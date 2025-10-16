Lenyűgöző fénykiállítás kelti életre Pán Péter mesebeli világát idén ősszel Budapesten

Október 17-én megnyitja kapuit az utóbbi idők egyik legizgalmasabb fény- és multimédia-kiállítása, amelyet mi is lelkesen bejártunk a nagyközönség érkezése előtt.

Ismét egy kultikus mese varázslatos világába invitálja a látogatókat a Garden of Lights: a különleges fény- és multimédia-kiállítás idei témája nem más, mint az örök gyerek, Pán Péter története.

A mese helyszíne, Sohaország az ELTE Füvészkertben elevenedik meg: lélegzetelállító látvány, ahogy a több mint 250 éves botanikus kert festői környezetét ismét csodalények ragyogják be. A kiállítás kiterjed a park csaknem teljes területére – olyan, akár egy meghitt, csillogó fényekben pompázó falu.

A régi mesék feltámasztása – ezáltal a fantázia és az olvasási készség fejlesztése – a Garden of Lights egy fontos küldetése. Emellett a tárlat London rajongóinak is kiváló szabadidős program lehet, hiszen a mese történetének köszönhetően „felépült” többek között a Big Ben és a Tower Bridge is a Füvészkertben.

Ingyenes drón-show október 17-én és 18-án

A kiállítás közönsége – megfelelő időjárási körülmények esetén – a nyitás első két napján, október 17–18-án még egy csodás élményben is részesülhet. A Füvészkerttel szomszédos Orczy-kertben ugyanis 18:30-tól és 19:30-tól ingyenesen látogatható, rendkívül látványos drón-show-val készülnek a szervezők, aminek keretében az égbolton Pán Péter története elevenedik meg.

Nem ez az egyetlen innovatív újdonság azonban, hiszen a tárlathoz tartozik egy applikációs játék, a Gamification is. A kiállításon tett séta során a gyerekek és a szülők közösen játszhatnak, és a mobilalkalmazásban az installációkhoz kapcsolódó kérdések mentén haladva juthatnak el a kijáratig, ahol sikeres kitöltés esetén ajándék várja őket.

A tárlattal kapcsolatos további részleteket és az előzetes jegyvásárlással kapcsolatos információkat ide kattintva találunk.

Ragyogó élmény vár rátok, ha meglátogatjátok idén ősszel a Füvészkertet:

Temérdek szenzációs programot ajánlunk még a hétvégére: