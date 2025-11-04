Téli mesevilág: 8 ámulatba ejtő családi program Budapesten mesehősökkel és egy csipet varázslattal

Napról napra közeledik az év egyik legjobban várt időszaka, amikor ámulatba ejtő, mesés programok csempésznek varázslatot a mindennapokba. Ezekből a programokból gyűjtöttünk most nektek egy csokorra valót, ahol megelevenedő mesehősök, pompás előadások és nem kevés varázslat idézi meg Budapesten a téli mesevilágot.

Csodálatos Andersen // Kolibri Színház (2025. november 17., december 14.)

November 17-én és december 14-én a Kolibri Színház színpadán életre kelnek Balázs Ágnes meséjében a mindenki által ismert és kedvelt Hans Christian Andersen történetek, emellett pedig megismerhetjük a híres dán író életét is, amely csak úgy, mint a meséi, csodákkal volt tele. Balázs Ágnes kivételes érzékenységgel mutatja be az anderseni lélek szépségét és a történetekben megszülető szereplőket egyaránt. A színdarabban a kis Gerdát kísérhetjük végig, ahogy életre kelnek neki a bábszínház mókás alakjai és azzal a küldetéssel bízzák meg, hogy ölje meg a Hókirálynőt, hogy feloldódhasson a jég az emberek szívéről. Az előadás fülbemászó dallamai és a hihetetlen látványvilága nem csak az apróságoknak ígér felejthetetlen kikapcsolódást!

1061 Budapest, Jókai tér 10. | Weboldal

LEGENDÁS LÉNYEK – Titkos mentőakció – Kiállítás és kalandjáték // Magyar Mezőgazdasági Múzeum (2025. november 30-ig)

Szeptember 20. és november 30. között látogatható a bámulatos Legendás Lények nevű kalandjátékkal egybekötött kiállítás, amely során mesék és mítoszok földjén kalandozhatunk és próbára tehetjük tudásunkat, bátorságunkat és egy izgalmas mentőakció részeseivé válhatunk. A képzeletbeli helyszíneken egy szöveges játékfüzet vezet végig bennünket, a feladatunk, hogy a több mint 1000 négyzetméteren elterülő kiállítást bejárva kiszabadítsuk a legendás fantázialényeket a kapzsi kobold karmai közül. A kalandjáték lenyűgöző látványvilággal, egyedi installációkkal, rengeteg felfedeznivalóval és ajándékkal vár, semmiképp nem érdemes lemaradni róla.

1012 Budapest, Attila út 93. (Vajdahunyadvár) | Weboldal

Álomutazó // Erkel Színház (2025. december 27-ig)

Nincs is szebb, mint közös élményeket csempészni az ünnepi hangolódás álomszerű időszakába – az Erkel Színházban idén télen fantasztikus mesemusical varázsol mosolyt a család minden tagjának arcára! Az Álomutazó kis hősei csodás dallamok, megható pillanatok és Broadway-t idéző látványvilág közepette bizonyítják be, hogy az alvás és az álmok igenis fontosak, sőt még a rémálmoktól sem kell félni. A fantasztikus produkció december 19. és 27. között Stohl András, Szabó Győző, Vágó Bernadett, Nagy Sándor, Csonka András, Auksz Éva, Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Péter játékával, Juronics Tamás rendezésében ejt ámulatba kicsiket és nagyokat. (x)

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 30. | Weboldal

Holle anyó // Fővárosi Nagycirkusz (2025. december 31-ig)

Holle anyó története a Fővárosi Nagycirkuszban Fekete Péter rendezésében kalauzol végig kicsiket és nagyokat az igazság, az önálló döntések és a felnőtté válás rögös útján. Az örök klasszikust most ráadásul modern csavarral tekinthetjük meg: az előadás során a két lánytestvér történetét követhetjük végig, akiknek cirkuszi koreográfiával előadott próbatételei még a legvakmerőbb nézőket is ámulatba ejtik. S ez még nem minden: a lenyűgöző jeleneteket olyan népszerű színésznők teszik felejthetetlenné, mint Oszvald Marika és Zsurzs Kati váltott szereposztásban, mellettük pedig számos tehetséges cirkuszi művészt tekinthetünk meg a porondon. Korábbi cikkünkben további részletekről is számot adtunk.

1146 Budapest, Állatkerti körút 12/a | Weboldal

Recirquel: Kristály // Millenáris (2026. január 4-ig)

Immár nyolcadik alkalommal lesz látható a Recirquel Kristály című újcirkusz-meséje december 5-től január 4-ig, melynek során lenyűgöző, jégbe fagyott meseképek kelnek életre. Az egész család számára izgalmas élményt nyújtó, immerzív produkcióban a klasszikus mesék világa elevenedik meg illúziókon és lehengerlő mutatványokon keresztül. A közönség és az artisták közösen keresik a szeretet melegségét és a reményt adó fényt, miután Kristály-világ úrnője az emberi érzelmekben való csalódásából fakadóan befagyasztotta a világot. A különleges cirkuszi térben a nézők maguk is a bámulatos történet részeseivé válhatnak, kicsik és nagyok legnagyobb örömére.

1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20. | Weboldal

Garden of Lights: Pán Péter // ELTE Füvészkert (2026. február 15-ig)

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy idén is megnyitotta kapuit a lenyűgöző Garden of Lights, melynek ismét az ELTE Füvészkert ad otthont. Ezúttal a mesés fény- és multimédia-kiállítás Pán Péter világába kalauzol el bennünket és a szemünk láttára elevenedik meg Sohaország a több, mint 250 éves botanikus kertben. A káprázatos fények kavalkádja kiterjed a park csaknem egész területére, amely olyan, akár egy meghitt fényekben pompázó falu, telis-tele csodálatos lényekkel és a mese különböző szereplőivel. A Garden of Lights nemcsak egy kiállítás, hanem egy különleges hely, ahol a mesék világa, a technológia és a kreativitás felejthetetlen élményekre invitálnak.

1083 Budapest, Illés utca 25. | Weboldal

Jégvarázs // Madách Színház (2026. február 26-ig)

Szeptemberben megérkezett Budapestre is a várva várt színdarab, amely nem csupán egy mese, hanem egy igazi szívmelengető élmény az egész családnak. A Madách Színházban premierje óta töretlen népszerűségnek örvendő Jégvarázs Broadway-musical káprázatos látványvilágával, fülbemászó dallamaival és tanulságos üzeneteivel varázsolja el a család minden egyes tagját. Nem is csoda, hiszen a zseniális színészi játék és a felemelő történet a barátságról, az összetartozásról és az önazonosságról mélyen megérintenek kivétel nélkül mindenkit.

1073 Budapest, Erzsébet körút 29-33. | Weboldal

Varázsvilág a Lumina Parkban // Palatinus Strand (2025. március 1-ig)

Október 22-től újra színes fényárban úszik az esti Palatinus Strand: immár negyedik alkalommal tér vissza az őszi-téli időszak egyik leglátványosabb programja, a Lumina Park. A Varázsvilág névre hallgató káprázatos fénykiállítás csodás tájakra és mesebeli világokba kalauzol el minket, óriási figurák, varázslatos fényalagút és színes fényjátékok kíséretében, minden nap sötétedéstől 21 óráig, egészen március elsejéig. A fürdő csaknem 10 hektáron várja a család apraja-nagyját, akik több mint 150 fényinstallációt tekinthetnek meg, amelyek fényesen ragyogják be a helyszín minden szegletét, megelevenítve klasszikus Disney-mesék szereplőit, a mesés Versaillest és neves festőóriások műveit.

1003 Budapest, Soó Rezső sétány 1. (Margitsziget) | Weboldal

Nézzétek meg milyen varázslatos mesevilágba kalauzol a Lumina Park: