új témákban – zene, gyermekek, Sisi kertje és barokk – vezeti végig a látogatókat az ikonikus helyszínen.

Az ország legnagyobb fénykiállítás-sorozata, a Story of Lights idén öt vidéki helyszínen várja a látogatókat. A fővároshoz legközelebb a Gödöllői Királyi Kastély kertjében tudjátok megcsodálni a 130-nál is több installációt felvonultató fénykiállítást.

A látványért 370 ezer izzó és több mint 12 kilométernyi fényfüzér, valamint a homlokzatokon futó dinamikus vetítések felelnek, miközben a hangszerformájú fényszobrok gombnyomásra szólalnak meg. A kert különlegessége egy 30 méter magas óriáskerék is, ami madártávlatból enged kilátást a kivilágított kastélyra és parkra.

A Story of Lights-kiállítások érdekessége, hogy a fényinstallációk minden esetben a helyszín történetére reflektálnak, így a látogatók nemcsak élményekkel, hanem egy történettel is gazdagodnak a program által.

Nincs ez másképp a gödöllői helyszínnél sem: Erzsébet királyné kedvenc nyári rezidenciájában programozható LED‑mintázatok rajzolják tovább a Sisi‑történetet, a 116 méter hosszú, alagútszerűen kivilágított barokk fasoron sétálva pedig valódi időutazásban lehet részetek.

Az ikonikus kertben az elegancia és a játékosság, a történelem és a modernitás egyszerre jelenik meg, így a barokk örökség családbarát, interaktív esti sétává válik a téli hónapokban.

Fenntartható ragyogás

A kiállítás szerencsére figyel a fenntarthatóságra is: a modern, alacsony energiafogyasztású LED-technológiának köszönhetően az óriási fénypark ugyanannyi energiát fogyaszt, mint egy elektromos tűzhely. Idén a fénypark működtetése során befolyt bevétel egy részét ráadásul a kastélykertben elpusztult fák pótlására szánják.

A Gödöllői Királyi Kastély fénykiállítása 2026. február 1-ig minden nap 17 és 21 óra között látogatható. További információt a helyszínről ide kattintva az esemény weboldalán találtok.

