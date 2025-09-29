Utánozhatatlan szereposztással és világhírű dalokkal érkezik az Elisabeth az Erkel színpadára

Immár három évtizede hódítja sorra a világot jelentő deszkákat, most pedig ismét Budapestre érkezik, hogy elrepítsen bennünket a Habsburgok fényűző udvarába: október 3-tól végre megtekinthetjük az Erkel Színházban Szente Vajk várva-várt Elisabethét! Volt szerencsénk belepillantani a grandiózus musical próbafolyamatába, és azt kell mondanunk, rég voltunk ilyen izgatottak egy zenés darab premierje kapcsán.

A császárné, akinek élete a mai napig rabul ejti a szíveket

Megindító jelenetek, kultikus dallamok, a bécsi palota pompája, és egy hősnő, akinek szabadság iránti vágya nem ismer határokat… az Elisabethet nem véletlenül tartják a musicalirodalom egyik legkiválóbb alkotásaként számon. Az előadás, mely Sisi tragikus sorsát dolgozza fel, a bécsi Theater an der Wien színpadán debütált 30 évvel ezelőtt, azóta pedig már számtalan országban okozott felejthetetlen élményeket a közönségnek.

A cselekmény történelmi eseményeit az emberi lélek rezdülései teszik igazán egyedülállóvá – na meg persze Michael Kunze zseniális szövegkönyve és Sylvester Levay zenéje. Az Elisabeth egyszerre tárja elénk Sisi rendkívül árnyalt, érzelmes oldalát, feszegeti a szerelem és a veszteség örökérvényű kérdéseit, miközben a darab minden egyes jelenetét beárnyékolja egy hátborzongató karakter hol fenyegető, hol szenvedélyes, néhol már-már szerelemmel átitatott jelenléte: a Halál.

Ő az, aki egészen új megvilágításba helyezi a császárné alakját és örökségét, neki köszönhetjük, hogy a történet elejétől a végéig érezzük, az események egészen sorsfordító végkimenetel felé sodornak bennünket.

Tragikus sorsok, kultikus betétdalok és hányattatott előkelőségek világa

Sokan úgy tartják, az Elisabeth semmihez nem fogható sikerének titka a történelmi események és a személyes sorsok egyedülálló összefonódásában rejlik. Szente Vajk pedig egy egészen egyedülálló megoldással gondoskodik róla, hogy mindezt most még parádésabb kivitelezésben tekinthessük meg: a rendező kettéválasztotta Sisi életszakaszait, és külön szereplőt szánt a fiatal és az érett Elisabeth megformálására.

Két próba között sikerült elcsípnünk a felnőtt Sisit – Bori Rékával váltott szereposztásban – megformáló Vágó Bernadettet, aki széles mosollyal és végtelen lelkesedéssel mesélt nekünk a készülő produkcióról.

„Hús-vér embereket nagy megtiszteltetés játszani, megelevenedik a történelem… és nagyon érzelmes, erős Elisabeth születik meg bennem” – fogalmazott Bernadett, aki ráadásul nem is először ölti magára a császárné ruháját. A színésznő 2007 után, immár a megújult Erkel színpadán, Szente Vajk bravúros rendezése mentén kelti életre az ikonikus hősnőt.

A címszereplő már alig várja, hogy megformálhassa a karaktert: a szívfacsaró jelenetekben gazdag előadás rétegeinek kibontásában hatalmas segítséget nyújt számára a rendező és a teljes Erkel-család.

„Egy ilyen csapattal szárnyalni fogunk!” – lelkesedik Bernadett, mi pedig már alig várjuk, hogy október 3-i premiert követően szemtanúi lehessünk ennek a musicaltörténelmi kuriózumnak!

Udvari pompa és a zenés színház krémje az Erkelben

Az ikonikus szerepeket valóban a hazai zenés színházi élet legnagyobbjai keltik életre. Vágó Bernadett és Bori Réka Sisijének fiatalkori énjét Kovács Gyopár és Pásztor Virág is megeleveníti, a császárné oldalán pedig Puskás Pétert és Cseh Dávid Pétert láthatjuk Ferenc József szerepében. Koltai Nagy Balázs ismét felölti a Halál jelmezét, ezúttal Veréb Tamással kettős szereposztásban, míg a gyilkos tőrt Ember Márk és Serbán Attila döfi Sisi szívébe, Luigi Lucheniként. Az Erkel színpadán Szinetár Dórát Zsófia főhercegnőként láthatjuk, míg Rudolf főherceget Braga Nikita kelti életre.

Szente Vajk rendezésében sok-sok kiváló színész mellett ráadásul még Szabó P. Szilveszter, Auksz Éva és Trokán Péter játékát is élvezhetjük.

Októberben a 3-i bemutatót követően még 7 alkalommal dobogtatja meg a zenés színház szerelmeseinek szívét az Erkelben Sisi története. Már nem kell sokat várni, és az Elisabeth megindító dallamai végre a musicalek újdonsült fellegvárában is felcsendülnek!

Bővebb információ és jegyvásárlás az Erkel Színház weboldalán, ide kattintva érhető el.

