Mesevilág Budapesten: 7 családi program mesehősökkel és egy csipet varázslattal

Ha olyan beltéri programot kerestek Budapesten, amit az egész család élvezni fog, szemezgessetek válogatásunkból! A film, a zene, a tánc, a fény és a cirkusz elemei alkotnak felejthetetlen egészet az alábbi produkciókban, melyek egy csipet varázslatot csempésznek a legszürkébb napokba is.

KisCsipke – Csipkerózsika balett gyermekeknek // Eiffel Műhelyház (több időpontban)

A 2022/23-as évadban került először színre a KisCsipke című előadás, amellyel az OPERA célja, hogy minél kisebb korban bevonja a gyerekeket a balett varázslatos világába. Ezúttal Csipkerózsika történetével és Csajkovszkij zenéjével ismerkedhet meg az ifjúság: balettnövendékek és nézők egyaránt. A KisCsipke beavatóelőadásban egy mesélő készíti elő a majd színpadon, a balett különleges nyelvén előadott történetet, ahol a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei profi partnerekkel és profi körülmények között ismerhetik meg a színház, a balett, az előadások létrejöttének folyamatát, és „élesben” gyakorolhatják a mesterséget. A KisCsipke – bár nem olyan részletességgel, mint az eredeti Csipkerózsika balett, felöleli a cselekményt az elejétől a végéig.

Bővebb infó >>

Országos Rajzfilmünnep // több helyszínen (2024. november 15-17.)

Az ingyenesen látogatható fesztivál nem egyetlen központi helyszínen zajlik, hanem művelődési házak, könyvtárak, iskolák, óvodák, mozik és más közösségi terek adnak otthont a programoknak. A jubileumi év központi témája a „Népek meséi”, a programban a különböző nemzetek mitológiáit és meséit feldolgozó alkotások kaptak kiemelt hangsúlyt. A filmkínálatban számos klasszikus rajzfilm is helyet kap, mint például a János vitéz, a Szaffi vagy Az ember tragédiája. Ezzel párhuzamosan olyan, a kortárs magyar animáció élvonalába tartozó animációs filmek is bemutatkoznak, mint a Kojot négy lelke vagy a Toldi. Az Országos Rajzfilmünnepen a vetítések mellett gazdag kísérőprogramok is várják a látogatókat.

Részletes program >>

Shrek 2 filmvetítés élő szimfonikus zenével // Budapest Aréna (2024. november 29.)

A Shrek 2 megjelenésének 20. évfordulója alkalmából egy igazán különleges programmal örvendeztetik meg a magyar rajongókat. A szimfonikus zenével kísért filmvetítés először kerül megrendezésre Európában, november 29-én a Papp László Arénában. A Shrek 2 a népszerű animációs filmsorozat legsikeresebb filmje, amelyben az elismert zeneszerző, Harry Gregson-Williams varázslatos zenekari zenéjével találkozhatunk. A film magyar nyelvű szinkronnal és angol felirattal kerül vetítésre, jegyek pedig még kaphatók!

Jegyvásárlás >>

Garden of Lights: Üdv Aprajafalván // ELTE Füvészkert (2025. március 2-ig)

Megnyitotta kapuit a Garden of Lights fénykiállítás, melynek idei témája a Hupikék Törpikék. A Füvészkertben megelevenedik Aprajafalva, és ahogyan a főcímdal szól, itt lesz Nótata, Törpapa, Hami, Tréfi, Törpilla, Ügyi, Dulifuli, Okoska! Az alkotók is hallottak már a gonoszról, a csúf, kopasz Hókuszpókról – így hát velünk lesz ő és a macskája, Sziamiaú is.

Tovább a weboldalra >>

Recirquel: Kristály – téli újcirkusz-mese // Millenáris (decemberben és januárban több alkalommal)

A Recirquel az idei téli szezonban az évek óta telt házzal játszott Kristály felújított verziójával tér vissza. Az év végi ünnepek hangulatát idéző produkció varázsvilága felnőtteket és gyermekeket egyaránt vár a Millenáris Üvegcsarnokába, ahol a csillogó jégbe fagyott, bámulatos meseképek a közönség szeme láttára és közreműködésével kelnek életre. A történet szerint Kristály-világ úrnője elvesztette hitét az emberi érzelmekben, ezért befagyasztja a világot, és csillogó, ám jeges falak közé zárkózik. A közönség és a fellépő művészek együtt keresik a szeretet melegségét, a fény reményét ebben a lenyűgöző illúziókkal és mutatványokkal teli térben.

Jegyvásárlás >>

Karácsonyi Csodashow a Fővárosi Nagycirkuszban (számos időpontban januárig)

A szívünkben lakó tiszta varázslatról szól a Fővárosi Nagycirkusz új, karácsonyi műsora. Ahogy várjuk a karácsonyt, elkezd a porond fölött szállingózni a hó, hegedűszó tölti meg a levegőt és egy bot varázspálcává változik, hogy mindenből csodát varázsoljon. És jönnek egymás után a cirkuszi csodás alakok: karcsú és izmos artisták levegőben, földön és egymáson, a legjobb magyar gyorsöltöző házaspár, egy ifjú mágus, Kenneth Huesca, a világsztár hasbeszélő, a Saabel-testvérek hófödte pusztákra elröpítő kutyás attrakciója, és két kínai csoport, a Jining Girls és a KungFu Boys Európában még nem látott elképesztő produkciói a Fővárosi Nagycirkuszban!

Bővebb infó >>

Mesebeli Filmfesztivál a Palatinuson // Lumina Park (2025. március 2-ig)

A Palatinus strandra varázsolt fények világa hamar népszerűvé vált, a mesés látványvilág pedig október 18-tól ismét mindenkit vár. Az idei tematika a Mesebeli Filmfesztivál nevet kapta, aminek keretében filmekből és könyvekből jól ismert meseszereplők, hősök és történeteik jelennek meg a fényparkban. A medencék vizében tükröződő fényinstallációk látványát a filmek közkedvelt zenéi teszik még emlékezetesebbé.

Tovább a weboldalra >>

Inkább a szabadban töltenétek az időt? Keressétek fel ezt a szuper kirándulóhelyet: