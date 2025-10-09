Kedvenc Grimm-mesénkkel teszi varázslatossá az idei karácsonyt a Fővárosi Nagycirkusz

A Fővárosi Nagycirkuszban az egyik legszebb Grimm-történettel hangolódhatunk idén az ünnepre: kedvenc ősz hajú mesehősünk ezúttal látványos cirkuszi elemekkel tarkított előadásban elevenedik meg!

Holle anyó története a Fővárosi Nagycirkuszban Fekete Péter rendezésében kalauzol végig kicsiket és nagyokat az igazság, az önálló döntések és a felnőtté válás rögös útján. Az örök klasszikust most ráadásul modern csavarral tekinthetjük meg: az előadás során a két lánytestvér történetét követhetjük végig, akiknek cirkuszi koreográfiával előadott próbatételei még a legvakmerőbb nézőket is ámulatba ejtik.

Legendás színészek és nemzetközi csillagok a porondon

A szemkápráztató jeleneteket – a briliáns és egészen újszerű rendezés mellett – fantasztikus művészek teszik felejthetetlenné. Holle anyó bőrébe Oszvald Marika és Zsurzs Kati bújik, váltott szereposztásban – az biztos, hogy a szívbe markoló dallamok úgy csendülnek fel, mint még soha!

A főbb szerepekben egy brazil és egy orosz artistalány, valamint három magyar bohóc érkezik a porondra, de kínai, üzbég, német, magyar, orosz és ukrán cirkuszművészek, lovak, falusi és egzotikus állatok is gondoskodnak majd a látványos kikapcsolódásról.

A cirkuszi mesedarab igazán fontos üzenetet ad útravalóul az ünnepi időszakra: legyünk nyitottak a másik tulajdonságaira és igazságára, lássuk meg benne a jót, hiszen az elfogadó figyelem és a szeretet egy jobb világot teremt mindannyiunk számára. Létezik ennél szebb gondolat, amivel szívünket-lelkünket felkészíthetjük a csodavárásra?

Holle anyó történetét október 18-tól egészen szilveszterig tekinthetjük meg a Fővárosi Nagycirkuszban, az előadásról bővebb információt ide kattintva találhattok.

