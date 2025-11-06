5 lélegzetelállító fénypark országszerte, ami elkápráztatja az egész családot

Elindult Magyarország legnagyobb fénykiállítás-sorozata: a DECOLED Story of Lights lenyűgöző koncepciója 5 városban több mint 400 helyspecifikus installációt, 1,2 millió izzót és közel 40 kilométernyi fényfüzért vonultat fel. Bemutatjuk a február 1-ig látogatható helyszínek különlegességeit.

Story of Lights fényparkok 2025-ben:

Fények Elvarázsolt Erdeje // Pécs, Zsolnay Negyed (2025. február 1-ig)

Mesebeli fényparkká alakult Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyed: a Fények Elvarázsolt Erdejében több mint nyolcvan installációból, kétszázötvenezer izzóból és öt kilométernyi fényfüzérből épülő látványvilág hívja tematikus sétára a látogatókat. A Zsolnay gyár ikonikus, harminc méter magas kéménye is fénybe borul, miközben a látogatók programozható, okos LED-technológiával készült fényalkotásokat is megcsodálhatnak. A fényalagút, az erdei állatok és a tündérfigurák mellett a homlokzati vetítések adnak ritmust a bejárásnak, így a séta valódi fejezetekre tagolódó, tudatosan „pécsi karakterű” történetté áll össze.

7626 Pécs, Major utca 21.

Fényállatok Parkja // Szolnok, Bagolyvár Vadaspark (2025. február 1-ig)

A hasonlóan impozáns méretű és felszereltségű Fényállatok Parkja esti „szafarira” hívja a látogatókat a Tisza-part mellett, a Bagolyvár Vadasparkban. A közel kilencezer négyzetmétert lefedő kiállítás különlegessége, hogy a természetközeli környezetben ragyogó állatszobrok – rókák, medvék, oroszlánok és szarvasok – elevenednek meg, miközben a fotópontok új színt adnak a város esti életének. A koncepció szándékosan „szelíd látványt” választ: a hangsúly a természet és az állatok esti jelenlétén van, nem a túlzó attrakciókon.

5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.

Erzsébet királyné fénykertje // Gödöllői Királyi Kastély (2025. február 1-ig)

Idén év végén is fényárban ragyog a Gödöllői Királyi Kastély: az Erzsébet királyné, ismertebb nevén Sisi kedvenc nyári rezidenciájában található fénykiállítás mintegy harminckétezer négyzetméteren valósult meg, és százharmincnál is több installációt vonultat fel. A kiállítás különlegessége az alagútszerűen kivilágított barokk fasor, a Sisi park, a gombnyomásra megszólaló, hangszer alakú fényszobrok, valamint egy harminc méter magas óriáskerék is, amelyről madártávlatból látható a kivilágított kastély és park.

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.

Fények Falva // Zalaegerszeg, Göcseji Falumúzeum (2025. február 1-ig)

Zalaegerszegen megnyílt Magyarország első fényfaluja: a Göcseji Falumúzeumba telepített kiállítás több mint ötven installációt vonultat fel. A hat kilométernyi fényfüzérből épülő látványvilág a múzeum tereit, utcáit és portáit világítja be – ahol többek között mesterségek és életképek elevenednek meg a fényművészet segítségével a csillagos ég alatt. A látogatók világító kovácsokat, gazdákat és falusi állatokat láthatnak – modern, költői formában találkozik egymással hagyomány és képzelet, életre keltve ezáltal a helytörténetet.

8900 Zalaegerszeg, Falumúzeum utca

Fények Versailles-a // Fertőd, Esterházy-kastély (2025. február 1-ig)

A fertődi Esterházy-kastély barokk parkja is pompás fénybirodalommá alakul esténként. A lélegzetelállító épület egész U alakú homlokzata fénydíszt kap, a kertben pedig több tucat, akár nyolc méter magas installáció gyönyörködteti a látogatókat – állatfigurák, hintók, alagutak és tematikus jelenetek idézik meg a főúri eleganciát és a történeti környezet hangulatát. A huszonkilencezer négyzetméternyi területen elterülő installációk között rózsamotívumok is megjelennek, amelyek a kastély híres rózsakertjére utalnak.

9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2.

A Story of Lights keretében Európa más országaiban is rendeznek fénykiállításokat. A projekt átfogó weboldalát ide kattintva böngészhetjük.

