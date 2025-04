30+ mesés nyáreleji program a Balaton partján – 2025. május-június

A májusi-júniusi időszak az egyik legszerethetőbb a Balatonnál, hiszen napsütéses napok, nyitó teraszok és hűsítő hullámok várnak, de még nincsenek annyian, mint a nyár további részében. Íme a legjobb balatoni programok a nyár elejére!

Májusi programok a Balaton körül

Veszprémi Egyetemi Napok (2025. május 4-ig)

A Pannon Egyetem legnagyobb hallgatói rendezvénye. 6 éjszaka, 3 helyszín, 20+ előadó.

Vezetett borkóstoló a Présházban (2025. május 1-3., Badacsonytomaj)

A május 1-i hosszú hétvégén feléled a Badacsony. Három napon át vezetett borkóstolókon várnak titeket 15 órától a Présházban.

Kürtős Fondü Majális (2025. május 1-4., Tihany)

Nincs jobb kombó, mint a finom, meleg, ropogós kürtőskalács-szeleteket különböző toppingba mártogatva hódolni az élvezeteknek – mindez egy olyan helyen, ahonnan a legszebb a kilátás a Balatonra – Tihanyban.

Retro Majális a Siófoki Nagystrandon (2025. május 1-4.)

Régi ízek udvara, kézműves vásár, vurstlihangulat és retro kiállítás vár rátok a hosszú hétvégén a Siófoki Nagystrandon.

Bortúra a Csobáncon (2025. május 2., 17., 28.)

A túra során három pincénél, 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, mellé borkorcsolyákat, borkísérő falatkákat kínál. A pincészetek közötti túraút során szakvezető mesél és bemutatja a borvidék történelmét, a Csobánc kialakulását, különlegességeit, legendáit és az itt élő embereket.

Tagyon-hegyi Nyitott Pincék (2025. május 3.)

Végigsétálható az összes pince, amikbe számos dűlőről kerül szőlő. A borpalettán mindenki találhat kedvére valót. Van biobor, hordóban érlelt és reduktív eljárással készült is.

Tavaszi csobánci vártúra (2025. május 3.)

Mi a Keszi név eredete? Mit rejt Gyulakeszi temetője? Mi az a Széna-eregető? Milyen tetteket hajtott végre Gyulaffy László? Honnan ered a Csobánc név? Mit mondtak a várvédő csobánci nők a labancnak? Miért van orgonakert a hegytetőn? Ezekre és sok más kérdésre is választ kaphattok ezen a túrán.

Anyák Napja a Fenékpusztai Majorságban (2025. május 4.)

Ünnepeljétek ezt a jeles napot a Fenékpusztai Majorságban és lepjétek meg szeretteiteket egy piknikkel. A piknikhez választhattok 2 vagy 4 fős kosarakat, alkoholos vagy alkoholmentes változatban. A finomságokat elfogyaszthatjátok a Majorság területén található hatalmas gesztenyefák alatt vagy akár a díszudvarban.

Gizella Napok (2025. május 5-11., Veszprém)

A királynék városának legnagyobb összművészeti fesztiválja idén május 5-11. között ingyenes zenei, képzőművészeti, színházi, irodalmi és családi programok színes kavalkádjával tölti meg a várnegyed és a belváros utcáit. Az ezeréves történelmi hagyományokat kortárs élményprogramokkal ötvöző, egyhetes Gizella Napok valóságos örömünnep Veszprém életében, amelyen az egész család minőségi kikapcsolódási lehetőségek közül válogathat.

Esti túra a Haláp-hegyen (2025. május 10.)

Vajon milyen lehet egy kialudt vulkán krátere este? Ezen a vezetett túrán te is megtapasztalhatod.

Gasztrohegy Tapas Weekend (2025. május 10-11.)

Közelgő nyár, mediterrán fuvallatok, vízpart, egy pohár hideg fehérbor vagy habzó – ehhez a hangulathoz nagyon illik pár tökéletesen megkomponált falat, vagy ahogy a spanyolok mondják: tapas.

Slágerlista válltöméssel – Botos Éva önálló estje (2025. május 17., Balatonszárszó)

Vidám, zenés időutazás a 80-as évek világába, ahol ismét betupírozhatjuk a hajunkat, elmerülhetünk a sárvári termálkristály habjaiban egy pohár Traubit kortyolgatva, és ismét ovisok, kisdobosok, vagy iskolai discoban lassúzó, szerelmes tinik lehetünk, és válltöméses selyemblúzban slágereket dúdolhatunk világsikerről álmodozva.

Az Őrült Nők Ketrece – dupla előadás (2025. május 19., Veszprém)

Jerry Herman és Harvey Fierstein musicaljének magyar változatát Alföldi Róbert állította színpadra a Kultúrbrigád produkciójában 2014-ben, amely immár túl van a négyszázadik előadásán. A produkció most országos búcsúturnéra indult.

Bortúra a Tóti-hegy körül (2025. május 18., június 29.)

Titkos, csak a helyiek által ismert ösvényeken három szőlőhegyet – Tóti, Sabar, Örsi-hegy – járhattok be és mindegyik hegyen meglátogathattok egy-egy pincét.

Budapest Bár (2025. május 23., Balatonfüred)

Budapest Bár-koncert Behumi Dórival, Lovasi Andrással, Kiss Tibivel, Mező Misivel és Frenkkel a Balatonfüred Kongresszusi Központban.

Be Massive Horizon Party x Gömbkilátó (2025. május 24., Balatonboglár)

A vulkanikus eredetű Várdomb csúcsán, 165 méteres magasságban áll Balatonboglár város talán legismertebb jelképe, látványossága, a Gömbkilátó. Itt rendezik minden évben a legnagyobb Horizon-bulit.

Vezetett bortúrák a Badacsonyban (2025. május 24., június 14., 21.)

A túra során három pincénél, 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, mellé borkorcsolyákat, borkísérő falatkákat kínál. Az út során szakvezetőnk mesél és bemutatja a borvidék történelmét, Badacsony kialakulását, különlegességeit, legendáit és az itt élő embereket.

Túra a Gulács-hegyen (2025. május 25.)

A Gulács különös vulkáni képződmény, melyet kevesen ismernek. Megfigyelted már a hegy formáját? Eltér társaitól! Miért? Mert a hegy kialakulása különbözik a szintén vulkáni Badacsonyétól. Hogyan alakult ki? Milyen értékei vannak a hegynek? Erről és még sok minden másról is szó lesz a szakvezetéses túra során.

Kéknyelű Virágzás Ünnepe (2025. május 31., Badacsonytomaj)

Az év legnagyobb kéknyelű kóstolója vár Badacsonyban május 31-én! A legkülönlegesebb ősi magyar szőlőfajta, a kéknyelű virágzásának megünneplésére invitálják az érdeklődőket május utolsó szombatján a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet Badacsonyi Kutató Állomásának a Badacsony lábánál elterülő hangulatos borteraszára. A délután kezdődő programsorozatot mesterkurzus, kiállításmegnyitó, koncert és irodalmi est színesíti.

Balatoni programok 2025 júniusában

Pünkösdi Szezonnyitó (2025. június 6-9., Siófok)

Idén is elérkezik a várva várt Pünkösdi Szezonnyitó, amely 2025. június 6. és 9. között pezsdíti fel Siófok életét. A Hajóállomáson megrendezett eseményen ingyenes koncertek, családi programok, balatoni borok és gasztrovásár várja a látogatókat. A rendezvény minden korosztály számára felejthetetlen élményeket kínál, így érdemes már most beírni a naptárba! A legfrissebb információkért kövessétek figyelemmel a Siófok Guide oldalát!

Szent György-hegy HAJNALIG (2025. június 7.)

Régi és új helyszínek, családi borászatok, titkos kertek, koncertek, találkozások és csodálatos panoráma vár a Balaton-felvidék legizgalmasabb szőlőhegyén. A Szent György-hegy HAJNALIG napjára olyan kis pincék is kinyitnak, ahova máskor nem lehet ellátogatni.

PLÁZS Nyitóhétvége (2025. június 7-8., Siófok)

Június 7-én indul a 10. jubileumi szezon a PLÁZS-on, ahol szombaton Rúzsa Magdi, vasárnap Neoton Família-koncerttel várnak titeket.

Pünkösdi szakrális túra Badacsonyban (2025. június 9.)

Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok nyomában kereshetitek fel a hegy szakrális helyeit. Megismerkedhettek a remeték egyszerű, de nem könnyű életével. Ki volt Remete Szent Pál, Boldog Özséb? Feltárulnak a pálos rend címerének szimbolikái is a túra során.

Nyár esti vártúra Szigligeten (2025. június 11.)

Szigliget a pannon táj gyöngyszeme! Hát még alkonyatkor és kora este, amikor kigyúlnak a vár fényei és a környező falvak is fényárban úsznak. Milyen lehetett a naplemente a XVI. században? Erről is szó lesz a várnéző túrán, mely során feltárulnak a közel 800 éves erődítmény titkai is.

A Szent György-hegy meghódítása Raposka felől (2025. június 15.)

A Szent György-hegy ezen oldala könnyedebb a hegymagasi oldalhoz képest, így egy rövidebb és egyszerűbb túrán ismerheted meg a hegy titkait.

Magyar Mozgókép Fesztivál (2025. június 18-21., több helyszínen)

Június 18-21. között a magyar filmet ünnepelhetjük a sokszínű MOZ.GO-n, a Magyar Mozgókép Fesztiválon. Veszprém, Balatonfüred és Balatonalmádi fedett és szabadtéri mozijaiban találkozhatunk a legújabb magyar filmpremierekkel, nemzetközileg díjazott alkotásokkal és felújított klasszikusokkal. A vetítések után közönségtalálkozókon futhatunk össze hazai sztárjainkkal, valamint gyerekprogramok, kiállítások, koncertek és gasztroprogramok várják az érdeklődőket.

Gyárkert Nyitóhétvége (2025. június 20-21., Veszprém)

A szezon június 20-án indul a Gyárkertben: első nap Halott Pénz-, második nap Majka-koncert vár rátok.

Pipo-vár éjszakája (2025. június 21., Ozora)

Fedezzétek fel az ozorai várkastély éjszakai varázsát és vegyetek részt az izgalmas programokon!

Tihanyi Levendula Hetek (pontos dátum hamarosan)

Lilában pompázik Tihany romantikus települése nyáron, amit egy többhetes programsorozattal ünnepelhetnek meg az ide látogatók! Immáron több mint 20 éve várják az érdeklődőket a Tihanyi Levendula Hetek keretében, szedd magad eseményekkel és további levendulás programokkal a község számos pontján, ahol az ízek, az illatok és a hangulat is a lila növény köré összpontosul majd. Ne hagyjátok ki!

Nyári vulkántúra a Hajagos mentén (2025. június 22.)

A Tapolcai-medence egyetlen parazitakráteres vulkánja a 4 millió évvel ezelőtti világba vezet vissza titeket. Ismerjétek meg e csodás vulkán történetét!

Esti túra a Badacsony-hegyen (2025. június 27.)

Különleges alkonyi, esti túra a Badacsony tetején. A szakvezetéses túra során fényt deríthetsz a sötétbe burkolózott hegy minden titkára, miközben macskabaglyok hangja kísér.

Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztivál (2025. június 27-29., Balatonalmádi)

Három napnyi nevetés, önfeledt vidámság és több mint 100 program várja a látogatókat Balatonalmádi ősfás parkjában június 27-29. között. A fesztiválon a világ minden tájáról érkező előadók kápráztatják el a közönséget, varázslatos élményekkel ajándékozva meg a résztvevőket. A bábszínháztól kezdve a cirkuszi attrakciókon át a koncertekig rengeteg műfaj képviselteti magát, így minden korosztály számára tartogat valami különlegeset ez a színes programkavalkád.

