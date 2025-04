60+ pezsgő, tavaszi program és szabadtéri fesztivál Budapesten 2025 májusában

A tavasz utolsó hónapjára valósággal berobbant a nagybetűs fesztiválszezon a fővárosba. Majálisok, városi ünnepek, ingyenes karneválok, gasztrofesztiválok, szabadtéri koncertek, utcabálok, családi és gyereknapi programok sokasága tölti meg az utcákat és tereket. Egy csokorba szedtük nektek a legizgalmasabb tavaszi ünnepeket.

Tavaszi Széll – Modern Majális // Széll Kálmán tér (2025. május 1.)

A Tavaszi Széll idén is modern majálist áraszt a Széll Kálmán tér korzójára, a blokk magját képező éttermek már hagyománnyá váló együttállásában. Koncertek, DJ-k, ételkülönlegességek, és vásárok között forgolódhattok Nemdebár, a 101 Bistro, a Pingrumba, a Sárkány, az Easy és a Zappi közös játszóterén.

Tabán Fesztivál (2025. május 1.)

A Tabán Fesztivál mára a főváros legnagyobb, hagyományossá vált, szezonnyitó zenei eseménye. A „nagy öregek” mellett itt mindig szerepet kap egy-egy fiatalabb zenekar is. A koncertek ingyenesek, így minden érdeklődő részese lehet az igényes magyar élőzenének. Az idei line-up: a Stardust, a Mini, a Dinamit és Charlie.

Majálisok a fővárosban és környékén:

Vígmajális (2025. május 1.)

Ünnepeljétek együtt a Vígszínház 128. születésnapját! Május 1-én 15 órakor meghirdetik a 2026/26-os évad programját, ezt követően színművészeik részleteket adnak elő többek közt olyan népszerű előadásaikból, mint a Pinokkió, a Rémségek kicsiny boltja, A Pál utcai fiúk, A padlás vagy A dzsungel könyve. Emellett kedvezményes jegyvásárlási lehetőségekkel, dedikálással és vetítéssorozattal várnak minden kedves érdeklődőt, a legkisebbeknek pedig játékos foglalkozásokkal készülnek a gyereksarokban.

LGT Dalok: Csík Zenekar – Presser Gábor – Karácsony János // Budapest Park (2025. május 1.)

Május 1-jén, a Budapest Parkban, az LGT Dalok koncerten örök klasszikusok csendülnek fel, miközben látványos színpadi showban lehet részetek legendás zenészek közreműködésével. A jól ismert slágereket Presser Gábor, Karácsony János „James” és a Csík Zenekar előadásában hallhatja a közönség.

Chinatown Terasz (2025. május 1-től)

A május 1-től ismét látogatható Chinatown Budapest éjszakai ételpiaca egészen szeptemberig, minden este várja azokat, akik megkóstolnák a főváros legautentikusabb kínai ételeit. A teraszon összesen 11 stand kínálatából válogathatunk, a streetfood-különlegességeket pedig a sátorban fogyaszthatjuk el.

Édes Napok Budapest // Szent István tér (2025. május 1-4.)

Májusban ismét édesebbnél is édesebb napok várnak rátok Budapesten, a Bazilika előtti Szent István téren. Május 1. és 4. között, az év legédesebbnek ígérkező hétvégéjén a legjobb csokoládék és ínyencségek mellett neves cukrászdák finomságait egyaránt megkóstolhatjátok.

Bach24 // Müpa Budapest (2025. május 2-3.)

340 éve, hogy megszületett Johann Sebastian Bach. Ebből az alkalomból, május 2-án este 9-től 3-án este 9-ig neves magyar és külföldi orgonaművészek tizennégy koncerten játsszák el Bach összes orgonaművét a Müpában. A fényfestéssel kísért éjszakai hangversenyeket babzsákokról hallgathatjuk.

A táncház napja // Zenekadémia (2025. május 3.)

A Táncház Napját hagyományosan az első magyarországi táncház évfordulóján, május 3-án rendezik meg országszerte. A népzenei koncert egy országos rendezvénysorozat része, amelyet 2022 óta közösen rendez meg a Zeneakadémia és a Hagyományok Háza. A műsor koncepciója ezúttal új módszerrel valósul meg: a Népzene Tanszék hallgatói és oktatói pályázat keretében oszthatják meg elképzeléseiket, amelyekből a legjobbak szólalnak meg a színpadon. A kreatív ötleteket 2025-ben a Zeneakadémia alapításának 150. jubileuma és a Hagyományok Házával kialakult szoros szakmai együttműködés keretezi.

Cinco de Mayo week // Tereza (2025. május 4-ig)

Április 30. és május 4. között különleges programra invitál a főváros urbánus kertje, a Tereza. A Cinco de Mayo héten élő zenével kísérve kóstolhattok remek ételeket és italokat, pénteken pedig az édesanyáké lesz a főszerep, akik margaritaworkshop keretében töltődhetnek fel, míg a kicsik a gyereksarokban játszanak.

Budapesti Nemzetközi Orgonafesztivál // Belvárosi Főplébánia-templom (2025. május 4. – június 29.)

A Belvárosi Főplébánia-templom, Liszt Ferenc kedvenc budapesti temploma ad otthont a Budapesti Nemzetközi Orgonafesztiválnak május 4. és június 29. között. A fesztiválon az orgonazene kiemelkedő nemzetközi és hazai képviselői adnak ingyenes koncertet a különleges történelmi helyszínen.

Programok anyák napjára:

Jam Night // Jedermann (2025. május 5.)

Május 5-én a JazzFest keretein belül Jam Nightot rendeznek a Jedermann falai között. A fesztivál különleges lehetőség arra, hogy az aznap épp fellépő, vagy már/még itt lévő külföldi zenészek és a hazai kiválóságok között éjszakába nyúló közös zenei találkozások jöjjenek létre. Ennek lehetünk szem- és fültanúi ezeken a páratlan örömzenéléssel teli estéken, a jazzkedvelő közönség nagy örömére. A május 5-ei este házigazdája a koreai Gene Young Park New Trio, valamint a Péch Lóránt Trio.

Görkoris buli a Városligetben – Budapest Roller Disco x Műjég (2025. május 6.)

Budapest történetében először görkoris buli költözik a Városligeti Műjégpályára a Budapest Rollerdisco közreműködésével. Ha mindig is ki akartátok próbálni ezt a helyet a görkorival, ez most a ti időtök.

PesText // Három Holló (2025. május 7-10.)

Május 7. és 10. között ismét a Három Holló ad otthont a PesText nemzetközi irodalmi és kulturális fesztiválnak. A tavaszi fesztivál immár hetedik alkalommal tölti meg ezt a néhány napot kortárs irodalommal, művészettel, workshopokkal, koncertekkel és felejthetetlen pillanatokkal egyaránt.

Roma Hősök – Nemzetközi Roma Színházi Fesztivál // Eötvös10 (2025. május 7-11.)

A Független Színház Magyarország 2017 óta immár hetedik alkalommal rendezi meg az Európai Unió első nemzetközi roma színházi találkozóját. A Roma Hősök – Nemzetközi Roma Színházi Fesztivál 2025. május 7–11. között várja a közönséget a társszervező Eötvös10 Művelődési Házban. Ez az öt nap a színház ünnepe, ahol együtt tisztelgünk a független színházi művészek, drámai hőseik és a roma kultúra előtt. Az előadások között hazai, olaszországi, romániai és ír produkciók is bemutatkoznak eredeti nyelven, angol és magyar felirattal. Minden előadás után közönségtalálkozóra kerül sor, ahol a nézők személyesen is megismerhetik az alkotókat.

Ludovika Fesztivál // Orczy-park (2025. május 8-10.)

A Ludovika Fesztivál 2025-ben is izgalmas és tartalmas programokkal várja az érdeklődőket május 8. és 10. között az Orczy-parkban! Az ingyenesen látogatható háromnapos rendezvény gazdag kikapcsolódást nyújt minden korosztály számára, az esemény ugyanis egyedülálló módon ötvözi a tudományos eszmecseréket, a könnyűzenei koncerteket, a családi programokat és a látványos honvédségi bemutatókat. Izgalmas kiállítások, harckocsik, kutyás bemutatók és számos gyerekprogram várja a kicsiket és nagyokat a Ludovika Campuson.

Gin Festival // Fény utcai piac (2025. május 8-11.)

Gin Festival a Fény utcai piacon május 8. és 11. között! A háromnapos eseményen minden a ginről szól majd a helyszínen, de lesz még zenebona, minden nap különböző dj-k, tánc és végtelen jókedv is! A helyszín gyerek- és kutyabarát, a belépés pedig ingyenes.

House Piknik – Nagy Piknik 2025 // Budaörsi Repülőtér (2025. május 9-10.)

A Nagy Piknik néven immár kétnapos fesztiválként visszatérő House Piknik május 9-10-én ismét táncparketté változtatja a Budaörsi Repülőteret. A korábban egynapos event mostanra igazi minifesztiválként várja a látogatókat, ahol a house és melodic ritmusok, a kiemelkedő nemzetközi fellépők, valamint a nappali programok egyedülálló élményt nyújtanak. Napközben teqball-bajnoksággal, mászófallal, lounge sátrakkal és szabadtéri wellnesszónával kapcsolódhattok ki, az esti bulikon pedig nemzetközi világsztárok dobják fel a hangulatot.

Anyák napi énekek | Magyar Rádió Gyermekkórusa (2025. május 10.)

A Magyar Rádió Gyermekkórusának május 10-i műsorának keretében szívmelengető kánonokkal és hagyományos énekekkel köszönthetik a gyermekek édesanyjukat, nagymamájukat. A közös éneklés végéhez közeledve papírból készült virágokkal kedveskedhetnek szeretteiknek a gyermekek.

The Flock Project: Eco Flight // Harcsa utcai Légszínház (2025. május 10.)

Madárrajként suhanó táncosok, ugrások, forgások, pörgések, szaltók a légben a közönség felett 25 méter magasan. A The Flock Project hazai vertikális táncos csapata a világot a feje tetejére állítva, új nézőpontból mesél. A vertikális tánc egy 90 fokkal elfordított színpadon játszódik, házfalakon, várfalakon, a levegőben. A társulat a színház és levegőakrobatika elemeit ötvözi élő zenével, képzőművészeti fényfestéssel itthon és a nemzetközi színtéren. Legújabb előadásukat a Jazz Fest Budapest keretein belül tekintheti meg a közönség május 10-én, a II. kerületi Harcsa utca 2. szám alatt.

Jazz Matiné // Hunyadi tér (2025. május 10.)

Május 10-én Jazz Matinéra invitálják a család apraját-nagyját! 15 órától ütőhangszeres zenei foglalkozáson vehettek részt az egész családdal, Mogyoró Kornél, többszörösen díjazott muzsikussal. 17 órától a Budapest Jazz Orchestra koncertjével folytatódik a nap. A zenekar nem titkolt célkitűzése a jazz-zene megismertetése és megszerettetése, különös tekintettel az ifjúságra. Koncertjükön az élő zene áll a középpontban, a résztvevők megtapasztalhatják a műfaj sajátosságait, sokszínű dallam- és ritmusvilágát, jellegzetes hangszereit, melyeket a professzionális zenészek improvizatív módon szólaltatnak meg. A helyszín a Hunyadi tér 10., a részvétel pedig ingyenes!

Galériák Éjszakája // Bartók Béla Boulevard (2025. május 10.)

Május 10-én, szombaton 17 és 23 óra között ismét életre kel a Bartók Béla Boulevard, ahol a galériák és kiállítóterek különleges programokkal várják a látogatókat. A Galériák Éjszakája során tárlatvezetések, galériaséták, pódiumbeszélgetések, filmvetítések, zenei produkciók és egyedülálló élő könyvtár kínál lehetőséget a kortárs művészethez való kapcsolódásra.

Emlékhelyek Napja // több helyszínen (2025. május 10-11.)

Május második hétvégéjén az Emlékhelyek Napja alkalmából több mint egy tucatnyi vezetett sétán vehettek részt ingyenesen. A Fiumei úti sírkertben május 10-én 14 órától indulnak vezetett tematikus séták, este 21 órakor pedig Vecsei H. Miklós és a QJÚB ad koncertet. Május 11-én a Salgótarjáni utcai zsidó temető története elevenedik meg több időpontban is. A séták 1,5-2 órásak, regisztrálni a regisztracio@nori.gov.hu e-mail címen szükséges.

Kincsem + Tavaszi lóverseny Food Truck Show // Kincsem Park (2025. május 10-11.)

2025-ben is a Kincsem Parkban nyitjuk meg a Food Truck Show szezonját, ráadásul egy igazán különleges évfordulóval, hiszen idén lett 100 éves! Látogassatok ki május 10-11-én a lóversenypályára és ünnepeljetek az ország legfinomabb food truck ételeivel, izgalmas versenyekkel és fantasztikus hangulattal! A belépés ingyenes.

FLORALIA – RÓMAI TAVASZÜNNEP AQUINCUMBAN (2025. május 10-11.)

Május 10-11. között kerül megrendezésre a város egyik legrégebbi kulturális eseménye, a Floralia – Római tavaszünnep, amely a római hagyományokat felidézve kínál felejthetetlen szórakozást a látogatóknak. A neves alkalomra virágkötők római stílusú kompozícióikkal díszítik fel a múzeumot és a régészeti parkot, emellett pedig ókort idéző életmód- és kézműves bemutatók várják az érdeklődőket, akik betekintést nyerhetnek a római katonák, gladiátorok, germán és kelta harcosok életébe is. A nap folyamán szabadtéri színházi előadás is megtekinthető lesz.

Európa-nap 2025 // Szabadság tér (2025. május 11.)

Május 11-én, vasárnap 9 és 20 óra között pezsgő programokkal, ingyenes koncertekkel és előadásokkal telik meg a Szabadság tér. Az egész napos programok között ismét nagy hangsúlyt kap a zene, hiszen a Halott Pénzből ismert Járai Márk és Co Lee is koncertet ad, a Kispál és a Borz és a Kiscsillag frontembere, Lovasi András pedig egy különleges, „egyszálgitáros” műsorral várja a közönséget.

Legvidámabb bús // Budapest Jazz Club (2025. május 12.)

Hogyan bontakozhat ki új megvilágításban négy ikon emberi, hétköznapi oldala? Hogyan lehet falak helyett hidakat építeni múlt és jelen között? Exkluzív, újgenerációs eseményen elevenedik meg Ruttkai Éva, Latinovits Zoltán, Vass Éva és Gábor Miklós története: Bach Kata, Wunderlich József, Antóci Dorottya, Tóth András előadásában, Szebényi Dániel zenei kapcsolódásával. A Budapest Jazz Clubban nosztalgia helyett a jelen lendületével és a kortárs értékörökítés missziójával villannak fel életképek, anekdoták, hangulatok, 60-70-es évek – kortárs fúzión, május 12-én.

Szendrői Csaba: #olvasniszabad Féyn kettő kötetbemutató // Kobuci (2025. május 12.)

Május 12-én a Kobuciban debütál az Elefánt frontemberének, Szendrői Csabának új verseskötete, melynek címe Féyn kettő. Egy kicsit különc, kicsit sajátos, de pont ettől szendrőis, nagyszabású #olvasniszabad estére invitálja az irodalomra nyitott zenerajongókat vagy éppen a zenére nyitott irodalmárokat.

Tavaszi bringás reggeli // több helyszínen (2025. május 13.)

A Magyar Kerékpárosklub idén is elindítja a Bringázz a munkába! kampányt, amellyel 2025-ben is országos bringás reggelikkel és uzsonákkal, valamint bringás kihívásokkal várnak mindenkit. Vegyetek részt ezen a szuper programon ti is, május 13-án! További információk az esemény honlapján.

Corvin Szezonnyitó Sörfesztivál (2025. május 14-18.)

Május 14. és 18. között ismét érkezik mindegyik malátarajongó kedvenc fesztiválja, a Corvin Szezonnyitó Sörfesztivál a Corvin sétányon, ahol teli korsók és sörömteli élmények várnak. Idén is számos kiállító jóvoltából közel 150-féle csapolt és üveges sör közül válogathattok a világ minden tájáról, legyen szó IPA, EPA, APA vagy különleges fűszerezésű gyümölcsös sörökről, a szűretlen búzákról és a lágerekről nem is beszélve. A mennyei nedűt kísérő sörkorcsolyákból sem lesz hiány, így egy igazán különleges gasztronómiai élmény vár mindenkit.

Helló Margit! fesztivál // több helyszínen (2025. május 15-18.)

Négynapos művészeti fesztivállal mutatkozik be a Margit-negyed május 15–18. között, ahol közel 50 helyszínen több mint 100 programmal várják a látogatókat. A hétvége során a negyedben működő színházak előadásait, galériák kiállításait nézhetitek meg, lesznek komoly- és könnyűzenei koncertek, irodalmi programok és helytörténeti séták is. Az érdeklődők ezeken túl helyi házakat járhatnak be, premier előtti filmbemutatón vehetnek részt, új kezdeményezésként pedig közösségi könyvturkáló várja majd az olvasás szerelmeseit a Fény utcai piacon.

Trevor Wishart: Földi gyönyörök kertje – komikus opera // BMC (2025. május 16.)

Trevor Wishart hangműve, a Földi gyönyörök kertje – Hieronymus Bosch ihletésére – egy hangzáslabirintuson vezeti át a hallgatót. A sötét humorral átszőtt, korunk társadalmi helyzetére reflektáló darab, amely énekesek, színészek és politikusok hangját is felhasználja, május 16-án hallható a BMC-ben.

Kürtőskalács Vigalom // Fővárosi Állat- és Növénykert (2025. május 16-18.)

A Kürtőskalács Fesztivál kistestvérének tavaszi ünnepe immáron 5. alkalommal kerül megrendezésre a Fővárosi Állat- és Növénykertben, a Biodóm melletti területen. Május 16-18. között kössétek össze az állatkerti sétát kürtőskalácsozással és ünnepeljétek meg az Édes Mackó Kürtőskalács-cukrászda hetedik, és az állatkerti Vitéz Kürtős Kuckó 16. szülinapját! A mennyei falatok mellett családi és gyermekprogramok, állatos programok, kézműves foglalkozások, kvízjáték, fotósarok, óriás malomjáték és koncertek is várják a látogatókat.

Budai Palacsinta Piknik // Allee melletti sétány (2025. május 16-18.)

Május 16. és 18. között kerül megrendezésre a Budai Palacsinta Piknik az Allee melletti sétányon. Töltött, rakott, sós, édes, amerikai, nagymamaféle palacsinta, és megannyi különleges íz vár felfedezésre a három nap során. A rendezvényen a részvétel ingyenes!

Nyitott Főzdék Napja // több helyszínen (2025. május 17.)

Május 17-én ismét kinyílnak a magyar kisüzemi sörfőzdék kapui, hogy bepillantást engedjenek a nagyközönségnek a sörfőzés rejtelmeibe. Az eseményen részt vevő főzdék országszerte változatos programokkal, izgalmas főzdetúrákkal és természetesen sörkóstolókkal várják a legendás ital szerelmeseit.

Artmozik éjszakája // több helyszínen (2025. május 17.)

Május 17-én kezdődik az egyéjszakás mozikaland a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozikban. Ha lemaradtatok olyan moziélményekről, mint a Fekete pont vagy A szer, most itt a legjobb alkalom, hogy bepótoljátok őket. De lesznek premier előtti vetítések is, részletes program a honlapon!

Kiskertpiac // Mad Garden Buda (2025. május 18.)

Május 18-án ismét kiskertpiac lesz a Mad Garden Budában! Nem kérdés, hogy ott a helyetek, ha különleges növényeket szeretnétek beszerezni jó hangulatban, egy nagyszerű szabadtéri helyen. Sőt, ezúttal florárium- és ékszerkészítő workshoppal is készülnek nektek, ne hagyjátok ki!

MBH Bank Gourmet Fesztivál // Millenáris (2025. május 22-25.)

Május 22. és 25. között idén is több mint 100, finomságokat felvonultató kiállító várja a látogatókat a népszerű „országkóstolóra”. A fesztivál keretén belül minden az ízekről és a minőségről szól, legyen szó a kedvenc hazai éttermekről, cukrászatokról, borászatokról, vagy sör- és pálinkafőzdékről.

Budapest100 // több helyszínen (2025. május 22-25.)

Május 22. és 25. között tizenötödik alkalommal lesz a budapesti épületeké a főszerep a Budapest100 építészeti-kulturális fesztiválján. Ez a májusi hétvége ismét kicsit közelebb hozza egymáshoz a város lakóit, a szomszédokat és a bennünket minden nap körbevevő építészeti értékeket. Az idei esemény témája a városi zöldfelületek kérdéskörét járja körül, azokat a házak rejtette oázisokat, melyek nagy hatást gyakorolnak mind a lakókra, mind pedig a tágabb környezetre.

Örkény20 // Papp László Budapest Sportaréna (2025. május 23.)

Az idei évadban fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő Örkény Színház május 23-án egy megismételhetetlen, egész estés nagyszabású eseményre várja a nézőket ezúttal a Papp László Budapest Sportarénába. A két évtized alatt számos mérföldkövet, sikert és díjat magáénak tudható színház teljes társulata a színpadon ünnepel majd koncerttel, bulival, költészettel, rockkal, jazz-zel, klasszikus zenével, népdallal, filmmel és természetesen színházzal.

Nagy Sportágválasztó és Nagy Hangszerválasztó // Merkapt Sportközpont (2025. május 23-24.)

Május 23-án és 24-én, 9 és 17 óra között, Kőbányán, a Merkapt Sportközpontban kerül megrendezésre a Nagy Sportágválasztó és Nagy Hangszerválasztó. Az esemény széles sportági és zenei palettát kínál a látogatóknak, a sportágakat szakképzett edzők, a hangszereket zenei oktatók segítségével lehet megismerni és kipróbálni. A színpadokon izgalmas sportági bemutatókra, színvonalas zenei koncertekre is sor kerül. Hazánk bajnokai évről évre tiszteletüket teszik a Nagy Sportágválasztón, lehetőséget teremtve így a kicsiknek és nagyoknak, hogy a példaképekkel való találkozás egy életre szóló élmény lehessen. A részvétel regisztrációhoz kötött, amit online előzetesen, személyesen pedig az esemény bármely napján megtehetünk. A rendezvény pénteki és szombati napja is ingyenesen látogatható, várják az óvodás, iskolás csoportokat (pénteken), az egyéni látogatókat, kis- és nagygyermekes családokat (szombaton).

Szimpla bolha kultúrzsibi // Szimpla kert (2025. május 24.)

Kirakodóvásár vagy kutúrzsibi, mindegy, hogy hívjátok, a lényeg, hogy a Szimpla bolha egy olyan hely, ahol lehet turkálni izgalmas régiségek között. Ha a padlást már kimaxoltátok, nézzétek meg, mi rejtőzik másokéban és töltsetek el néhány órát nézelődéssel. A bolhapiacot minden hónap negyedik szombatján tartják a Szimpla kertben, május 24-én, 11 órától! A belépés ingyenes.

Intermezzo Fesztivál // Magyar Zene Háza (2025. május 24.)

A MOME hallgatói által szervezett Intermezzo Fesztivál a zene és a vizualitás kölcsönhatásának új dimenziót mutatja meg május 24-én, a Magyar Zene Házában. Az egynapos, koncertekkel, kiállítással, workshoppal teli esemény középpontjában kísérleti audiovizuális élmények állnak, a cél pedig a tudatosabb művészetbefogadás erősítése – mindezt különleges multimédiás eszközökkel teszik még izgalmasabbá. Jegyek már kaphatók!

Napsütötte teraszok:

ET., a földönkívüli film-zene-koncert // Margitszigeti Szabadtéri Színház (2025. május 24.)

Steven Spielberg szívmelengető mesterműve, az E.T. – A földönkívüli, a filmtörténet egyik legfényesebb csillaga, most egy varázslatos szabadtéri esemény keretén belül kerül bemutatásra. A film 10 éves főszereplője, Elliot és a magányos kis földönkívüli közös kalandja generációkon át bűvölte el a mozinézőket, de most új dimenzióban elevenedik meg a Margitszigeti Szabadtéri Színház színpadán: John Williams Oscar-díjas filmzenéjét egy teljes szimfonikus zenekar játssza élőben, tökéletes összhangban a vásznon futó jelenetekkel.

dm Gyereknap // Vasúttörténeti Park (2025. május 24-25.)

Idén májusban ismét kétnapos rendezvénnyel ünneplik a gyermekeket, a dm Gyermeknapon a Vasúttörténeti Parkban. Rengeteg játékos és szórakoztató programmal, koncertekkel várnak kicsiket és nagyokat, és ezúttal sem maradnak el az izgalmas edukációs aktivitások sem.

Pastorale // Pesti Vigadó (2025. május 24., 25.)

A Szent István Filharmonikusok családi előadássorozata májusban két délután csábítja minőségi időtöltésre a család minden tagját a Pesti Vigadóba. Május 24-25-én Kőrösiné Belák Erzsébet és tanítványai páratlan zongoraestjének lehetünk tanúi.

Séta Fortunával (2024. május 24., 31.)

Május 24-én és 31-én szerencsehozó séta keretében fedezhetitek fel a Víziváros titkait. A 2 órás program során nem más, mint Fortuna nyomába eredhettek, a szerencse témaköre kerül ugyanis rivaldafénybe az Imagine legújabb vezetett sétáján. Az egyik legszebb budai Lottóház is felfedi majd titkait, meglátogathattok egy szerencsés flótást is, de természetesen a témától elválaszthatatlan szerencsehozó falatok sem maradnak el.

Megfestett fény (2025. május 25.)

Május 25-én valódi időutazásban lehet részetek, amíg Belső-Terézváros rejtőzködő kincseit fedezitek fel az Új Mesélő Házak sétáján. A 15 órakor induló sétán megnyílnak az épületek kapui, szecessziós bérházak fedik fel titkaikat, hogy a résztvevők megcsodálhassák a régmúltra visszatekintő üvegművészet legszebb alkotásait. Üvegcsodától üvegcsodáig sétálva feltárulnak majd izgalmas történetek, eltűnt mesterségek és egy letűnt kor ránk maradt emlékei is.

Újbuda 20. szülinapja // Bikás park (2025. május 25.)

​​Idén is összesereglik egy helyre Újbuda apraja és nagyja, hogy együtt ünnepelhessétek a kerület születésnapját! Május 25-én megannyi szuper programmal készülnek nektek: koncertek, gyereknapi programok, vásár, szülinapi torta, arcfestés, kulcstartókészítés, fűszerbemutató, gyermekkönyvvásár, biciklis akadálypálya, dizájnvásár, búvármerülés, társasjátékklub, kézműves foglalkozások, Taxituri, ünnepi street foodok, hagyományőrző játékok, minividámpark, és még megannyi minden vár rátok!

Gyereknap 2025 Budapesten:

Müpa Gyermeknap (2025. május 25.)

A Müpa vasárnaponként megrendezésre kerülő Cifra Palotája hatalmasra nő gyermeknap alkalmából, május 25-én. Egész nap zenés és meseelőadásokkal készülnek nektek egyszerre három színpadon. Bent a Müpában és kint szabadtéren is rengeteg kreatív és zenés foglalkozás vár minden gyermeket és gyermeklelkű felnőttet, akik aktívan, tartalmas programokkal szeretnék eltölteni ezt a különleges napot. A gyereknap részletes programbontásáról a Müpa honlapján tájékozódhattok. A belépés a család összes tagjának ingyenes, ne maradjatok le róla!

Gyermeknap és Hősök Napja a Budai Várban (2025. május 25.)

Május 25-én a történelem és a játék együtt kel életre a Csikós udvaron és a Lovardában! Csatlakozz hozzatok egy egynapos, ingyenes családi kalandra, ahol kicsik és nagyok egyaránt elmerülhetnek a múlt hőseinek világában, miközben felejthetetlen élményekkel gazdagodnak.

Gyereknap a Budaörsi Repülőtéren (2025. május 25.)

A repülés rajongói gyermeknapon sem maradnak programok nélkül, hiszen május 25-én, vasárnap egész napos sétarepülés, különböző élmények várnak kicsikre várnak kicsikre és nagyokra egyaránt a Budaörsi Repülőtéren. A rendezvényen számos izgalmas program várja a családokat: lesz ugráló és mobil kalandpark, jelmezes animátorokkal találkozhatnak a gyerekek, de a legkisebbekről sem feledkeztek el a szervezők, hiszen babajátszóval is készülnek. Idén is megtalálható lesz az Utazó Planetárium a helyszínen, így a nap folyamán folyamatos csillagászati előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. És ami a legjobb az egészben: a belépés ingyenes!

Csinibaba Táncdalfesztivál – Táncolj még! // Budapest Park (2025. május 29.)

A Katona József Színház és a Budapest Park sikerprodukciója május 29-én új dalokkal, új látványvilággal, a ’70-es évek ikonikus slágereivel várja nézőit. Ahogy arról az alcím is árulkodik, a korszak olyan népszerű dalai mozgatják meg a közönséget, mint a Táncolj még! vagy a Zene nélkül mit érek én.

Rosalia Borpiknik // Városliget (2025. május 29. – június 1.)

Idén is megrendezésre kerül a városligeti nyárindító borfesztivál, ahol három napon át élvezhetitek a zamatos borokat és a fergeteges hangulatot a város zöld szívében. A május 29. és június 1. között tartott eseményen a rosé és a buborékok szerelmesei nemcsak a hatalmas fák árnyékában heverészhetnek, hanem akár hajnalig is táncolhattok a szabadtéri klubhangulatot idéző Rosalia Lounge-ban. A különleges pezsgők, rosék és koncertek mellett természetesen a gasztronómiai ínyencségek sem maradnak el.

FRISS HÚS BUDAPEST NEMZETKÖZI RÖVIDFILMFESZTIVÁL // Puskin Mozi (2025. május 29. – június 4.)

Vadiúj magyar és nemzetközi versenyblokkok mellett megújult tematikus vetítésekkel és szórakoztató szakmai eseményekkel várja a filmrajongókat idén is Magyarország első és egyetlen Oscar-jelölő filmfesztiválja, a hazai filmes tehetségek elsőszámú bemutatkozási fóruma a Puskin Moziban. A sokszínű és izgalmas filmfelhozatal mellett idén is számos kísérőprogrammal készülnek az ország legnagyobb rövidfilm fesztiváljának szervezői, beleértve szakmai kerekasztal-beszélgetéseket, workshopokat és esti bulikat is.

Eleven Tavasz // Bartók Béla Boulevard (2025. május 30-31.)

Ismét fergeteges művészeti, zenei és családi programokkal várja a látogatókat az Eleven Tavasz május 30-31-én a Bartók Béla Boulevardon. Az érdeklődők workshopokon bontakoztathatják ki művészeti vénájukat, performanszok, kiállítások és köztéri installációk között találkozhatnak a képzőművészet erejével, valamint helytörténeti sétákon ismerkedhetnek a Bartók-negyeddel. A színes programok a Szent Gellért tértől egészen a Feneketlen-tóig pezsdítik fel a boulevardot.

VárkertFeszt // Várkert Bazár (2025. május 30. – június 1.)

Idén már 11 éve, hogy a Várkert Bazár május 30. és június 1. között három napon át ingyenes könnyűzenei, kulturális és családi programokkal várja a látogatókat, akik egy páratlan hétvégét tölthetnek el festői környezetben. A VárkertFeszten a nagykoncertektől kezdve, a színházi és filmes programokon, kézműveskedésen és hangszerbemutatón át, egészen a szabadtéri hintáig és fotózásig számtalan izgalmas program várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Végül, de nem utolsósorban a programfelhozatalban helyet kapnak különleges gasztromeglepetések is.

Mátyás téri szomszédünnep (2025. május 31.)

Újra ünneplőbe öltözik a józsefvárosi Mátyás tér ugyanis május 31-ére másodikjára is megszervezik az ingyenes Mátyás téri szomszédünnepet, ahova minden környéki lakost szeretettel várnak. A délutáni szomszédolás során irodalmi horgolókör, társasjátékozás, számháború, koncert vár benneteket.

Játékfesztivál // Eötvös10 (2025. május 31.)

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét egész napos Családi Játékfesztivált szerveznek az Eötvös utca 10-ben! Több mint 50-féle gyerekjátékkal és felnőtt társasjátékkal várnak minden játszani vágyó 5 év feletti kicsit és nagyot egyaránt május 31-én 10 és 18 óra között. A részvétel ingyenes!

Dalok a Kispipából – Seress Rezső-est // Óbudai Társaskör (2025. május 31.)

Fesztbaum Béla nagysikerű estjén a különös sorsú magyar világsláger, a Szomorú vasárnap szerzőjére, Seress Rezsőre emlékezünk. Május 31-én, dalainak segítségével megelevenedik ez a jellegzetesen pesti alak, a „füttyös muzsikus”, aki évtizedekig volt meghatározó szereplője a pesti éjszakának.

