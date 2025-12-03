Újabb adventi szenzáció Budapesten: Ingyenes fénypark nyílt a Városligetben

Idén minden eddiginél varázslatosabb az advent a Városligetben, hiszen egy igazán különleges fénybirodalom vette birtokba a Millennium Háza körüli területet.

Az országos szinten is egyedülálló fénypark valóságos téli csodabirodalomként ékeskedik a főváros szívében: a hangulatos installációk között fényalagút, csillogó-villogó rózsalugas és karácsonyi díszekkel felöltöztetett mini ballon-szelfipont is helyet kapott.

A Zsolnay-szökőkút pedig víz helyett fénycsóvákat „szór” az ég felé az ünnepi hangolódás jegyében.

Az ingyenesen látogatható fényparkhoz a Rózsakerten keresztül, egy ragyogó fényalagúton át juthatunk el, szó szerint a fények alatt andalogva.

A romantikus hangulatot sűrű fényfüzér borította rózsalugas koronázza meg – aligha akad ennél jobb téli randihelyszín a fővárosban!

Az ünnepi csodavilágból persze nem hiányozhat a Liget imádott attrakciója, a BalloonFly sem.

A mesés kilátót és a lebegés élményét egy karácsonyi díszekbe öltöztetett miniatűr ballon idézi meg, melybe akár be is pattanhatunk kattintani magunkról pár képet.

A téli mesevilág a Liget Budapest Projekt jóvoltából jött létre, az ünnepi univerzum részeként pedig számos program is várja a családokat a Városligetben. A karácsonyváró eseményekről ide kattintva olvashattok bővebben.

